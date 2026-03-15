Ο Τακαμότο Κατσούτα πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο WRC επικρατώντας σε έναν από τους δυσκολότερους αγώνες του πρωταθλήματος, το Ράλλυ Σαφάρι.

Ανατρεπτικό αποδείχθηκε το φετινό Ράλλυ Σαφάρι για το παγκόσμιο πρωτάθλημα WRC, με τον Τακαμότο Κατσούτα να αναδεικνύεται νικητής σε έναν απρόβλεπτο αγώνα. Ο Ιάπωνας οδηγός έμεινε μακριά από προβλήματα, εκμεταλλεύτηκε τις ατυχίες των αντιπάλων του και έφτασε στην πρώτη νίκη της καριέρας του.

FIRST-EVER WRC WIN! 🏆



History made in Kenya! Takamoto Katsuta and Aaron Johnston take their maiden WRC win at the demanding Safari Rally Kenya. A sensational drive through one of rally’s toughest challenges!#WRC | #SafariRallyKenya 🇰🇪 pic.twitter.com/4NBIFZHFDE March 15, 2026

Μία νίκη που περίμενε καιρό

Η Κυριακή ήταν κρίσιμη για την εξέλιξη του αγώνα με τον Κατσούτα να πρέπει να κάνει διαχείριση της διαφοράς. Εν τέλει κατάφερε να περάσει τη γραμμή τερματισμού στην Power Stage έχοντας διαφορά 27,4 δευτερολέπτων από τον δεύτερο Αντριέν Φουρμό της Hyundai.

«Δεν ξέρω τι να πω. Περάσαμε πολλές δύσκολες στιγμές. Ο Aaron δούλεψε πολύ μαζί μου και η ομάδα πάντα πίστευε σε μένα, ακόμη και όταν αποτύγχανα. Ευχαριστώ όλη την ομάδα και φυσικά την οικογένειά μου για τη στήριξη. Επιτέλους τα καταφέραμε», είπε ο Ιάπωνας μετά τον τερματισμό.

Με αυτή τη νίκη ο Κατσούτα έγινε ο πρώτος Ιάπωνας οδηγός που κερδίζει αγώνα WRC από το 1992, όταν ο Κεντζίρο Σινοζούκα είχε επικρατήσει στο Ράλλυ Ακτής Ελεφαντοστού.

Ο Φουρμό προσπάθησε να πιέσει τον Κατσούτα την Κυριακή, όμως δεν ήταν αρκετό να τον απειλήσει για τη νίκη. Έτσι ο Γάλλος αρκέστηκε στη 2η θέση. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Σάμι Παγιάρι με Toyota, ενώ στην 4η θέση βρέθηκε ο Εσαπέκα Λάπι με Hyundai.

Προβλήματα για τους πρωταγωνιστές

Μέχρι το Σάββατο η μάχη για τη νίκη φαινόταν να εξελίσσεται ανάμεσα στους οδηγούς της Toyota Όλιβερ Σόλμπεργκ, Έλφιν Έβανς και Σεμπαστιάν Οζιέ. Ωστόσο η ατυχία τους χτύπησε την πόρτα και ο ένας μετά τον άλλο άρχισαν να εγκαταλείπουν από τον αγώνα. Έτσι οι τρεις οδηγοί έστρεψαν την προσοχή τους στη Super Sunday.

Ο Σόλμπεργκ ήταν στην κορυφή των χρόνων την τελευταία ημέρα και κερδίζοντας την Power Stage πήρε συνολικά 10 βαθμούς και 1 ακόμη για τη 10η θέση γενικής κατάταξης. Ο Έβανς πήρε έξι βαθμούς, διατηρώντας το προβάδισμα στο πρωτάθλημα, το οποίο είναι στους 9 βαθμούς από τον Σόλμπεργκ.