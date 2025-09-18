To Zeekr 7X πλησιάζει σε μήκος τα 4,8 μέτρα και πωλείται σε εκδόσεις μπαταρίας με 75 και 100 kWh.

Η Zeekr, τα αυτοκίνητα της οποίας εισάγονται στη χώρα μας από την GEO Mobility Hellas, έκανε την πρώτη παρουσίασή της στην Ελλάδα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα παρουσιάζει στο κοινό της Αθήνας ένα από τα τρία διαθέσιμα προς πώληση μοντέλα της.

Οι επισκέπτες του Golden Hall, μέσω ενός ειδικά διαμορφωμένου pop-up εκθεσιακού χώρου, έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά έως τα τέλη Σεπτεμβρίου το Zeekr 7X, ένα premium μεσαίο SUV, 100% ηλεκτρικό. Φθάνει σε μήκος τα 4,78 μέτρα και είναι διαθέσιμο σε πισωκίνητη έκδοση (με μπαταρία χωρητικότητας 75 ή 100 kWh) ή τετρακίνητη (με 100 kWh).

Παράλληλα με το 7Χ, διατίθενται στην ελληνική αγορά το Zeekr 001, ένα shooting brake 5 μέτρων (με ισχύ έως 544 ίππους), όπως επίσης το compact SUV Zeekr Χ με μήκος στα 4,43 μέτρα (έως 428 ίπποι στην τετρακίνητη έκδοση).

Τιμές και εγγύηση

Zeekr X Core RWD 49 kWh 34.990 ευρώ

Zeekr X Long Range RWD 69 kWh 39.990 ευρώ

Zeekr X Privilege AWD 69 kWh 44.990 ευρώ

Zeekr 7X Core RWD 75 kWh 51.990 ευρώ

Zeekr 7X Long Range RWD 100 kWh 55.990 ευρώ

Zeekr 7X Privilege AWD 100 kWh 65.990 ευρώ

Zeekr 001 Long Range RWD 100 kWh 56.990 ευρώ

Zeekr 001 Performance AWD 100 kWh 65.990 ευρώ

Zeekr 001 Privilege AWD 100 kWh 69.990 ευρώ

*Οι τιμές περιλαμβάνουν την επιδότηση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3

Όλα τα μοντέλα Zeekr, συνοδεύονται από εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ, με δυνατότητα αυτόματης επέκτασης έως 10 έτη ή 200.000 χλμ. μέσω του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Service Zeekr. Η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται για 8 έτη ή 200.000 χλμ, ό,τι έρθει πρώτο.

Τα αμιγώς ηλεκτρικά Zeekr X , Zeekr 7X και Zeekr 001 απέσπασαν τη μέγιστη διάκριση των 5 αστέρων από τον οργανισμό Euro NCAP.