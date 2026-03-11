Στο Grand Prix Αυστραλίας η Red Bull Racing δεν μπόρεσε να απειλήσει τη Mercedes-AMG, με τον Λοράν Μεκίς να μιλάει για μία μεγάλη διαφορά από την κορυφή.

Στο ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής σεζόν της Formula 1 η Red Bull Racing δεν δείχνει να μπορεί να παλέψει για νίκες. Η αυστριακή ομάδα είδε τον Μαξ Φερστάπεν να τερματίζει 6ος στην Αυστραλία, ενώ ο Ίσακ Χατζάρ εγκατέλειψε λόγω τεχνικού προβλήματος.

Παρότι στο εργοστάσιο του Μίλτον Κινς γνώριζαν πως θα είναι δύσκολο το ξεκίνημα της νέας σεζόν, δεν γνώριζαν την πραγματική τους δυναμική. Αυτή φάνηκε στο Άλμπερτ Παρκ και η εικόνα δεν είναι ιδιαίτερα θετική.

Σε μειονεκτική θέση στο ξεκίνημα της σεζόν

Έπειτα από την ολοκλήρωση του αγώνα στο Άλμπερτ Παρκ, η Red Bull Racing έβγαλε τα πρώτα συμπεράσματα για τη νέα σεζόν. Ο επικεφαλής των «ταύρων», Λοράν Μεκίς, έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του, παρότι δεν πήρε το αποτέλεσμα που θα ήθελε.

«Προβλέπαμε ότι θα είμαστε η τέταρτη ταχύτερη ομάδα μετά τις δοκιμές εξέλιξης και τελικά αυτό φαίνεται αρκετά ακριβές. Ίσως να ήμασταν λίγο καλύτεροι αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς ο Isack κατάφερε να πάρει την τρίτη θέση στις κατατακτήριες. Έκανε εξαιρετική δουλειά αξιοποιώντας το πακέτο. Δεν μπορούμε ακόμη να παλέψουμε με Mercedes και Ferrari», παραδέχθηκε ο Γάλλος.

Επιπλέον ο Μεκίς αποκάλυψε πως για την ώρα δεν είναι σε θέση για την ώρα η ομάδα του να απειλήσει για τις μπροστά θέσεις: «Στον αγώνα είναι δίκαιο να πούμε ότι είχαμε περίπου τον ίδιο ρυθμό με τη McLaren, αλλά σίγουρα δεν μπορούσαμε να παλέψουμε με τη Ferrari ή τη Mercedes. Το γνωρίζουμε αυτό. Έχουμε την φιλοδοξία αλλά και την υποχρέωση να βρούμε τον τρόπο να τους φτάσουμε. Θα πάρει χρόνο, αλλά δεν αποτελεί έκπληξη για εμάς».

Η διαφορά από τη Mercedes

Με τη Mercedes να έχει προς ώρας το πάνω χέρι στη δυναμική, η Red Bull Racing προσπαθεί να ανακάμψει βρίσκοντας λύσεις για να βελτιώσει την RB22. Σύμφωνα ωστόσο με τον Μεκίς, η διαφορά που πρέπει να καλύψει είναι πολύ μεγάλη.

«Μετά τις δοκιμές εξέλιξης ήταν δύσκολο να αξιολογηθεί, γιατί ξέραμε ότι κάποιες ομάδες έκρυβαν την πραγματική τους απόδοση. Δεν μπορώ να πω ότι μας εξέπληξε η διαφορά που βλέπουμε τώρα. Σε σχέση με τη Mercedes, η διαφορά πιθανότατα είναι κοντά στο ένα δευτερόλεπτο ανά γύρο», είπε.

