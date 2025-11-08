Ο Λάντο Νόρις πήρε σημαντικό προβάδισμα στη μάχη του τίτλου μετά το Σπριντ στο Ιντερλάγκος.

Ο Αγώνας Σπριντ του Grand Prix Βραζιλίας, που είναι ο 21ος γύρος του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Formula 1, μπορεί να αποδειχτεί κομβικός για την εξέλιξή του. Νικητής, και ταυτόχρονα μεγάλος κερδισμένος του Σαββάτου στο Σάο Πάουλο, ήταν ο Λάντο Νόρις, ο οποίος πανηγύρισε τη νίκη και ταυτόχρονα είδε τον μεγάλο του αντίπαλο στη μάχη του τίτλου, τον Όσκαρ Πιάστρι, να εγκαταλείπει λόγω εξόδου.

LANDO NORRIS WINS THE SAO PAULO #F1SPRINT!!!



A brilliant effort from Kimi Antonelli who finishes P2 with George Russell finishing third

Ήταν ένας επεισοδιακός αγώνας, που περιλάμβανε δύσκολες συνθήκες στην πίστα του Ιντερλάγκος και μία διακοπή με κόκκινη σημαία στο πρώτο κομμάτι του. Ο Νόρις ξεκίνησε από την pole position και διατήρησε την πρωτοπορία μέχρι το τέλος, παρά την πολύ έντονη πίεση που του άσκησε ο Κίμι Αντονέλι στους τελευταίους γύρους.

Ο νεαρός Ιταλός της Mercedes έκανε έναν από τους καλύτερους φετινούς αγώνες του και διεκδίκησε τη νίκη στο τέλος, αν και χωρίς αποτέλεσμα. Ήταν μια καλή ημέρα για τη Mercedes γενικά, με τον Τζορτζ Ράσελ να παίρνει με άνεση την 3η θέση.

Ο Μαξ Φερστάπεν δεν ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός με τη Red Bull και ελαχιστοποίησε τις απώλειες, παίρνοντας την 4η θέση, χωρίς να απειλήσει και χωρίς να απειληθεί. Η Ferrari εμφανίστηκε πολύ καλύτερη από χθες, με τον Σαρλ Λεκλέρ να παίρνει στον τέλος την 5η θέση, προσπερνώντας την Aston Martin του Φερνάντο Αλόνσο που έμεινε 6ος, και τον Λούις Χάμιλτον να τερματίζει στην 7η θέση. Ο τελευταίος βαθμός της ημέρας, μαζί με την 8η θέση, πήγε στον Πιέρ Γκασλί της Apline.

Το πρόγραμμα της ημέρας συνεχίζεται με τις «κανονικές» κατατακτήριες δοκιμές, που θα αρχίσουν στις 20:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα