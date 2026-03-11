Σαν Σήμερα: Ο Αλεζί κόντραρε στα ίσα τον Σένα (vid)

Ο κόσμος της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού, είναι γεμάτος αξιοθαύμαστα γεγονότα και ιστορίες που θα μείνουν χαραγμένα για πάντα στις μνήμες μας. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

H νέα εβδομάδα συνεχίζεται με ένα ακόμη ταξίδι στην ιστορία, θα μάθουμε για έναν ιδιαίτερα ταλαντούχο οδηγό, που η τύχη δεν ήταν με το μέρος του όταν βρέθηκε στη Formula 1. Επίσης, ένας πολυπρωταθλητής των δύο τροχών είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί σε πρωτάθλημα μονοθεσίων και τέλος, μαθαίνουμε για το θρίλερ του αγώνα στο Φίνιξ των ΗΠΑ, το 1990.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 11/3, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1943, γεννήθηκε ο βετεράνος της Formula 1 και των αγώνων αντοχής, Αρτούρο Μερτσάριο. Η καριέρα του Ιταλού σημείωσε ανοδική πορεία στις αρχές των ‘70s, όταν εκπροσώπησε επιτυχημένα τη Ferrari και την Alfa Romeo σε μεγάλους αγώνες αντοχής ανά την Ευρώπη. Μάλιστα, το 1972 στέφθηκε νικητής στο διάσημο Τάργκα Φλόριο αλλά και τα 1000 χιλιόμετρα του Σπα, κερδίζοντας μια θέση οδηγού στη Formula 1 και τη Scuderia. Ωστόσο, είχε την ατυχία να πετύχει την ομάδα σε μια μέτρια σεζόν, καταγράφοντας μόλις δύο τέταρτες θέσεις σε Βραζιλία και Νότια Αφρική.

Ακολούθησαν κάποια ανεπιτυχή περάσματα από τις ομάδες των Williams, March και Shadow, με τον Μερτσάριο να συμμετέχει στις σεζόν του 1978 και 1979 με μονοθέσια της δικής του ομάδας. Αυτά αποδείχθηκαν πολύ ανίσχυρα και απέτυχαν προκριθούν σε πολλά Grand Prix, με το τέλος του 1979 να βρίσκει την ομάδα χωρίς χρήματα, θέτοντάς τον εκτός F1.

Σαν σήμερα το 1958, γεννήθηκε ο άσσος του MotoGP, Έντι Λόουσον. Ο Αμερικανός από την Καλιφόρνια κατέκτησε τον τίτλο στη μεγάλη κατηγορία 500cc με τη Yamaha τις χρονιές 1984, 1986 και 1988, ενώ το 1989 πήρε τον τέταρτο τίτλο του με τη Honda. Το 1992 κέρδισε τον 31ο και τελευταίο του αγώνα οδηγώντας για τη Cagiva, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στο πρωτάθλημα.



Ωστόσο, η καριέρα του στους αγώνες δεν είχε ακόμη τελειώσει, καθώς ο Λόουσον εγκαταστάθηκε μόνιμα στις ΗΠΑ για να τρέξει σε αγώνες μονοθεσίων έως το 1996.

Σαν σήμερα το 1990, πραγματοποιήθηκε το GP ΗΠΑ της Formula 1, στο σιρκουί πόλης του Φίνιξ. Το αγωνιστικό τριήμερο είχε ξεκινήσει με εκπλήξεις από την πρώτη μέρα δοκιμών, με πολλές αδύναμες ομάδες να σημειώνουν εκπληκτικά πλασαρίσματα στις κατατακτήριες δοκιμές λόγω της καλύτερης απόδοσης των ελαστικών της Pirelli έναντι της Goodyear. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη δεύτερη θέση για τη Minardi του Πιερλουίτζι Μαρτίνι, την τρίτη θέση για την Dallara του Αντρέα Ντε Τσέζαρις και την όγδοη θέση για την παραπαίουσα Osella του Ολιβιέ Γκροιγιάρ. Μάλιστα και ο αγώνας είχε εξίσου αναπάντεχη εξέλιξη.

Ο πολλά υποσχόμενος Ζαν Αλεζί της Tyrrell, επίσης με ελαστικά Pirelli, έκανε τέλεια εκκίνηση από την τέταρτη θέση και πήρε την πρωτοπορία πριν την πρώτη στροφή. Οι επόμενοι γύροι τον είδαν να έρχεται αντιμέτωπος με τον θρύλο του σπορ, Άιρτον Σένα, με τους δύο να δίνουν μια συγκλονιστική μονομαχία. Ο Βραζιλιάνος τελικά επικράτησε του Γάλλου, με τον Τιερί Μπουτσέν να ολοκληρώνει το βάθρο.

Φωτογραφίες: F1_images/Χ