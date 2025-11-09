Ο Σεμπαστιάν Οζιέ επικράτησε του Έλφιν Έβανς, μειώνοντας τη διαφορά στους τρεις βαθμούς και στέλνοντας τη διεκδίκηση του τίτλου στην τελευταία αναμέτρηση της χρονιάς στη Σαουδική Αραβία.

Ο Σεμπαστιάν Οζιέ και ο συνοδηγός του Βενσάν Λαντέ κατέκτησαν την έκτη τους φετινή νίκη σε έναν αγώνα που θύμισε τις καλύτερες στιγμές του οκτώ φορές Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Ο Γάλλος της Toyota Gazoo Racing επικράτησε στο ασφάλτινο Ράλλυ Ιαπωνίας με διαφορά 11,6 δευτερολέπτων από τον Έλφιν Έβανς, έπειτα από ένα συναρπαστικό διήμερο μάχης ειδική με ειδική.

Η Toyota έκανε το 1-2-3, καθώς ο Σάμι Παγιάρι πανηγύρισε το πρώτο του βάθρο στην κορυφαία κατηγορία, επωφελούμενος από την εγκατάλειψη του Αντριέν Φουρμό με Hyundai, που έχασε τον έλεγχο στο βρεγμένο οδόστρωμα της Κυριακής και βγήκε εκτός δρόμου. Ήταν η έκτη φετινή νίκη του Οζιέ, ανεβάζοντας το σύνολο της καριέρας του στις 67 νίκες στο WRC.

Η επιτυχία αυτή μείωσε τη διαφορά του από τον Έβανς στους τρεις βαθμούς, κρατώντας ζωντανή τη μάχη του τίτλου που θα κριθεί στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, στη Σαουδική Αραβία (28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου). Ο τρίτος οδηγός της Toyota, Κάλε Ροβάνπερα, διατήρησε θεωρητικές ελπίδες τίτλου, αλλά μετά την έκτη θέση στην Ιαπωνία απέχει πλέον 24 βαθμούς. Ο Φινλανδός είχε ξεκινήσει ιδανικά, παίρνοντας το προβάδισμα στην υπερειδική της Πέμπτης, ωστόσο ένα χτύπημα την Παρασκευή, που κατέστρεψε την πίσω ανάρτηση, τον έριξε στην 23η θέση. Από εκεί, ο Ροβάνπερα έκανε έναν αγώνα περιορισμού της ζημιάς, φτάνοντας τελικά στην εξάδα.

Ο Οζιέ, που είχε πάρει τα ηνία του αγώνα από τη δεύτερη ειδική, έχασε προσωρινά την πρωτοπορία από τον Τακαμότο Κατσούτα, ο οποίος μπροστά στο κοινό της πατρίδας του έδειχνε έτοιμος για κάτι σπουδαίο. Τελικά, ένα χτύπημα σε βαρέλια με νερό στη 11η ειδική κατέστρεψε το σύστημα διεύθυνσης της Toyota του, στερώντας του την ευκαιρία για βάθρο.

Ο Έβανς, από την πλευρά του, πίεσε ασφυκτικά τον Οζιέ το Σάββατο, μειώνοντας τη διαφορά σε μόλις 1,4 δευτερόλεπτα έπειτα από δύο συνεχόμενες νίκες σε ΕΔ. Όμως ο Οζιέ απάντησε αποφασιστικά το απόγευμα, κατακτώντας τις τρεις τελευταίες ειδικές και ανεβάζοντας εκ νέου τη διαφορά στα 6,5 δευτερόλεπτα. Την Κυριακή, υπό βροχή και με ιδιαίτερα γλιστερές συνθήκες, ο Γάλλος διαχειρίστηκε άψογα την κατάσταση, κερδίζοντας και την Power Stage για να εξασφαλίσει τους μέγιστους 10 βαθμούς της Super Sunday.

Ο Ότ Τάνακ ήταν ο ταχύτερος οδηγός της Hyundai, τερματίζοντας τέταρτος, αρκετά πίσω από το βάθρο, σε ένα ακόμα απογοητευτικό Σαββατοκύριακο για την κορεατική ομάδα. Ο Γκρεγκουάρ Μινστερ πέμπτος με Ford, ενώ ο συμπαίκτης του Τζος ΜακΕρλίν εγκατέλειψε νωρίς έπειτα από σφοδρή έξοδο στην τρίτη ειδική. Η Hyundai είδε και τον περσινό Παγκόσμιο Πρωταθλητή Τιερί Νεβίλ να εγκαταλείπει ξανά λόγω μηχανικών προβλημάτων. Μετά από ζημιές στο κιβώτιο και στη μετάδοση, ο Βέλγος δεν κατάφερε να εκκινήσει ούτε το Σάββατο ούτε την Κυριακή, σε έναν αγώνα που θα ήθελε γρήγορα να ξεχάσει.

Στην WRC2, ο Αλεχάντρο Κασόν πανηγύρισε την πρώτη του νίκη, μπροστά από τον Νικολάι Γκριγιαζίν, ενώ ο Όλιβερ Σόλμπεργκ ήταν ο ταχύτερος οδηγός Rally2, στην έβδομη θέση της γενικής κατάταξης.

Η σεζόν ολοκληρώνεται στη Σαουδική Αραβία, εκεί όπου ο τίτλος του 2025 θα κριθεί οριστικά, με τον Έβανς, τον Οζιέ και, μαθηματικά, τον Ροβάνπερα να κρατούν ζωντανό το ενδιαφέρον έως το τελευταίο χιλιόμετρο.

Αποτελέσματα