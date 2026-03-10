Ο Γάλλος σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης έγινε ένας από τους πρώτους κατόχους της νέας ηλεκτρικής iX3 στην Ισπανία, αφήνοντας την πολυτελή i7 για κάτι πιο «ευέλικτο».

Η ζωή χαμογελά στον Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Γάλλος επιθετικός διανύει την καλύτερη σεζόν του στη Ρεάλ Μαδρίτης, ετοιμάζεται να επιστρέψει στα γήπεδα μετά από ένα μικρό διάστημα απουσίας λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο και πλέον απολαμβάνει ένα από τα πιο εξελιγμένα αυτοκίνητα στον κόσμο. Ο Εμπαπέ παρέλαβε από τον χορηγό της «Βασίλισσας» τη νέα του BMW iX3 50, ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που μόλις έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του – και το οποίο οδηγήσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες.

🚨 Kylian Mbappé sale conduciendo de Valdebebas tras su entrenamiento 🤍 pic.twitter.com/tOzpeECALK March 9, 2026

Η είδηση όμως δεν είναι μόνο το αυτοκίνητο, αλλά το γεγονός ότι ο Εμπαπέ βρίσκεται πλέον ο ίδιος στο τιμόνι. Για χρόνια, ο Γάλλος σταρ μετακινούνταν αποκλειστικά με οδηγό, αφού δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Πρόσφατα όμως απέκτησε τη σχετική άδεια και πλέον αποφάσισε να αποχωριστεί τη θηριώδη i7 (μήκους 5,2 μέτρων) για ένα SUV που είναι πιο «εύχρηστο» για έναν νέο οδηγό.

Από την i7 στην «ευέλικτη» iX3

Η νέα BMW iX3 50, με μήκος 4,78 μέτρα, είναι σαφώς πιο διαχειρίσιμη μέσα στους δρόμους της Μαδρίτης σε σχέση με την ηλεκτρική λιμουζίνα που χρησιμοποιούσε μέχρι τώρα. Ο Εμπαπέ είχε γνωρίσει το μοντέλο πριν από μερικούς μήνες, κατά τη διάρκεια γυρισμάτων για ένα διαφημιστικό σποτ, και φαίνεται πως η τεχνολογία του τον εντυπωσίασε σε τέτοιο βαθμό που την επέλεξε ως το πρώτο του «προσωπικό» αυτοκίνητο.

Το κόστος της νέας iX3 ξεκινά από τις 69.900 ευρώ στην Ισπανία ( στην ίδια τιμή ξεκινά στην Ελλάδα) για τη βασική έκδοση, αν και το αυτοκίνητο του Γάλλου άσου είναι σίγουρα εξοπλισμένο με ό,τι πιο προηγμένο διαθέτει η λίστα της γερμανικής εταιρείας. Είναι ο πρώτος παίκτης της Ρεάλ που παραλαμβάνει το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς οι παραδόσεις παγκοσμίως ξεκίνησαν μόλις το περασμένο Σάββατο 7 Μαρτίου.

Εντυπωσιακές επιδόσεις και αυτονομία 805 χιλιομέτρων

Η BMW iX3 50 δεν είναι απλώς ένα «στιλάτο» SUV, αλλά ένα τεχνολογικό επίτευγμα. Αποδίδει 469 ίππους και διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες αυτονομίες στην αγορά, καθώς μπορεί να καλύψει έως και 805 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση. Παρά τον όγκο του, οι επιδόσεις του θυμίζουν σπορ κατασκευή, με την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε μόλις 4,9 δευτερόλεπτα.

Εξίσου εντυπωσιακή είναι και η ταχύτητα φόρτισης. Το αυτοκίνητο μπορεί να ανακτήσει ενέργεια για 372 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά, εφόσον συνδεθεί σε ταχυφορτιστή ισχύος 400 kW. Αυτό το στοιχείο καθιστά το ταξίδι με ηλεκτρικό αυτοκίνητο πιο απλό από ποτέ, εξαλείφοντας το άγχος της αναμονής στους σταθμούς φόρτισης.

Στο εσωτερικό, ο Εμπαπέ θα έχει στη διάθεσή του την τεχνολογία Panoramic Vision. Πρόκειται για ένα ψηφιακό πάνελ που εκτείνεται σε όλο το πλάτος της βάσης του παρμπρίζ, λειτουργώντας ως πίνακας οργάνων και κέντρο πληροφοριών. Συνδυάζεται με μια κεντρική οθόνη αφής 17,9 ιντσών, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που θυμίζει περισσότερο cockpit αεροσκάφους παρά συμβατικό αυτοκίνητο.