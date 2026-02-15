WRC Ράλλυ Σουηδίας: Θρίαμβος Toyota με Έβανς στην κορυφή

Εμφατική η νίκη της Toyota στο Ράλλυ Σουηδίας, με την κατάληψη των τεσσάρων πρώτων θέσεων του αγώνα.

Υπόθεση ενός κατασκευαστή ήταν το Ράλλυ Σουηδίας, ο δεύτερος γύρος του WRC για το 2026, με την Toyota να κατακτά τις 15 από τις 18 ειδικές διαδρομές του αγώνα, την Hyundai 2 και την Ford μία.

Νικητής του αγώνα αναδείχθηκε ο Έλφιν Εβανς, κερδίζοντας 6 από τις 18 Ε.Δ., με την τελευταία, την 18η, να την μοιράζεται με τον Τιερί Νεβίλ της Hyundai, με τον οποία πέτυχαν τον ίδιο ακριβώς χρόνο!!!

Υπόθεση μίας ομάδας

Ωστόσο τα πράγματα δεν ξεκίνησαν ιδανικά για τον Έβανς, καθώς την Παρασκευή ήταν ο έτερος οδηγός της Toyota, Τακαμότο Κατσούτα, που τερμάτισε πρώτος γενικής και είχε την πρωτοπορία. Ο Έβανς ξεκίνησε το Σάββατο έχοντας 2,8 δευτερόλεπτα διαφορά από τον Κατσούτα, αλλά αυτό ανατράπηκε μετά την πρωινή σειρά ειδικών διαδρομών.



Η διαφορά αυξήθηκε στα 18 δευτερόλεπτα νωρίς το απόγευμα, καθώς ο Έβανς διατήρησε τον δυνατό του ρυθμό, με τον ταχύτερο χρόνο στην 13η Ε.Δ. Αλλά ο Κατσούτα κατάφερε να σταματήσει την επίθεση του συναθλητή του και αντέδρασε, κερδίζοντας χρόνο μπροστά από τον Έβανς στις δύο τελευταίες ειδικές για να μειώσει τη διαφορά στα 13,3 δευτερόλεπτα.

Τακαμότο Κατσούτα.



Ο Κατσούτα πιέστηκε επίσης από τον teammate του στην Toyota, Σάμι Παγιάρι ο οποίος είχε εντυπωσιακό ρυθμό. Ο Φινλανδός, που βρισκόταν στην τρίτη θέση, σημείωσε τους ταχύτερους χρόνους στις ειδικές διαδρομές 12 και 14, πλησιάζοντας τον Κατσούτα στα 11,4 δευτερόλεπτα, πριν τερματίσει την ημέρα 12,1 δευτερόλεπτα πίσω του.

Η κυριαρχία της Toyota στον αγώνα είχε έναν ακόμα πρωταγωνιστή τον Όλιβερ Σόλμπεργκ, ο οποίος ξεπέρασε τους Φουρμό και Λάπι βτης Hyundai και κατέκτησε την τέταρτη θέση. Η επίθεση του νικητή του Μόντε Κάρλο ξεκίνησε από την πρώτη μέρα, αλλά παρά τις 4 ειδικές διαδρομές που κέρδισε στον αγώνα, ταλαιπωρήθηκε από προβλήματα.



Τα πληρώματα της Hyundai πραγματοποίησαν πολλαπλές αλλαγές στις ρυθμίσεις των τριών αυτοκινήτων i20 N Rally1, σε μια προσπάθεια να βρουν λύσεις στην έλλειψη ταχύτητας απέναντι στην Toyota. Σε κάποιο βαθμό, οι αλλαγές λειτούργησαν καθώς ο Λάπι άρχισε να νιώθει πιο άνετα, παραμένοντας στη μάχη για την τέταρτη θέση στη γενική κατάταξη. Ωστόσο, ο θρίαμβος της Toyota είχε ήδη κλειδώσει.



Επόμενος αγώνας του WRC είναι το Ράλλυ Σαφάρι στην Κένυα, που θα διεξαχθεί το τετραήμερο 12 - 15 Μαρτίου 2026.