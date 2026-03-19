Ο Γιώργος Πρίντεζης είναι ο νέος «πρεσβευτής» της Zeekr στην Ελλάδα

Η GEO Mobility Hellas ανακοίνωσε τη συνεργασία της με μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού, συνδέοντας την καινοτομία της Zeekr με το ήθος και την αριστεία.

Σε μια κίνηση που υπογραμμίζει τη στρατηγική της επένδυση στην ελληνική αγορά, η GEO Mobility Hellas προχώρησε σε μια σημαντική συνεργασία. Ο Γιώργος Πρίντεζης, ένας αθλητής που έχει ταυτιστεί με τη συνέπεια και τις μεγάλες επιτυχίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αναλαμβάνει πλέον τον ρόλο του Brand Ambassador για τη Zeekr στην Ελλάδα.

Η επιλογή δεν είναι τυχαία, καθώς η φιλοσοφία της μάρκας για συνεχή εξέλιξη και αυθεντικότητα βρίσκει το απόλυτο πρόσωπο έκφρασης στο ήθος και την αφοσίωση που επέδειξε ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Κοινές αξίες και όραμα για το μέλλον

Η συνεργασία αυτή βασίζεται σε έναν κοινό κώδικα αξιών. Από τη μία πλευρά, η Zeekr έρχεται να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία της σύγχρονης, βιώσιμης μετακίνησης μέσω της υψηλής τεχνολογίας. Από την άλλη, ο Γιώργος Πρίντεζης ενσαρκώνει τη διαχρονική αξιοπιστία και την ικανότητα να πρωταγωνιστεί κανείς στα κρίσιμα σημεία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για όλους.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, όταν η πρόοδος συνδέεται με την αφοσίωση, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Με αυτή τη συνεργασία, η Zeekr ενισχύει τη δυναμική της παρουσία στη χώρα μας, επιλέγοντας να βρίσκεται δίπλα σε ανθρώπους που αποτελούν πρότυπα εξέλιξης.

Η Zeekr και η GEO Mobility Hellas

Η Zeekr, η οποία ξεκίνησε τις παραδόσεις της μόλις τον Οκτώβριο του 2021, έχει ήδη καταφέρει να παραδώσει περισσότερα από 640.000 οχήματα παγκοσμίως, διαθέτοντας μια ευρεία γκάμα μοντέλων όπως τα Zeekr 001, 007 και το urban SUV Zeekr X. Με κέντρα έρευνας και στούντιο σχεδιασμού από το Γκέτεμποργκ έως τη Σαγκάη, η μάρκα φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν πραγματικό πάροχο λύσεων κινητικότητας παγκόσμιας κλάσης.

Στην Ελλάδα, η GEO Mobility Hellas, θυγατρική της Union Group, είναι ο επίσημος εισαγωγέας των αυτοκινήτων Zeekr και Geely. Μέσα από τη συνεργασία με τον Γιώργο Πρίντεζη, η εταιρεία στοχεύει να φέρει το ελληνικό κοινό πιο κοντά στις αξίες της βιωσιμότητας και της καινοτομίας που πρεσβεύει η μάρκα.