Mε την Andeli στην αναβίωση του Ρούπελ

Η πρώτη εκδρομή της πολύπειρης Andeli για φέτος θα σας οδηγήσει σε μια διαδρομή αφιερωμένη στην αναβίωση της ιστορικής μάχης του Ρούπελ.

Μια πολυδιάστατη μοτοσυκλετιστική εκδρομή με έντονο ιστορικό, πολιτισμικό και βιωματικό χαρακτήρα διοργανώνεται με κεντρικό θέμα την αναπαράσταση των ιστορικών γεγονότων στο Οχυρό Ρούπελ, έναν τόπο σύμβολο αντίστασης και συλλογικής μνήμης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την αναπαράσταση, να γνωρίσουν την ιστορία του οχυρού και να βιώσουν τη μοναδική ατμόσφαιρα ενός χώρου που σημάδεψε την ελληνική ιστορία.

Η εκδρομή διεξάγεται 8-11 Μαϊου και πλαισιώνεται από επιλεγμένες διαδρομές που αναδεικνύουν την ομορφιά της βόρειας Ελλάδας, με επισκέψεις στις λίμνες Δοϊράνη και Κερκίνη, δύο περιοχές ξεχωριστής οικολογικής αξίας. Εκεί, η μοτοσυκλετιστική εμπειρία συνδυάζεται με εικόνες φυσικής γαλήνης, πλούσιας πανίδας και αυθεντικών τοπίων. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης επίσκεψη στο σπήλαιο της Λυσιστράτης, προσθέτοντας ένα ακόμα στοιχείο ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα προσφέρει στους συμμετέχοντες μια διαφορετική εμπειρία εξερεύνησης.

Η συγκεκριμένη μοτοσυκλετιστική εκδρομή δεν αποτελεί απλώς μια διαδρομή στον χάρτη αλλά ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γνώσης, μνήμης και επαφής με τη φύση, απευθυνόμενο σε αναβάτες που αναζητούν ουσία, εμπειρία και αυθεντικές στιγμές πάνω στη μοτοσυκλέτα τους.

Οχυρό Ρούπελ

Γνωστό για την αντίστασή του κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, βρίσκεται πάνω στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και είναι μέρος της αμυντικής γραμμής Μεταξά που σχεδιάστηκε για να προστατεύσει την Ελλάδα από πιθανές επιθέσεις από τα βόρεια σύνορά της. Κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά, τη δεκαετία του 1930 και έγινε ευρέως γνωστό για την ηρωική αντίσταση των Ελλήνων στρατιωτών κατά τη γερμανική εισβολή τον Απρίλιο του 1941.

Παρά τη συντριπτική υπεροχή των Γερμανών, οι υπερασπιστές του άντεξαν αρκετές μέρες, προκαλώντας σημαντικές απώλειες στους εισβολείς και επιβραδύνοντας την προέλασή τους. Η Μάχη πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 10 Απριλίου 1941 και τελικά το οχυρό παραδόθηκε μόνο όταν έλαβε διαταγή από το ελληνικό γενικό επιτελείο, καθώς η πτώση της Θεσσαλονίκης είχε καταστήσει τη συνέχιση της αντίστασης ανώφελη. Το Οχυρό Ρούπελ αποτελείται από υπόγειες στοές, πολυβολεία, αντιαρματικά εμπόδια, αποθήκες και στρατώνες. Η κατασκευή του είχε γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πολύ δύσκολο να καταστραφεί από εξωτερικούς βομβαρδισμούς, προσφέροντας ταυτόχρονα εξαιρετική αμυντική ικανότητα και κάλυψη για τους υπερασπιστές. Σήμερα έχει μετατραπεί σε ιστορικό μνημείο και αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό, αποτελώνστας σύμβολο ανδρείας και αντίστασης και έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στην ελληνική ιστορία.

Λίμνη Κερκίνη

Η λίμνη βρίσκεται δίπλα στις Σέρρες και δημιουργήθηκε το 1932 με φράγμα στα νερά του ποταμού Στρυμόνα κοντά στο χωριό Λιθότοπος. Το σημερινό της μέγεθος το απέκτησε το 1982, όταν εγκαινιάστηκε το καινούργιο φράγμα στο Λιθότοπο. Ο βιότοπος που δημιουργήθηκε με ανθρώπινη παρέμβαση δίνει την αίσθηση παραδεισένιου τοπίου, εξυπηρετώντας και το ανθρωπογενές και το φυσικό περιβάλλον. Και η Κερκίνη είναι ένας από τους 11 υγροβιότοπους στην Ελλάδα που προστατεύεται από τη συνθήκη Ραμσάρ. Μια σειρά από παράγοντες, όπως το μικρό σχετικά βάθος, η υψηλή παραγωγικότητα και η θέση της σε σχέση με τους διαδρόμους που χρησιμοποιούν τα μεταναστευτικά πουλιά, που σε άλλες λίμνες δεν υπάρχουν, καθιστούν την Κερκίνη ένα σημαντικότατο οικοσύστημα.

Περισσότερα από 300 είδη πουλιών έχουν καταγραφεί στην περιοχή και μάλιστα κάποια από αυτά κινδυνεύουν με εξαφάνιση, όπως ο αργυροπελεκάνος, η λαγγόνα και η νανόχηνα. Και στην «πλάτη» της λίμνης, στο όρος Μπέλες, έχουν τις φωλιές τους σπάνια είδη αρπακτικών πτηνών: βασιλαετός, χρυσαετός, πετρίτης, στικταετός, θαλασσαετός, κραυγαετός. Υπάρχουν δε στην γύρω περιοχή, πολλά -απειλούμενα και μη- θηλαστικά: βίδρα, ζαρκάδι, τσακάλι, λύκος, αγριόγατα. Η λίμνη Κερκίνη, μπορεί να πει κανείς ότι είναι και ο τόπος των βουβαλιών για τη χώρα μας. Το κοπάδι που ζει εδώ, ξεπερνάει το 80% του συνολικού αριθμού της χώρας.

Λίμνη Δοϊράνη

Bρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και αποτελεί φυσικό σύνορο ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία, με την οποία μοιράζεται την υδάτινη έκταση. Η ανατολική πλευρά της λίμνης ανήκει στην Ελλάδα. Βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της ομώνυμης κοιλάδας, που σχηματίζεται στους νότιους πρόποδες του όρους Μπέλλες και σε υψόμετρο 150 μέτρων. Τα πεντακάθαρα νερά με τις ιαματικές τους ιδιότητες προσφέρονται για κολύμπι το καλοκαίρι και ψάρεμα όλο το χρόνο, ενώ σε αυτή καθρεφτίζεται η οροσειρά του Μπέλλες που την κυκλώνει. Την κύρια πηγή τροφοδοσίας της λίμνης με νερό αποτελούν τα μικρά ρέματα που καταλήγουν σε αυτή. Ένα μεγάλο μέρος της περιοχής είναι προστατευόμενος βιότοπος του Natura 2000.

Ο επισκέπτης της Δοϊράνης θα γνωρίσει τη μοναδική παραλιακή διαδρομή από τον οικισμό της Δοϊράνης μέχρι τα Χίλια Δένδρα και το «Μνημείο της Φύσης» με τις αιωνόβιες βελανιδιές. Θα ανηφορίσει στις πλαγιές του Μπέλλες, αναζητώντας τον καταρράκτη, τις αετοφωλιές και τα χνάρια των αγριογούρουνων, θα γευθεί το φρέσκο γριβάδι και τα ντόπια κρέατα.

Σπήλαιο Αλιστράτης

Θεωρείται εως ένα από τα ομορφότερα Σπήλαια όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, με πλούσιο σταλαγμιτικό και σταλακτιτικό διάκοσμο και ποικιλομορφία χρωματισμών. Έχει μήκος περίπου τρία χιλιόμετρα, από τα οποία το ένα είναι επισκέψιμο. Ο πλούσιος διάκοσμός του περιλαμβάνει, εκτός από μεγάλους σταλακτίτες και σταλαγμίτες σε διάφορους χρωματισμούς και τους σπάνιους εκκεντρίτες. Οι εκκεντρίτες ή ελικτίτες δημιουργούνται αψηφώντας τους νόμους της βαρύτητας και ακολουθώντας ακανόνιστες πορείες. Κύριο χαρακτηριστικό του εν λόγω σπηλαίου, που το κάνει και μοναδικό στον ελληνικό χώρο, είναι η πολύ μεγάλη ποικιλία εκκεντριτών. Χαρακτηρίζεται επίσης από τους μοναδικούς μικροσκοπικούς οργανισμούς που απαντώνται εντός του, όπως η Alistratia Beroni, ένα μοναδικό είδος ισοπόδου. Το σπήλαιο ανήκει στο δίκτυο σπηλαίων του φαραγγιού του ποταμού Αγγίτη μαζί με άλλα τέσσερα γνωστά σπήλαια.

Έχει αξιοποιηθεί και είναι επισκέψιμο από το 1998. Οι τοπικές αρχές έχουν θέσει προτεραιότητες που αφορούν την περαιτέρω ανάπτυξη του Σπηλαίου, όπως η εφαρμογή καινοτόμων ενεργειών που αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ανάπτυξη τουρισμού στο φαράγγι του ποταμού Αγγίτη, την ανάπτυξη και των άλλων Σπηλαίων της περιοχής, την αξιοποίηση των Αρχαίων Ορυχείων, τη δημιουργία ενός μουσείου εικονικής πραγματικότητας και την είσοδο του Σπηλαίου της Αλιστράτης αλλά και όλου του Δήμου Νέας Ζιχνης στα παγκόσμια Γεωπαρκα της Unesco.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής πατήστε εδώ.