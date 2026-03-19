Φήμες θέλουν τον κορυφαίο αεροδυναμιστή να αποχωρεί από τη θέση του επικεφαλής για να αφοσιωθεί στο τεχνικό τμήμα, ενώ φέρνουν στο Σίλβερστον έναν παλιό γνώριμο από τη Red Bull.

Η Formula 1 δεν σταματά ποτέ να εκπλήσσει, και το ξεκίνημα της σεζόν του 2026 φαίνεται πως φέρνει στην επιφάνεια παρασκηνιακές διεργασίες που θυμίζουν κατασκοπευτικό θρίλερ. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Aston Martin, η οποία παρά τις υψηλές προσδοκίες, αντιμετωπίζει ένα εφιαλτικό ξεκίνημα, και σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες που κάνουν τον γύρο του κόσμου, ο Άντριαν Νιούι ετοιμάζεται να παραδώσει τα ηνία της διοίκησης της ομάδας.

Ο κορυφαίος τεχνικός εγκέφαλος του σπορ, ο οποίος ανέλαβε τον ρόλο του επικεφαλής της ομάδας πριν από μόλις τέσσερις μήνες, φαίνεται πως αποφάσισε να επικεντρωθεί αποκλειστικά στα τεχνικά ζητήματα. Η κίνηση αυτή δεν θεωρείται τυχαία, καθώς η νέα AMR26, το πρώτο μονοθέσιο της ομάδας με κινητήρα Honda, παρουσιάζει σοβαρότατα προβλήματα αξιοπιστίας, αδυνατώντας μέχρι στιγμής να ολοκληρώσει ακόμα και έναν πλήρη αγώνα.

Η μεγάλη επιστροφή του Τζόναθαν Γουίτλι

Το κενό που αφήνει ο Νιούι στη διοικητική πυραμίδα αναμένεται να καλυφθεί από ένα πρόσωπο που θα προκαλέσει αίσθηση: τον Τζόναθαν Γουίτλι. Ο Βρετανός ισχυρός άνδρας της Audi, ο οποίος εργάζεται στο πλευρό του Ματία Μπινότο, φαίνεται πως βρίσκεται καθ’ οδόν για το Σίλβερστον. Αν η πληροφορία ευσταθεί, ο Γουίτλι επιστρέφει στην Αγγλία μετά από μόλις δέκα μήνες παραμονής στο γερμανικό πρότζεκτ.

Η επιλογή του Γουίτλι φέρει τη «σφραγίδα» της πολυετούς συνεργασίας του με τον Άντριαν Νιούι στη Red Bull. Οι δυο τους υπήρξαν οι αρχιτέκτονες της κυριαρχίας της αυστριακής ομάδας για δύο δεκαετίες. Η επανένωσή τους υπό τη σκέπη του Λόρενς Στρολ δείχνει ότι η Aston Martin προσπαθεί να αντιγράψει τη συνταγή της επιτυχίας των «ταύρων», την ίδια στιγμή που η κατάσταση στην πίστα δείχνει να έχει φτάσει στο ναδίρ.

Το αδιέξοδο με τη Honda και η κρίση στην Audi

Το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Aston Martin είναι βαθύτερο από μια απλή αστοχία. Η συνεργασία με τη Honda για τις νέες μονάδες ισχύος του 2026 έχει ξεκινήσει με τον χειρότερο τρόπο, και ο Άντριαν Νιούι φαίνεται πως καλείται να παίξει τον ρόλο του «πυροσβέστη». Η επιστροφή του στο σχεδιαστήριο είναι μια κίνηση επιβίωσης για την ομάδα, η οποία βλέπει τις επενδύσεις εκατομμυρίων να κινδυνεύουν.

Την ίδια στιγμή, η πιθανή αποχώρηση του Γουίτλι αφήνει την Audi σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση. Ο Ματία Μπινότο μένει ουσιαστικά χωρίς τον βασικό του συνεργάτη, αναγκάζοντας τη γερμανική ομάδα να αναθεωρήσει ολόκληρη τη δομή της πριν καν μπει καλά-καλά στο grid. Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν αν αυτές οι πληροφορίες θα μετουσιωθούν σε επίσημες ανακοινώσεις, αλλά σπάνια έχουμε καπνό χωρίς φωτιά και το το paddock της Formula 1 αυτόν τον καιρό «βράζει».