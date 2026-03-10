Η Dacia «έτρεξε» στον 14ο Ημιμαραθώνιο της Αθήνας

Η μάρκα έδωσε δυναμικό παρών στο κέντρο της πρωτεύουσας ως επίσημος χορηγός του ΣΕΓΑΣ, υποστηρίζοντας τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού.

Η Dacia βρέθηκε στους δρόμους της Αθήνας την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, στηρίζοντας ως επίσημος χορηγός του ΣΕΓΑΣ τη διεξαγωγή του 14ου Ημιμαραθωνίου. Η παρουσία της μάρκας συνδέθηκε με την υποστήριξη της διοργάνωσης, αναδεικνύοντας τη σημασία της βιώσιμης κινητικότητας σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στον αστικό ιστό.

Το νέο Dacia Duster ανέλαβε καθήκοντα επίσημου αυτοκινήτου της διοργάνωσης, συνοδεύοντας τους δρομείς στην απόσταση των 21,6 χιλιομέτρων μέχρι τον τερματισμό στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Παράλληλα, το δημοφιλές SUV της μάρκας εκτέλεσε χρέη πλοηγού και στον αγώνα των 5 χιλιομέτρων, ο οποίος συγκέντρωσε τις περισσότερες συμμετοχές της ημέρας.

Παρουσία σε όλη τη διοργάνωση

Πέρα από τον ρόλο του πλοηγού, ο στόλος της Dacia, που περιλάμβανε τα μοντέλα Sandero, Duster και Bigster, χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες μετακίνησης των στελεχών του ΣΕΓΑΣ και των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Στο Sponsors’ Village στην πλατεία Συντάγματος, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το Duster και να συμμετάσχουν σε ένα εικονικό παιχνίδι οδήγησης στο ειδικό περίπτερο της μάρκας, το οποίο ήταν ανοιχτό για το κοινό από το Σάββατο 7 Μαρτίου.