Ιδιαίτερα χαρούμενος με την εμφάνιση της Ferrari στην Αυστραλία ήταν ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος μίλησε και για τη μάχη με τη Mercedes-AMG.

Η νέα σεζόν της Formula 1 ξεκίνησε με θετικό τρόπο για τη Scuderia Ferrari στην Αυστραλία. Η ιταλική ομάδα δεν είχε το ταχύτερο μονοθέσιο στο Άλμπερτ Παρκ, ωστόσο κατάφερε να κοντράρει μέχρι ένα σημείο τη Mercedes-AMG και να πάρει τις θέσεις 3 και 4.

Οι Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον τερμάτισαν εντός 15 δευτερολέπτων του νικητή, Τζορτζ Ράσελ, με τον Μονεγάσκο να αντιστέκεται του Βρετανού για μισό δευτερόλεπτο.

Ικανοποίηση για την εμφάνιση της Ferrari

Μετά τον αγώνα, ο Χάμιλτον εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος για την απόδοση του μονοθεσίου του. Μάλιστα, παραδέχθηκε πως δεν ήθελε να τελειώσει ο αγώνας τόσο γρήγορα.

«Είμαι πραγματικά περήφανος για την ομάδα. Νομίζω ότι έχουμε κάνει εκπληκτική δουλειά για να φτάσουμε το μονοθέσιο σε αυτό το επίπεδο. Φυσικά δεν είμαστε τόσο γρήγοροι όσο η Mercedes, έχουμε δουλειά να κάνουμε, αλλά είμαστε μέσα στη μάχη. Ήταν ένας πραγματικά πολύ διασκεδαστικός αγώνας και ένιωσα καλά μέσα στο μονοθέσιο. Με μερικούς ακόμη γύρους θα είχα περάσει τον Σαρλ. Είχα πολύ καλό ρυθμό. Υπάρχουν πάρα πολλά θετικά που μπορούμε να κρατήσουμε από σήμερα», είπε ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

There’s always time for the Tifosi ♥️ pic.twitter.com/xv02BAG09D — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) March 9, 2026

Η Ferrari θα παλέψει με τη Mercedes

Στην Αυστραλία ήταν ξεκάθαρο πως η SF-26 δεν μπορούσε να συναγωνιστεί την W17. Ωστόσο αυτό δεν είναι δεδομένο για τη συνέχεια της χρονιάς.

Ερωτώμενος ο Χάμιλτον για το αν είναι σε θέση η Scuderia να απειλήσει τη Mercedes εντός της σεζόν, ο Βρετανός είπε:

«Ναι, το πιστεύω. Πιστεύω ότι μπορούμε να κλείσουμε τη διαφορά. Δεν θα είναι εύκολο. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε γιατί το χάσμα είναι αρκετά μεγάλο, ειδικά σε έναν γύρο. Πρέπει να καταλάβουμε αν η διαφορά προέρχεται από την ισχύ του κινητήρα ή από την ηλεκτρική ισχύ της μπαταρίας. Το μονοθέσιο όμως είναι εξίσου γρήγορο στις στροφές, οπότε πρέπει απλώς να συνεχίσουμε να πιέζουμε».