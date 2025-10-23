Η Zeekr κάνει το επίσημο ντεμπούτο της στη χώρα μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο για την premium ηλεκτροκίνηση με τρία αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, τεχνολογία αιχμής και ευρωπαϊκή φιλοσοφία.

Η Zeekr δεν είναι άλλη μια νέα μάρκα που απλώς «μπαίνει» στην ελληνική αγορά. Είναι το πρόσωπο μιας νέας εποχής για την ηλεκτρική κινητικότητα – εκείνης που θέλει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα όχι μόνο τεχνολογικά προηγμένα, αλλά και όμορφα, απολαυστικά στην οδήγηση και, πάνω απ’ όλα, ποιοτικά.

Το Costa Navarino, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη παρουσίαση της Zeekr στη χώρα μας, αποδείχτηκε το ιδανικό σκηνικό για την πρεμιέρα μιας νέας μάρκας που στοχεύει ψηλά. Εκεί, είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τη μάρκα και να οδηγήσουμε και τα τρία μοντέλα της: το μεσαίο SUV Zeekr 7X, το shooting brake Zeekr 001 και το μικρομεσαίο SUV Zeekr X. Η εκδήλωση, οργανωμένη με κάθε λεπτομέρεια από τη GEO Mobility Hellas, σηματοδότησε την αρχή μιας φιλόδοξης πορείας: την είσοδο μιας premium μάρκας που έρχεται για να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού.

Η Zeekr στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Η Zeekr ιδρύθηκε το 2021 από τον όμιλο Geely Holding, έναν από τους μεγαλύτερους και πιο τεχνολογικά ανεπτυγμένους ομίλους αυτοκινητοβιομηχανίας στον κόσμο, στον οποίο ανήκουν επίσης οι Volvo, Polestar και Lotus. Από την πρώτη στιγμή, η Zeekr σχεδιάστηκε ως η premium μάρκα του ομίλου, αφιερωμένη αποκλειστικά στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και στη δημιουργία ενός πλήρως συνδεδεμένου οικοσυστήματος γύρω από το χρήστη.

Μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια, η Zeekr έχει παραδώσει περισσότερα από 500.000 οχήματα παγκοσμίως, έχοντας καθιερωθεί ήδη στις ώριμες ευρωπαϊκές αγορές της Σουηδίας, Ολλανδίας, Νορβηγίας, Ελβετίας, Δανίας και Βελγίου. Τώρα, με την είσοδό της στην Ελλάδα, κάνει το πρώτο της βήμα στη νότια Ευρώπη – ένα βήμα που αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της φιλοδοξία να αποκτήσει ευρωπαϊκό χαρακτήρα όχι μόνο σε επίπεδο σχεδίασης, αλλά και παρουσίας.

Στην Ελλάδα, η Zeekr εκπροσωπείται από τη GEO Mobility Hellas, θυγατρική του πολυεθνικού ομίλου Union Group, που δραστηριοποιείται ήδη επιτυχημένα στον χώρο των ηλεκτρικών οχημάτων. Μέσα από το πρώτο Zeekr Experience Center στο Μαρούσι και ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων, η εταιρεία φιλοδοξεί να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία πελάτη – από τη δοκιμή και την παραγγελία έως το service και τη φόρτιση.

Με σημαία την πολυτέλεια

Η Zeekr, όπως μας είπαν οι άνθρωποί της αλλά και διαπιστώσαμε ιδίοις όμμασι, δεν βασίζεται σε στερεότυπα πολυτέλειας. Αντίθετα, επαναπροσδιορίζει την έννοια του premium μέσα από την τεχνολογία, τη μίνιμαλ αισθητική και τη βιωσιμότητα.

Η μάρκα αξιοποιεί την πλατφόρμα Sustainable Experience Architecture (SEA), που έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Geely για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, και εξελίσσει δικές της τεχνολογίες σε μπαταρίες, συστήματα διαχείρισης ενέργειας και ηλεκτροκινητήρες. Το αποτέλεσμα είναι αυτοκίνητα που συνδυάζουν επιδόσεις, ασφάλεια και ποιότητα κατασκευής σε επίπεδα που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε μόνο σε ευρωπαϊκές premium μάρκες με δεκαετίες ιστορίας.

Με κέντρα έρευνας και σχεδιασμού στο Γκέτεμποργκ, το Ningbo, τη Σαγκάη και το Hangzhou, η Zeekr ενώνει το καλύτερο από δύο κόσμους: τη σκανδιναβική απλότητα του design με την κινεζική τεχνολογική υπεροχή. Όπως υπογραμμίζει η ίδια η μάρκα, ο στόχος της δεν είναι να γίνει «ακόμη μία εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων», αλλά να αποτελέσει έναν πάροχο ολοκληρωμένων λύσεων κινητικότητας. Και, κρίνοντας από το ξεκίνημά της, έχει ήδη θέσει τον πήχη πολύ ψηλά.

Zeekr 001: το shooting brake της νέας εποχής

Το Zeekr 001 είναι το μοντέλο που καθιέρωσε τη μάρκα διεθνώς και αποτελεί τη ναυαρχίδα της. Δεν είναι ένα τυπικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο· είναι μια δήλωση για το πώς αντιλαμβάνεται η Zeekr την premium ηλεκτροκίνηση. Συνδυάζει επιδόσεις supercar, αυτονομία ταξιδιού και στιλ που δεν μοιάζει με κανενός άλλου.

Με μήκος 4,96 μέτρα και μεταξόνιο 2,999 μέτρα, το 001 υιοθετεί αμάξωμα τύπου shooting brake, μια μορφή που σπάνια συναντάται στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, συνδυάζοντας την κομψότητα ενός grand tourer με την πρακτικότητα ενός fastback. Η αεροδυναμική του σιλουέτα (Cd = 0,23) δεν είναι μόνο αισθητική επιλογή αλλά και λειτουργικό πλεονέκτημα, συμβάλλοντας στην κορυφαία αυτονομία του, που φτάνει έως τα 620 km (WLTP).

Η σχεδίαση ισορροπεί ανάμεσα σε δυναμισμό και φινέτσα. Οι λεπτοί προβολείς LED Matrix, η έντονα κεκλιμένη οροφή και οι τονισμένοι ώμοι δημιουργούν ένα αυτοκίνητο με έντονη παρουσία στον δρόμο, χωρίς ίχνος επιτήδευσης.

Πολυτέλεια με τεχνολογικό υπόβαθρο

Το εσωτερικό του Zeekr 001 συνδυάζει σκανδιναβική απλότητα με τεχνολογική πληρότητα. Τα υλικά είναι υψηλής ποιότητας, με οικολογικό δέρμα και μεταλλικές λεπτομέρειες, ενώ η συναρμογή θυμίζει μάρκες πολύ πιο καθιερωμένες στον χώρο.

Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει μια οθόνη αφής 15,4 ιντσών, υποστηριζόμενη από δύο επεξεργαστές Qualcomm Snapdragon 8155, που εγγυώνται άμεση απόκριση και ομαλή λειτουργία. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών και το Head-Up Display 14,7 ιντσών προσφέρουν πλήρη εποπτεία των πληροφοριών, ενώ ο εικονικός βοηθός κατανοεί φυσικές φωνητικές εντολές και «μαθαίνει» από τις συνήθειες του οδηγού.

Οι χώροι είναι εξαιρετικοί, με ευρύχωρη καμπίνα και κορυφαία άνεση για όλους τους επιβάτες. Στην έκδοση Privilege, τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν 12 ηλεκτρικές ρυθμίσεις, αερισμό, μασάζ με τέσσερα προγράμματα και θέρμανση, ενώ τα πίσω διαθέτουν ηλεκτρική ανάκλιση και θερμαινόμενη βάση.

Η ηχομόνωση είναι υποδειγματική, χάρη στα διπλά κρύσταλλα και την αεροδυναμική καθαρότητα, δημιουργώντας μια αίσθηση γαλήνης ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες.

Επιδόσεις που τιμούν την καταγωγή του

Κάτω από το πάτωμα βρίσκεται μια μπαταρία 100 kWh ιόντων λιθίου (NMC) της CATL, με τεχνολογία cell-to-pack που μειώνει το βάρος και αυξάνει την ενεργειακή πυκνότητα. Η διάταξη των μπαταριών χαμηλά εξασφαλίζει ιδανικό κέντρο βάρους και τέλεια κατανομή βάρους 50:50.

Η βασική έκδοση Long Range διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα με 272 ίππους (200 kW) και ροπή 343 Nm, προσφέροντας επιτάχυνση 0–100 km/h σε 7,2 δευτερόλεπτα και αυτονομία έως 620 km (WLTP).

Οι εκδόσεις Performance και Privilege διαθέτουν δύο ηλεκτροκινητήρες, με συνολική ισχύ 544 ίππων (400 kW) και ροπή 686 Nm, επιταχύνοντας από στάση έως τα 100 χλμ/ώρα στα 3,8 δευτερόλεπτα. Η τετρακίνηση ελέγχεται ηλεκτρονικά και μπορεί να απομονώνει τον εμπρός κινητήρα όταν δεν χρειάζεται, αυξάνοντας την αυτονομία έως και 30 km.

Η φόρτιση DC 200 kW επιτρέπει τη μετάβαση από 10% σε 80% σε μόλις 30 λεπτά, ενώ η AC φόρτιση στα 22 kW ολοκληρώνει τη διαδικασία μέσα σε 5,5 ώρες.

Ανάρτηση, ασφάλεια και τεχνολογίες

Το 001 διαθέτει πλαίσιο με διπλά ψαλίδια εμπρός και Integral Link πίσω, ενώ η κορυφαία έκδοση εξοπλίζεται με ενεργή αερανάρτηση με ρύθμιση ύψους έως 83 mm. Οι υδραυλικοί σύνδεσμοι μειώνουν τους κραδασμούς και εξασφαλίζουν άνεση σε κάθε ταχύτητα.

Στον τομέα της ασφάλειας, το Zeekr 001 έχει αποσπάσει πέντε αστέρια από τον Euro NCAP, χάρη στη στιβαρή κατασκευή του και τα 21 συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS). Το σύστημα Highway Assist περιλαμβάνει προσαρμοζόμενο cruise control, αυτόματη αλλαγή λωρίδας και υποβοήθηση ελιγμών έκτακτης ανάγκης, ενώ το Mobileye EyeQ5H προσφέρει κορυφαία επεξεργαστική ισχύ για μελλοντικές αναβαθμίσεις αυτόνομης οδήγησης.

Τιμές και εκδόσεις στην Ελλάδα

Long Range – 59.990 € (ή 56.990 € με το «Κινούμαι Ηλεκτρικά»)

Performance AWD – 65.990 €

Privilege AWD – 69.990 €

Και οι τρεις εκδόσεις προσφέρονται με πλήρη εξοπλισμό, εγγύηση 5 ετών ή 100.000 km (με δυνατότητα επέκτασης στα 10 έτη ή 200.000 km) και εγγύηση μπαταρίας 8 ετών ή 200.000 km.

Οδηγικές εντυπώσεις Zeekr 001

Το 001 είναι το πιο «GT» μοντέλο της γκάμας, με χαμηλότερο κέντρο βάρους και πιο γραμμική αίσθηση επιτάχυνσης. Από τα πρώτα μέτρα αντιλαμβάνεσαι τη στιβαρότητα της κατασκευής και τη συνοχή του πλαισίου, στοιχεία που αποδίδουν ένα αυτοκίνητο φτιαγμένο για μεγάλες αποστάσεις.

Η τετρακίνηση της έκδοσης Privilege αποδίδει με εντυπωσιακή συνέπεια, ειδικά σε ολισθηρό οδόστρωμα, ενώ το σύστημα εναλλαγής κίνησης ανάμεσα σε εμπρός και πίσω άξονα λειτουργεί ανεπαίσθητα. Η δύναμη είναι καταιγιστική, αλλά μεταφέρεται με τρόπο που δεν κουράζει.

Στον δρόμο, το 001 συνδυάζει ευστάθεια και άνεση με έναν τρόπο που σπάνια συναντάς σε shooting brake. Το τιμόνι έχει καλή αίσθηση και ακρίβεια, ενώ η αερανάρτηση συμβάλλει σε μια κύλιση σχεδόν βελούδινη, χωρίς να επιτρέπει υπερβολικές κλίσεις. Μόνη παρατήρηση, ίσως, η ελαφρώς φιλτραρισμένη επικοινωνία του τιμονιού όταν πιέζεις, κάτι που όμως δύσκολα θα απασχολήσει τον αγοραστή του.

Το 001 είναι αυτοκίνητο που λειτουργεί τέλεια όταν το οδηγείς «στρωτά», αφήνοντάς του χώρο να αναδείξει την ποιότητα κύλισης και τη δύναμή του. Είναι ένα ηλεκτρικό ταξιδιάρικο αυτοκίνητο και το υποστηρίζει με κάθε τρόπο.

Zeekr 7X: Η τεχνολογία συναντά την ευρωπαϊκή πολυτέλεια

Το Zeekr 7X είναι ίσως το πιο «ευρωπαϊκό» μοντέλο της μάρκας. Ένα SUV με δυναμική σχεδίαση, επιδόσεις που εντυπωσιάζουν και τεχνολογικό βάθος που ξεπερνά αυτό που περιμένει κανείς από μια νεοεισερχόμενη εταιρεία. Τοποθετείται στο κέντρο της γκάμας της Zeekr και φιλοδοξεί να αποτελέσει την καρδιά της παρουσίας της στην Ευρώπη και την Ελλάδα.

Με μήκος 4,79 μέτρα και μεταξόνιο 2,9 μέτρα, το 7X δείχνει από την πρώτη ματιά ότι απευθύνεται σε κοινό που ζητά περισσότερα από ένα απλό ηλεκτρικό SUV. Το αμάξωμα πατά πάνω στη modular πλατφόρμα SEA της Zeekr και χαρακτηρίζεται από στιβαρές αναλογίες, δυναμικό προφίλ και καθαρές επιφάνειες χωρίς περιττές σχεδιαστικές υπερβολές. Η ενιαία LED γραμμή στο πίσω μέρος και τα λεπτά Matrix LED φώτα εμπρός δίνουν μια high-tech αισθητική, ενώ οι διαθέσιμες ζάντες φτάνουν έως τις 21 ίντσες.

Ψηφιακό περιβάλλον νέας γενιάς

Στο εσωτερικό, το 7X αποπνέει ατμόσφαιρα σύγχρονης λιτότητας και τεχνολογικής υπεροχής. Οι επιφάνειες καλύπτονται από οικολογικά δέρματα, μαλακά πλαστικά και μεταλλικές λεπτομέρειες, ενώ η συναρμογή και η αίσθηση ποιότητας βρίσκονται σε πραγματικά υψηλό επίπεδο. Το κέντρο ελέγχου του 7X είναι ένα πλήρως ψηφιακό cockpit, εξοπλισμένο με επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 8295 και λογισμικό HMI τρίτης γενιάς. Η κεντρική οθόνη αφής 16 ιντσών προσφέρει άμεση απόκριση, ενώ ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 13 ιντσών και το AR Head-Up Display 36,2 ιντσών προβάλλουν όλες τις κρίσιμες πληροφορίες απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού.

Ο συνδυασμός 11 καμερών, ραντάρ και αισθητήρων δημιουργεί ένα πλήρες πλέγμα υποβοήθησης, με λειτουργίες όπως Adaptive Cruise Control, 3D Digital Surround View, Cross Traffic Alert και Αυτόματο Park Assist. Η εφαρμογή Zeekr Places εμπλουτίζει την εμπειρία με πληροφορίες για σημεία φόρτισης, εστιατόρια και συνεργαζόμενες υπηρεσίες, κάνοντας το αυτοκίνητο ένα πραγματικό κινητό hub.

Επιδόσεις και τεχνολογία μετάδοσης

Το Zeekr 7X διατίθεται σε τρεις εκδόσεις, με διαφορετική φιλοσοφία η καθεμία.

Core – ηλεκτροκινητήρας στον πίσω άξονα, ισχύς 421 ίπποι (310 kW), ροπή 440 Nm και επιτάχυνση 0–100 km/h σε 6,0’’. Η μπαταρία 75 kWh εξασφαλίζει αυτονομία έως 480 km (WLTP).

Long Range – η ίδια απόδοση αλλά με μπαταρία 100 kWh, ανεβάζοντας την αυτονομία στα 615 km (WLTP).

Privilege AWD – δύο ηλεκτροκινητήρες, 646 ίπποι (475 kW) και 710 Nm, με τετρακίνηση, επιτάχυνση 3,8’’ και αυτονομία 543 km (WLTP).

Η αρχιτεκτονική 800V επιτρέπει φόρτιση έως 480 kW DC, γεμίζοντας το 10–80% σε 13-16 λεπτά. Η πλήρης φόρτιση σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC 22 kW) ολοκληρώνεται σε περίπου 5 ώρες.

Η κορυφαία έκδοση διαθέτει ενεργή αερανάρτηση με ρύθμιση ύψους και CDC (Continuous Damping Control), καθώς και φρένα με 4πίστονες δαγκάνες.

Άνεση, χώροι και premium εξοπλισμός

Η καμπίνα του Zeekr 7X είναι σχεδιασμένη για πέντε επιβάτες, με τριζωνικό κλιματισμό, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα με μασάζ, θέρμανση και αερισμό, καθώς και ηλεκτρική ρύθμιση πλάτης για τα πίσω καθίσματα. Η ηχομόνωση είναι εξαιρετική, ενώ η πανοραμική οροφή δημιουργεί φωτεινή και ήρεμη ατμόσφαιρα.

Το πορτμπαγκάζ προσφέρει 539 λίτρα, ενώ μπροστά υπάρχει και frunk 66 λίτρων. Οι επιβάτες απολαμβάνουν το ηχοσύστημα Yamaha με 12 ηχεία και subwoofer, ενώ η ψηφιακή αρχιτεκτονική υποστηρίζει Over-the-Air ενημερώσεις για κάθε σύστημα του αυτοκινήτου.

Τιμές και εξοπλισμός στην Ελλάδα

7X Core – 54.990 € (51.990 € με το «Κινούμαι Ηλεκτρικά»)

7X Long Range – 58.990 € (55.990 € με επιδότηση)

7X Privilege AWD – 65.990 €

Όλες οι εκδόσεις συνοδεύονται από εγγύηση 5 ετών ή 100.000 km, με δυνατότητα επέκτασης στα 10 χρόνια ή 200.000 km, καθώς και εγγύηση μπαταρίας 8 ετών ή 200.000 km.

Οδηγικές εντυπώσεις Zeekr 7X

Το 7X είναι το αυτοκίνητο που σε κάνει να καταλάβεις αμέσως ποια θέλει να είναι η Zeekr. Από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα, μεταφέρει την αίσθηση ενός ώριμου, ολοκληρωμένου SUV, που έχει σχεδιαστεί για μεγάλες αποστάσεις και για οδηγούς που εκτιμούν την ποιότητα περισσότερο από το θέαμα. Η θέση οδήγησης είναι ιδανική, το τιμόνι έχει σωστό βάρος και προοδευτικότητα, ενώ η αίσθηση στιβαρότητας θυμίζει σαφώς ευρωπαϊκό αυτοκίνητο.

Η ενεργή αερανάρτηση κάνει τη διαφορά: απορροφά τις ανωμαλίες με τρόπο που σπάνια συναντάς σε ηλεκτρικό SUV, χωρίς να αποκόπτει τον οδηγό από τον δρόμο. Παρότι οι 646 ίπποι θα μπορούσαν να «τρομάξουν», η επιτάχυνση είναι γραμμική, ελεγχόμενη και κυρίως εύχρηστη. Τα πάντα γίνονται με μια έμφυτη φυσικότητα που εντυπωσιάζει.

Στις στροφές, το βάρος του αυτοκινήτου γίνεται αισθητό αλλά ποτέ ενοχλητικό. Το πλαίσιο έχει καλή ισορροπία, η πρόσφυση είναι υψηλή και η αίσθηση εμπιστοσύνης παραμένει σταθερή ακόμη και σε ρυθμό πιο σβέλτο από τον αναμενόμενο. Η ηχομόνωση είναι υποδειγματική (καλύτερη και από του 001) και όλο αυτό που περιγράφουμε ως «ποιότητα κύλισης» βρίσκεται σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Αν κάτι ξεχωρίζει, είναι ο τρόπος που το 7X «ηρεμεί» τον οδηγό. Είναι ένα αυτοκίνητο που σε κάνει να θέλεις να περάσει πολλές ώρες και να πας πολύ μακριά μαζί του.

Zeekr X: Το SUV που φέρνει τη μάρκα πιο κοντά

Αν το 7X εκφράζει την τεχνολογική ωριμότητα της Zeekr, το Zeekr X είναι η πιο προσιτή, νεανική και «αστική» πλευρά της. Ένα compact SUV που αποδεικνύει πως η ηλεκτροκίνηση μπορεί να συνδυάζει πρακτικότητα, υψηλή ποιότητα και δυναμική παρουσία χωρίς υπερβολές. Με μήκος 4,43 μέτρα και μεταξόνιο 2,75 μέτρα, το X πατά πάνω στην ίδια SEA πλατφόρμα με τα μεγαλύτερα μοντέλα της μάρκας, κάτι που σημαίνει πως διατηρεί τα ίδια τεχνικά θεμέλια και την ίδια φιλοσοφία ποιότητας. Σχεδιαστικά, ακολουθεί την αρχή της «χρυσής τομής» που χαρακτηρίζει τη Zeekr: καθαρές γραμμές, δυναμικές αναλογίες και προσοχή στη λεπτομέρεια.

Οι πόρτες χωρίς πλαίσιο, οι αναδιπλούμενες (προς τα μέσα) χειρολαβές και οι καθρέπτες αεροδυναμικού σχεδιασμού ενισχύουν την premium ταυτότητα του αυτοκινήτου, ενώ ο συντελεστής οπισθέλκουσας 0,28 Cd συμβάλλει στη βελτιωμένη απόδοση και την ησυχία κύλισης. Οι συγγένειες με μοντέλα άλλων μαρκών του ομίλου δεν κρύβονται, κυρίως στο εμπρός μέρος, αλλά αυτό δεν μειώνει σε τίποτα τη σχεδιαστική αρτιότητα του αυτοκινήτου

Εσωτερικό με έμφαση στην απλότητα και στη λειτουργία

Ο οδηγός έχει μπροστά του έναν ψηφιακό πίνακα 8,8 ιντσών, ενώ στο κέντρο δεσπόζει μια οθόνη αφής 14,6 ιντσών που συγκεντρώνει σχεδόν όλες τις λειτουργίες του αυτοκινήτου. Η ταχύτητα απόκρισης δεν είναι το δυνατό της σημείο αλλά αλλά η ευκρίνεια είναι πολύ καλή.

Τα υλικά είναι ευχάριστα στην αφή και η συναρμογή άψογη. Παρά τις compact διαστάσεις, οι χώροι είναι ικανοποιητικοί για τέσσερις ενήλικες, με σωστά σχεδιασμένα καθίσματα και αποθηκευτικούς χώρους που δείχνουν μελέτη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Η αίσθηση μέσα στο αυτοκίνητο είναι καθαρή, φωτεινή και ήρεμη. Η πανοραμική οροφή δημιουργεί την αίσθηση μεγαλύτερου χώρου, ενώ το ηχοσύστημα Yamaha με έως 13 ηχεία προσφέρει πλούσιο, καθαρό ήχο.

Επιδόσεις και αυτονομία

Το Zeekr X διατίθεται σε τρεις εκδόσεις, όλες με μπαταρία λιθίου 69 kWh της CATL, γνωστής για την υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και τη διάρκεια ζωής των κυψελών της.

Core – 272 ίπποι (200 kW), ροπή 343 Nm, 0–100 km/h σε 5,9 δευτ., αυτονομία 330 km (WLTP).

Long Range – ίδια ισχύς, αυτονομία 446 km, φόρτιση DC 150 kW (10–80% σε 29 λεπτά).

Privilege AWD – δύο ηλεκτροκινητήρες, 428 ίπποι (315 kW), ροπή 543 Nm, τετρακίνηση και επιτάχυνση 3,8’’, με αυτονομία 425 km.

Η τεχνολογία ελέγχου πρόσφυσης ZTCS (Zeekr Traction Control System) επιτρέπει εξαιρετική ευστάθεια ακόμη και σε ολισθηρές επιφάνειες, λειτουργώντας δέκα φορές ταχύτερα από ένα συμβατικό traction control, καθώς ελέγχει την ολίσθηση απευθείας μέσω του ηλεκτροκινητήρα.

Τεχνολογία, ασφάλεια και ευχρηστία

Η πλατφόρμα SEA εγγυάται υψηλά επίπεδα ακαμψίας και σταθερότητας. Το 73% του αμαξώματος αποτελείται από χάλυβα υψηλής αντοχής, ενώ οι πλευρικές δοκοί πολλαπλών στρωμάτων και η οροφή με αντοχή εννέα τόνων διασφαλίζουν κορυφαία παθητική προστασία. Στον τομέα της ενεργητικής ασφάλειας, το X διαθέτει επτά αερόσακους και 21 συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS), όπως Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, Front & Rear Collision Mitigation, Cross Traffic Alert εμπρός/πίσω και Door Open Warning. Όπως και τα υπόλοιπα μοντέλα της Zeekr, έχει αποσπάσει πέντε αστέρια από τον Euro NCAP.

Το πιο «παιχνιδιάρικο» αλλά πολύ πρακτικό feature του Χ είναι η μικρή οθόνη στην αριστερή μεσαία κολόνα, όπου μπορείς να δεις κάποια πολύ βασικά στοιχεία, όπως η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας, απλώς περνώντας δίπλα από το αυτοκίνητο.

Τιμές και εκδόσεις στην Ελλάδα

X Core – 37.990 € (ή 32.990 € με επιδότηση & πρόγραμμα Xtreme Value 50)

X Long Range – 42.990 € (37.990 € με επιδότηση)

X Privilege AWD – 47.990 € (42.990 € με επιδότηση)

Η Zeekr συνοδεύει το X με εγγύηση 5 ετών ή 100.000 km, επεκτάσιμη έως 10 έτη ή 200.000 km, και εγγύηση μπαταρίας 8 ετών ή 200.000 km.

Οδηγικές εντυπώσεις Zeekr X

Το Zeekr X έχει διαφορετική αποστολή, πιο αστική και «παιχνιδιάρικη». Από τη θέση οδήγησης νιώθεις αμέσως τις συμπαγείς του διαστάσεις και την ευελιξία σε στενούς χώρους. Το τιμόνι είναι ελαφρύ αλλά ακριβές και η ορατότητα πολύ καλή.

Στον δρόμο, η έκδοση Privilege AWD με τους 428 ίππους δείχνει πόσο γρήγορα μπορούν να εξελιχθούν τα ηλεκτρικά crossover. Η επιτάχυνση είναι άμεση και η πρόσφυση υποδειγματική. Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχει τίποτα επιθετικό στη συμπεριφορά του· η ανάρτηση είναι σχετικά σφιχτή, αλλά παραμένει πολιτισμένη, ακόμη και σε κακό ελληνικό οδόστρωμα.

Το X δεν έχει τη μεγαλοπρέπεια των 001 και 7X, αλλά αντισταθμίζει με ζωντάνια. Είναι ευέλικτο, ήσυχο και σε κάνει να το συμπαθήσεις γρήγορα - ένα αυτοκίνητο που «απλοποιεί» την ηλεκτροκίνηση χωρίς να της αφαιρεί τη γοητεία.

Η τελική εικόνα

Η πρώτη γνωριμία με τη Zeekr είναι εντυπωσιακή και, κυρίως, πειστική. Τα τρία μοντέλα δείχνουν μια μάρκα που μπαίνει στην αγορά έτοιμη, με ποιότητα κύλισης, ησυχία και συνοχή που δεν συναντάς συχνά σε «πρεμιέρες». Το 7X ξεχωρίζει ως το πιο ολοκληρωμένο και ταξιδιάρικο, το 001 ως αυθεντικό ηλεκτρικό GT με ώριμη συμπεριφορά και το X ως ευέλικτη, καθημερινή πρόταση με premium υφή.

Υπάρχει, βέβαια, και η γνωστή «κινεζική» υπερπληθώρα τεχνολογίας. Οι λειτουργίες και τα υποσυστήματα είναι πολλά, με αποτέλεσμα κάποιες ρυθμίσεις να μην βρίσκονται εύκολα ή να απαιτούν περισσότερα βήματα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Δεν είναι αποτρεπτικό· είναι μια καμπύλη εκμάθησης που συνοδεύει σχεδόν όλα τα σύγχρονα ηλεκτρικά από την Κίνα και που πιθανότατα θα βελτιωθεί με τις OTA αναβαθμίσεις.

Συνολικά, η εικόνα είναι θετική και οι προσδοκίες δίκαιες. Η Zeekr δείχνει να έχει τα θεμέλια, το προϊόν και τη φιλοσοφία για να σταθεί στο ελληνικό premium ηλεκτρικό τοπίο. Αν η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, τότε αυτή η αρχή ήταν σωστά μετρημένη και αρκετά δυνατή ώστε να μας κρατήσει σε εγρήγορση για τη συνέχεια.

