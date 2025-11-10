Ο νεαρός πρωταθλητής του WRC2 θα αντικαταστήσει τον Κάλε Ροβάνπερα στη σύνθεση της Toyota Gazoo Racing, ολοκληρώνοντας μια ονειρική χρονιά.

Η Toyota Gazoo Racing ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Όλιβερ Σόλμπεργκ θα αγωνιστεί με πλήρες πρόγραμμα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC) το 2026, αντικαθιστώντας τον Κάλε Ροβάνπερα που εγκαταλείπει τα ράλλυ και στρέφεται τους αγώνες πίστας. Ο 24χρονος Σουηδός, γιος του Πέτερ Σόλμπεργκ, έρχεται από μια εντυπωσιακή σεζόν όπου κατέκτησε τον τίτλο του WRC2 και χάρισε στην Toyota την 100ή νίκη της στο WRC με τη θριαμβευτική του εμφάνιση στο Ράλι Εσθονίας.

Excited to welcome more exciting young talent to our driver line-up for 2026 as @OliverSolberg01 steps up to Rally1 alongside Elfyn, Seb, Taka and Sami 🤝#ToyotaGAZOORacing #WRC pic.twitter.com/pehguByTnl November 10, 2025

Ο Σόλμπεργκ θα ενταχθεί σε μια εξαιρετικά δυνατή σύνθεση, δίπλα στους Έλφιν Έβανς, Σεμπαστιάν Οζιέ, Τακαμότο Κατσούτα και Σάμι Παγιάρι, συνθέτοντας ένα μίγμα εμπειρίας και νεανικής ταχύτητας που φέρνει νέα πνοή στην ομάδα του Γιάρι-Μάτι Λάτβαλα. Ο νεαρός οδηγός δήλωσε ενθουσιασμένος για το επόμενο βήμα της καριέρας του, χωρίς όμως να κρύβει τον ρεαλισμό του:

«Φέτος ήταν μια απίστευτη χρονιά για εμένα ως μέλος της οικογένειας της Toyota Gazoo Racing. Πετύχαμε τον στόχο μας να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα WRC2 και να κάνουμε μια σταθερή, γρήγορη σεζόν με το GR Yaris Rally2. Έπειτα ήρθε η ευκαιρία να αγωνιστώ στην Εσθονία με Rally1, κάτι που ήταν πραγματικά μια φανταστική εμπειρία. Τώρα έχω τη δυνατότητα να επιστρέψω στο υψηλότερο επίπεδο για πλήρη σεζόν, και πολλά όνειρα έγιναν πραγματικότητα φέτος. Είμαι ευγνώμων που είμαι μέρος αυτής της μεγάλης ομάδας. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, έχουμε πολλά να μάθουμε ακόμα με το Rally1, αλλά θα το απολαύσουμε και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό», είπε ο Σόλμπεργκ

Today I get to say something I’ve dreamed of since I was a kid… I’m becoming a Toyota driver in WRC ❤️ Thank you to @TOYOTA_GR for believing in me and my family supporting all the way! This opportunity means everything — and I’ll fight for it every single day. 👊🏻 2026 let’s go!! pic.twitter.com/1pLYr6Uv4m — Oliver Solberg 🍩 (@OliverSolberg01) November 10, 2025

Μια νέα γενιά στην Toyota Gazoo Racing

Ο επικεφαλής της ομάδας, Γιάρι-Μάτι Λάτβαλα, εξήρε την πορεία του Σόλμπεργκ και τον χαρακτήρισε πολύτιμη προσθήκη για την επόμενη σεζόν: «Είναι χαρά μας να καλωσορίζουμε τον Όλιβερ ως μόνιμο μέλος της ομάδας μετά την εξαιρετική δουλειά που έκανε με το GR Yaris Rally2 φέτος – και φυσικά, μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση με το Rally1 στην Εσθονία. Με τους Έβανς και Οζιέ να παραμένουν στην ομάδα, τον Κατσούτα να δείχνει πως μπορεί να παλέψει για νίκες και τον Παγιάρι να αποκτά εμπειρία, έχουμε ξανά μια πολύ δυνατή σύνθεση, με ιδανική ισορροπία ταχύτητας και εμπειρίας», δήλωσε.

Η επισημοποίηση της μεταγραφής του Σόλμπεργκ ήρθε λίγες ημέρες μετά τη νίκη του Οζιέ στο Ράλλυ Ιαπωνίας, με τον Έβανς να προηγείται αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, τρεις βαθμούς μπροστά από τον Γάλλο, ενόψει του φινάλε στη Σαουδική Αραβία. Παράλληλα, η Toyota έχει ήδη εξασφαλίσει τον πέμπτο διαδοχικό τίτλο Κατασκευαστών, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στην υβριδική εποχή του WRC.

Οι υπόλοιποι οδηγοί της ομάδας για το 2026

Ο Σεμπαστιάν Οζιέ θα συνεχίσει με μερικό πρόγραμμα, ξεκινώντας από το Ράλι Μόντε Κάρλο τον Ιανουάριο, ενώ ο Κατσούτα εισέρχεται στην έβδομη χρονιά του με την ομάδα, έχοντας πλησιάσει φέτος στην πρώτη του νίκη. Ο Σάμι Παγιάρι, που κατέκτησε το πρώτο του βάθρο στο Ράλι Ιαπωνίας, θα συνεχίσει να εξελίσσεται στη δεύτερη του πλήρη χρονιά με αυτοκίνητο Rally1.

Η Toyota ανακοίνωσε επίσης ότι ο 18χρονος Εσθονός Γιάσπαρ Βάχερ θα ενταχθεί στο πρόγραμμα WRC Challenge Programme, το οποίο προετοιμάζει τους οδηγούς της επόμενης γενιάς. Ο Βάχερ γίνεται έτσι ο πρώτος μη Ιάπωνας που συμμετέχει στο πρόγραμμα, δίπλα στους νεαρούς Σοτάρο Γκότο και Τακούμι Ματσουσίτα.

Η προαγωγή του Σόλμπεργκ στη μεγάλη κατηγορία συμβολίζει την αλλαγή φρουράς στη Toyota. Με τον Ροβάνπερα να δοκιμάζει την τύχη του στους αγώνες μονοθεσίων, ο νεαρός Σουηδός καλείται να συνεχίσει την κληρονομιά των «παιδιών-θαυμάτων» που ανέδειξε η ομάδα τα τελευταία χρόνια. Και όπως δήλωσε ο ίδιος, το κάνει «με χαρά, ρεαλισμό και πίστη ότι τα καλύτερα είναι μπροστά».