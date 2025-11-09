Λίγες ώρες μετά τη νίκη στον Αγώνα Σπριντ του GP Βραζιλίας, ο Βρετανός πήρε και την pole position στην πίστα του Ιντερλάγκος.

Ιδανικό ήταν το Σάββατο στην πίστα του Ιντερλάγκος για τον Λάντο Νόρις. Νίκη στο Σπριντ του Grand Prix Βραζιλίας, στους 9 βαθμούς η διαφορά από τον Όσκαρ Πιάστρι και pole position ενόψει του αγώνα της Κυριακής (εκκίνηση στις 7μμ, ώρα Ελλάδας).

O Βρετανός της McLaren δεν θα μπορούσε παρά να είναι χαρούμενος: «Είμαστε σε καλή φόρμα, η ομάδα μού έχει δώσει ένα εξαιρετικό μονοθέσιο. Πρέπει όμως να πιέζω συνέχεια. Όταν τα κάνω όλα καλά, είμαι στην κορυφή».

Βέβαια δεν ήταν όλα εύκολα για τον Νόρις. «Συνεχίστηκαν και στις κατατακτήριες δοκιμές οι δύσκολες συνθήκες στην πίστα. Γλιστρούσε πολύ, αλλά πάντα είναι διασκεδαστικό να αγωνίζεσαι εδώ. Ένιωθα καλά, όμως ένα λάθος στην πρώτη μου προσπάθεια στο Q3 μού έφερε περισσότερη πίεση από όση θα ήθελα. Παρέμεινα όμως ήρεμος και έκανα έναν καλό γύρο όταν κρίνονταν όλα».