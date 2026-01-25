Σε έναν αγώνα που θύμισε άλλες εποχές λόγω των ακραίων συνθηκών, ο Όλιβερ Σόλμπεργκ παρέδωσε σεμινάριο οδήγησης στον πάγο, οδηγώντας την Toyota σε ένα ιστορικό 1-2-3.

Το φετινό Ράλλυ Μόντε Κάρλο, ο αγώνας που άνοιξε το αγωνιστικό πρόγραμμα του 2026 για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ δεν θύμισε σε τίποτα τους «στεγνούς» αγώνες των τελευταίων ετών. Οι γαλλικές Άλπεις ντύθηκαν στα λευκά, προσφέροντας ένα σκηνικό με πυκνό χιόνι και κρυμμένο πάγο που μετέτρεψε την επιλογή ελαστικών σε μια διαρκή σπαζοκεφαλιά. Η ορατότητα ήταν περιορισμένη, ειδικά στις νυχτερινές ειδικές διαδρομές της Πέμπτης, ενώ η επιστροφή των αυτοκινήτων WRC στους δρόμους του Μόντε Κάρλο, όπου διεξάγεται το grand prix της F1, για την ολοκλήρωση του αγώνα την Κυριακή, χάρισε μια σπάνια αίγλη στον τερματισμό. Σε αυτό το αμείλικτο τερέν, η στρατηγική αποδείχθηκε εξίσου σημαντική με την ταχύτητα.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν αναμφίβολα ο Όλιβερ Σόλμπεργκ. Στην παρθενική του εμφάνιση ως πλήρης εργοστασιακός οδηγός της Toyota Gazoo Racing, ο 24χρονος γιος του πασίγνωστου και πολύ δημοφιλούς πρωταθλητή Πέτερ Σόλμπεργκ, έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του. Πήρε το προβάδισμα το βράδυ της Πέμπτης και το διατήρησε με παροιμιώδη ψυχραιμία, παρά την πίεση που δέχθηκε και τις μικρές εξόδους που είχε λόγω της ολισθηρότητας. Η νίκη του με διαφορά άνω των 50 δευτερολέπτων σηματοδοτεί τη δεύτερη νίκη του στο WRC αλλά δίνει και ένα μήνυμα για το μέλλον.

Πίσω από τον Σόλμπεργκ, η Toyota επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της με τον Έλφιν Έβανς και τον Σεμπαστιάν Οζιέ να συμπληρώνουν το βάθρο. Ο Έβανς κινήθηκε με τη γνωστή του σταθερότητα, αποφεύγοντας τα μεγάλα ρίσκα και διασφαλίζοντας τη δεύτερη θέση που δίνει πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα. Από την άλλη, ο Οζιέ, ο «βασιλιάς» του αγώνα, περιορίστηκε στην τρίτη θέση, καθώς ένα πρόβλημα το Σάββατο και η επιλογή του να μην ρισκάρει υπερβολικά στις πολύ παγωμένες διαδρομές τον κράτησαν μακριά από τη διεκδίκηση της νίκης.

Δύσκολος αγώνας για πολλούς

Η Hyundai βίωσε έναν αγώνα γεμάτο προκλήσεις και ατυχίες. Ο Αντριέν Φουρμό ήταν ο ταχύτερος από το «στρατόπεδο» της κορεατικής ομάδας, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση. Παρά το γεγονός ότι έχασε χρόνο λόγω ομίχλης και ηλεκτρικών προβλημάτων, κατάφερε να μείνει κοντά στους πρωτοπόρους. Αντίθετα, ο Τιερί Νεβίλ είχε ένα εφιαλτικό τριήμερο. Ο Βέλγος έμεινε κολλημένος στο χιόνι την Παρασκευή χάνοντας τρία λεπτά, ενώ μια επαφή την Κυριακή τον ανάγκασε σε αλλαγή ελαστικού, περιορίζοντάς τον στην πέμπτη θέση της γενικής κατάταξης.

What’s better than one Hyundai? Two Hyundais 😁#WRC | #RallyeMonteCarlo 🇲🇨 | 📸 AT WORLD / Rally Cow pic.twitter.com/J43JOPR1BM — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) January 25, 2026

Η έκπληξη της πρώτης δεκάδας ήρθε από την κατηγορία WRC2, με τον Λέο Ροσέλ να οδηγεί το Citroën C3 στην έκτη θέση της γενικής. Ο Γάλλος εκμεταλλεύτηκε τις εγκαταλείψεις των Rally1 και παρέδωσε μαθήματα οδήγησης, κερδίζοντας τη μάχη της κατηγορίας του. Πίσω του, στην έβδομη θέση, βρέθηκε ο Τακαμότο Κατσούτα με το τέταρτο Toyota GR Yaris. Ο Ιάπωνας είδε τον αγώνα του να καταστρέφεται από μια βλάβη στο σύστημα διεύθυνσης την Παρασκευή, αλλά κατάφερε να ανακάμψει και να προσφέρει επιπλέον βαθμούς στην ομάδα του.

Τη δεκάδα συμπλήρωσαν τρεις ακόμη οδηγοί που κινήθηκαν με σύνεση στις παγίδες των Άλπεων. Ο Έρικ Ρομπέρτο Νταπρά με Skoda Fabia και ο Αρτούρ Πελαμούργκ με Hyundai i20 κατέλαβαν την όγδοη και ένατη θέση αντίστοιχα, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στο WRC2. Τον τελευταίο βαθμό της γενικής κατάταξης πήρε ο Χέιντεν Πάντον με το Hyundai i20 N Rally1, ο οποίος παρά την έξοδο που είχε το Σάββατο, κατάφερε να φέρει το αυτοκίνητο στον τερματισμό και να κλείσει τη δεκάδα.

Σημαντικότερες εγκαταλείψεις και ατυχήματα

Το Μόντε Κάρλο του 2026 αποδείχθηκε «σκληρό» για την M-Sport Ford, η οποία είδε και τα τρία Puma Rally1 να τίθενται εκτός μάχης. Ο Τζον Άρμστρονγκ, που εντυπωσίασε στην αρχή φτάνοντας μέχρι την τρίτη θέση, εγκατέλειψε από έξοδο στην προτελευταία ειδική, όπως και ο Τζος ΜακΈρλιαν. Ο Γκρεγκουάρ Μούνστερ συμπλήρωσε την καταστροφή με μηχανική βλάβη την Κυριακή. Επίσης, η Toyota είχε την απώλεια του Σάμι Παγιαρί, ο οποίος εγκατέλειψε οριστικά μετά από πρόσκρουση σε δέντρο το Σάββατο.

⚠️ McErlean reached the finish line with a heavily damaged car after hitting an Armco barrier 12.5km into SS16.#WRC | #RallyeMonteCarlo 🇲🇨 pic.twitter.com/P5fCFilFsa — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) January 25, 2026

Βαθμολογία και συνέχεια

Με το 1-2-3 της Toyota, η ιαπωνική ομάδα παίρνει ένα τεράστιο προβάδισμα στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Ο Όλιβερ Σόλμπεργκ ηγείται της βαθμολογίας των οδηγών, και με τους επιπλέον βαθμούς της Power Stage έχει συγκεντρώσει 30 βαθμούς.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα ανανεώνει τώρα το ραντεβού του για τις 12-15 Φεβρουαρίου στο Ράλλυ Σουηδίας, όπου το χιόνι θα είναι και πάλι ο απόλυτος κυρίαρχος, αλλά αυτή τη φορά με τη χρήση ελαστικών με καρφιά.

Γενική κατάταξη