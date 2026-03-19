Με αυτονομία που αγγίζει τα 900 χλμ., τεχνολογία 800V και το επαναστατικό σύστημα «Heart of Joy», η BMW επαναπροσδιορίζει το μέλλον της Σειράς 3 ως το απόλυτο σπορ sedan.

Η BMW περνά επισήμως σε μια νέα εποχή, παρουσιάζοντας τη νέα, πλήρως ηλεκτρική i3. Ως το δεύτερο μοντέλο της Neue Klasse, μετά την iX3 (που έχουμε ήδη γνωρίσει), η νέα i3 έρχεται να ενισχύσει τον γνώριμο χαρακτήρα της Σειράς 3 με τεχνολογίες που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν εξωπραγματικές. Το μοντέλο θα ξεκινήσει να παράγεται στο κεντρικό εργοστάσιο του ομίλου στο Μόναχο τον Αύγουστο του 2026, σηματοδοτώντας μια ιστορική στροφή για την εγκατάσταση που συμπληρώνει πάνω από έναν αιώνα λειτουργίας.

Η σχεδιαστική γλώσσα της Neue Klasse υιοθετεί ένα σύγχρονο «2,5 όγκων» σχήμα, το οποίο διατηρεί τις κλασικές σπορ αναλογίες της μάρκας. Με μήκος 4,76 μέτρα και μακρύ μεταξόνιο 2,89 μέτρων, η i3 διακρίνεται για τους κοντούς προβόλους και την αεροδυναμικά βελτιστοποιημένη σιλουέτα της. Στο εμπρός μέρος, η μάσκα και τα δίδυμα φωτιστικά σώματα συγχωνεύονται σε μια ενιαία φωτεινή υπογραφή, δίνοντας μια νέα ερμηνεία στο παραδοσιακό «πρόσωπο» της BMW.

Η εμπειρία του Panoramic iDrive

Το εσωτερικό της νέας i3 επικεντρώνεται στην οδηγική εμπειρία, ενσωματώνοντας το πρωτοποριακό BMW Panoramic iDrive. Η κεντρική οθόνη Free-Cut των 17,9 ιντσών είναι στραμμένη προς τον οδηγό, ενώ το BMW Panoramic Vision προβάλλει πληροφορίες σε όλο το πλάτος του παρμπρίζ, από τη μία κολόνα στην άλλη.

Το σύστημα συνοδεύεται από ένα νέο πολυλειτουργικό τιμόνι με στοιχεία Shy Tech, όπου τα κουμπιά φωτίζονται μόνο όταν οι λειτουργίες τους είναι διαθέσιμες. Επιπλέον, η εισαγωγή τεχνολογίας Large Language Model (LLM, Alexa+) αναβαθμίζει την επικοινωνία με τον BMW Intelligent Personal Assistant, κάνοντας τη φωνητική αλληλεπίδραση πιο φυσική και διάλογο-κεντρική.

Επιδόσεις και το «Heart of Joy»

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η έκδοση i3 50 xDrive, η οποία διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα σε κάθε άξονα. Η συνολική ισχύς του συστήματος ανέρχεται στους 469 ίππους (345 kW) με τη ροπή να φτάνει τα 645 Nm. Στην καρδιά της νέας αρχιτεκτονικής βρίσκεται το Heart of Joy, ένας υπολογιστής υψηλής απόδοσης που ελέγχει τη δυναμική οδήγησης, αποκρινόμενος δέκα φορές ταχύτερα από τα προηγούμενα συστήματα.

Η οδηγική εμπειρία ενισχύεται από το BMW Symbiotic Drive, το οποίο εξασφαλίζει την απρόσκοπτη αλληλεπίδραση μεταξύ του οδηγού και των συστημάτων υποβοήθησης Level 2. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στη λειτουργία Soft-Stop, η οποία υπόσχεται την πιο ομαλή διαδικασία ακινητοποίησης στην ιστορία της μάρκας, εξαλείφοντας τους κραδασμούς κατά το φρενάρισμα.

Ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800V

Η έκτη γενιά της τεχνολογίας BMW eDrive φέρνει μια επανάσταση στις μπαταρίες, χρησιμοποιώντας νέες κυλινδρικές κυψέλες που αυξάνουν την ενεργειακή πυκνότητα κατά 20%. Χάρη στην αρχιτεκτονική των 800 Volt, η ισχύς ταχυφόρτισης DC αγγίζει τα 400 kW, επιτρέποντας την ανάκτηση αυτονομίας 400 χλμ. σε μόλις 10 λεπτά.

Η νέα i3 υποστηρίζει επίσης πλήρως την αμφίδρομη φόρτιση (Vehicle-to-Load, Vehicle-to-Home, Vehicle-to-Grid). Αυτό σημαίνει ότι το αυτοκίνητο μπορεί να λειτουργήσει ως κινητό power bank για ηλεκτρικές συσκευές, να τροφοδοτήσει ένα σπίτι με ενέργεια ή ακόμα και να επιστρέψει ρεύμα στο δημόσιο δίκτυο.

Ολιστική προσέγγιση στη βιωσιμότητα

Η BMW εφαρμόζει τη στρατηγική «Design for Circularity», χρησιμοποιώντας περίπου 30% δευτερογενή (ανακυκλωμένα) υλικά στην κατασκευή της i3. Στοιχεία όπως το κάλυμμα του χώρου αποσκευών και η επένδυση του κινητήρα κατασκευάζονται από ανακυκλωμένα αλιευτικά δίχτυα και σχοινιά .

Ακόμα και η παραγωγή των κυψελών της μπαταρίας γίνεται με χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μειώνοντας το αποτύπωμα CO2e στην αλυσίδα εφοδιασμού κατά περίπου 33%. Με αυτόν τον τρόπο, η i3 50 xDrive καταφέρνει να έχει περιβαλλοντικό όφελος έναντι ενός αντίστοιχου μοντέλου με κινητήρα εσωτερικής καύσης μετά από μόλις 1-2 χρόνια χρήσης.



