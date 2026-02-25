Νέες προσθήκες στο αγωνιστικό πρόγραμμα και υπερειδική στην Αθήνα περιλαμβάνει το φετινό ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις του WRC.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις του 2026 αλλάζει σημαντικά και η γεωγραφία του αγώνα επαναπροσδιορίζεται. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά με την ΕΚΟ να αποτελεί τον Χορηγό Επωνυμίας, η φετινή διοργάνωση, που θα διεξαχθεί από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου με έδρα το Λουτράκι, αναπτύσσεται σε τρεις Περιφέρειες της χώρας: Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Έτσι, χαράσσεται μια διαδρομή με έντονες γεωμορφολογικές αντιθέσεις και υψηλό βαθμό τεχνικής δυσκολίας.

Ο σχεδιασμός του αγώνα επιδιώκει τη δημιουργία ενός συνεχούς, απαιτητικού αγωνιστικού «νήματος» που διατρέχει διαφορετικές περιοχές δίχως να πληγώνεται η φυσιογνωμία των ειδικών διαδρομών.

Οι νέες ειδικές διαδρομές

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην προσθήκη νέων ειδικών διαδρομών. Η ΕΔ «Παρνασσός» αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης, καθώς συνδυάζει ιστορική αναφορά και νέα σχεδίαση: τα πρώτα 19,28 χιλιόμετρα ταυτίζονται με τμήμα της ειδικής Δροσοχώρι που χρησιμοποιήθηκε το 2009, ενώ το υπόλοιπο κομμάτι έως τον τερματισμό είναι εντελώς νέο, επεκτείνοντας τη διαδρομή σε άγνωστο έως σήμερα αγωνιστικό πεδίο, με διαδοχικές εναλλαγές ρυθμού και χαρακτήρα.

Στην Αρκαδία, ο Δήμος Τρίπολης φιλοξενεί δύο ολοκαίνουργιες ειδικές διαδρομές, στο Μαίναλο και στις Κολλίνες, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 27 Ιουνίου. Η ΕΔ «Μαίναλο», η οποία θα πραγματοποιηθεί δύο φορές μέσα στην ημέρα, ξεκινά από τον δρόμο που ενώνει τη Βυτίνα και την Αλωνίσταινα με το χιονοδρομικό κέντρο Μαινάλου και κινείται μέσα από οροπέδια μοναδικής ομορφιάς, όπως η Αρπακωτή, η Κάπελη και η Ρούχη. Η «Κολλίνες» εκκινεί λίγο πριν τον ομώνυμο οικισμό και διασχίζει το δάσος της Σκυρίτιδας, έναν ιδιαίτερο σχηματισμό με καστανιές, μαύρη πεύκη και έλατα που δημιουργεί ένα σπάνιο φυσικό περιβάλλον και μια στενή, τεχνική διαδρομή. Στην Αργολίδα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την επιστροφή της ΕΔ «Κεφαλάρι», η οποία εντάχθηκε τελευταία φορά στη διαδρομή του αγώνα το 2013.

Η επανεμφάνισή της ενισχύει τη γεωγραφική ανάπτυξη του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις στην ανατολική Πελοπόννησο, προσθέτοντας μια ειδική με γνώριμο αλλά πάντα απαιτητικό χαρακτήρα. Παράλληλα, η ΕΔ «Γυμνό», γνώριμη ως ονομασία από παλαιότερες εκδόσεις του αγώνα, επιστρέφει με νέα χάραξη, σχεδιασμένη εξαρχής ώστε να ανταποκρίνεται στη φιλοσοφία του σημερινού WRC.

Η υπερειδική παραμένει στην Αθήνα

Όπως ανακοινώθηκε, η υπερειδική του φετινού αγώνα θα διεξαχθεί για μία ακόμη χρονιά στην Αθήνα την Πέμπτη 25 Ιουνίου. Ξεχωριστό στοιχείο της διοργάνωσης αποτελεί η μετακίνηση των πληρωμάτων το βράδυ της ίδιας ημέρας. Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα και τα πληρώματα θα μεταφερθούν από το λιμάνι της Κορίνθου στην Ιτέα με πλοίο, με τη διανυκτέρευση των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί εν πλω, πριν την επανεκκίνηση του αγώνα την επόμενη ημέρα.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, δήλωσε σχετικά: «Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις αποτελεί μια διοργάνωση με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, που αναδεικνύει την Ελλάδα ως τόπο μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Η φετινή σχεδίαση, με νέες ειδικές διαδρομές και με την καινοτόμο θαλάσσια μετακίνηση των πληρωμάτων, αξιοποιεί τα μοναδικά χαρακτηριστικά της χώρας μας και ενισχύει τη σύνδεση διαφορετικών Περιφερειών μέσα από ένα γεγονός παγκόσμιας προβολής. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα μια διοργάνωση που συνδυάζει τον αθλητισμό, την τεχνολογία, τον τουρισμό και την ελληνική φυσιογνωμία».