Οδηγήσαμε στην Ελλάδα το ολοκαίνουργιο Volkswagen T-Roc

Το best-seller της Volkswagen αλλάζει σελίδα στην ελληνική αγορά και γίνεται πιο premium, πιο ψηφιακό και πιο υβριδικό.

Το Volkswagen T-Roc αποτελεί τον βασικό πυλώνα της γερμανικής μάρκας στην κατηγορία των compact SUV από το 2017 που πρωτοεμφανίστηκε. Η δεύτερη γενιά του μοντέλου, η οποία παρουσιάστηκε επίσημα επί ελληνικού εδάφους, είναι σημαντικά αλλαγμένη και βασίζεται στην πλατφόρμα MQB evo. Η αλλαγή αυτή φέρνει τροποποιήσεις στην αρχιτεκτονική του οχήματος, επιτρέποντας την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών υποβοήθησης και αναβαθμισμένων κινητήριων συνόλων.

Σχεδίαση και εξωτερικές διαστάσεις

Η δεύτερη γενιά του T-Roc παρουσιάζει μια σημαντική αύξηση στις εξωτερικές του διαστάσεις, η οποία αλλάζει το αποτύπωμά του στον δρόμο. Το μήκος του αμαξώματος φτάνει πλέον τα 4.373 mm, ενώ το μεταξόνιο έχει επεκταθεί στα 2.629 mm, προσφέροντας μεγαλύτερη σταθερότητα και καλύτερη διαχείριση των εσωτερικών χώρων. Το πλάτος (χωρίς τους καθρέφτες) ορίζεται στα 1.828 mm και το συνολικό ύψος στα 1.573 mm.

Αυτές οι αλλαγές συνοδεύονται από συγκεκριμένες εκτός δρόμου προδιαγραφές, όπως η γωνία ράμπας των 14,0° και οι γωνίες πρόσκρουσης 16,2° εμπρός και 18,7° πίσω. Ο κύκλος στροφής παραμένει στα 11,1 m, διατηρώντας την ευελιξία του μοντέλου παρά την αύξηση του μεγέθους, ενώ το απόβαρο κυμαίνεται μεταξύ 1.465 και 1.474 κιλών ανάλογα με τον εξοπλισμό.

Η αισθητική ανανέωση περιλαμβάνει τη νέα φωτεινή υπογραφή της Volkswagen, με φωτιζόμενα λογότυπα και μια οριζόντια λωρίδα LED που συνδέει τους προβολείς IQ.LIGHT LED Matrix. Οι επανασχεδιασμένοι προφυλακτήρες και οι λεπτομέρειες σε ασημί Pyrit ματ συμπληρώνουν τη νέα εμφάνιση, ενώ το ρεζερβουάρ καυσίμου έχει χωρητικότητα 50 λίτρων, υποστηρίζοντας την αυτονομία των νέων υβριδικών συνόλων.

Στο πίσω μέρος, τα φωτιστικά σώματα LED διαθέτουν νέα τρισδιάστατα γραφικά και δυναμική λειτουργία φλας στις εκδόσεις Style και R-Line. Η ικανότητα έλξης του μοντέλου είναι επίσης αξιοσημείωτη, καθώς μπορεί να ρυμουλκήσει έως και 2.000 κιλά (με φρενάρισμα και 8% ανωφέρεια), ενώ το μέγιστο φορτίο στήριξης στον κοτσαδόρο φτάνει τα 80 κιλά.

Ψηφιακός έλεγχος και αναβάθμιση καμπίνας

Η σημαντικότερη νέα προσθήκη στην κεντρική κονσόλα του εσωτερικού είναι το Driving Experience Control. Πρόκειται για έναν κεντρικό περιστροφικό χειριστήριο που ενσωματώνει μια μικρή οθόνη OLED, επιτρέποντας στον οδηγό να ελέγχει άμεσα την ένταση του ήχου, να επιλέγει τα προφίλ οδήγησης και να ρυθμίζει τις «Ατμόσφαιρες» (Atmospheres), οι οποίες συνδυάζουν τον εσωτερικό φωτισμό και τις ρυθμίσεις του ηχοσυστήματος.

Η ποιότητα των υλικών έχει αναβαθμιστεί με τη χρήση μαλακών επενδύσεων στο ταμπλό, ενώ ο ψηφιακός πίνακας ιντσών συνοδεύεται από τη νέα κεντρική οθόνη Infotainment (από 10,3 έως 12,9 ίντσες) που μοιάζει να «επιπλέει» στο ταμπλό. Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός προσφέρει 10 διαφορετικές χρωματικές επιλογές, ενώ τα καθίσματα ergoActive με λειτουργία μασάζ και ηλεκτρική ρύθμιση 14 κατευθύνσεων εστιάζουν στην άνεση κατά τις διαδρομές.

Η πρακτικότητα του εσωτερικού ενισχύεται από τη δυνατότητα αναδίπλωσης της πλάτης του καθίσματος του συνοδηγού, διευκολύνοντας τη μεταφορά αντικειμένων μεγάλου μήκους. Η κεντρική κονσόλα περιλαμβάνει ρυθμιζόμενο υποβραχιόνιο, θύρες USB-C και επιφάνεια ασύρματης φόρτισης smartphone, ενώ ο έλεγχος του συστήματος Climatronic γίνεται μέσω επιφανειών αφής που έχουν αντικαταστήσει τους φυσικούς διακόπτες.

Ο χώρος αποσκευών ακολουθεί την αύξηση των εξωτερικών διαστάσεων, προσφέροντας 475 λίτρα χωρητικότητας, η οποία εκτοξεύεται στα 1.534 λίτρα με την αναδίπλωση της δεύτερης σειράς καθισμάτων. Το μεταβλητό δάπεδο φόρτωσης και η ηλεκτρική πόρτα του χώρου αποσκευών με λειτουργία Easy Open & Close ολοκληρώνουν το πακέτο εξοπλισμού που στοχεύει στη βελτίωση της καθημερινής χρηστικότητας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και υβριδικό σύστημα 1.5 eTSI

Στον τομέα των κινητήρων, το νέο T-Roc προσφέρεται πλέον αποκλειστικά με υβριδικά σύνολα, καταργώντας τις απλές εκδόσεις εσωτερικής καύσης. Ο 1.5 eTSI αποτελεί την κεντρική επιλογή και χρησιμοποιεί ένα ήπιο υβριδικό σύστημα 48 Volt. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει μια γεννήτρια μίζας με ιμάντα και μια μπαταρία ιόντων λιθίου, επιτρέποντας την ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση.

Η τεχνολογία eTSI επιτρέπει τη λειτουργία "coasting", όπου ο κινητήρας σβήνει εντελώς όταν ο οδηγός σηκώνει το πόδι από το γκάζι, για τη μείωση της κατανάλωσης. Επιπλέον, ο κινητήρας ενσωματώνει turbo μεταβλητής γεωμετρίας (VTG) και το σύστημα ACTplus, το οποίο απενεργοποιεί δύο κυλίνδρους σε συνθήκες χαμηλού φορτίου για περαιτέρω εξοικονόμηση καυσίμου.

Στην ελληνική αγορά, ο 1.5 eTSI διατίθεται σε δύο επίπεδα ισχύος: 116 PS (85 kW) και 150 PS (110 kW). Και οι δύο εκδόσεις συνδυάζονται υποχρεωτικά με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG 7 σχέσεων, καθώς δεν προβλέπεται πλέον χειροκίνητο κιβώτιο για τη συγκεκριμένη γκάμα, εστιάζοντας στην ευκολία χρήσης.

Η μετάδοση της κίνησης γίνεται στους εμπρός τροχούς, ενώ η ανάρτηση ακολουθεί την αναβαθμισμένη διάταξη με γόνατα McPherson εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις ισχυρότερες εκδόσεις είναι διαθέσιμο το σύστημα Adaptive Chassis Control (DCC), το οποίο επιτρέπει τη ρύθμιση της απόσβεσης των αμορτισέρ μέσω 15 διαφορετικών επιπέδων, ανάλογα με τις προτιμήσεις του οδηγού.

Αναλυτικά οι εκδόσεις εξοπλισμού και οι τιμές

Η εμπορική πορεία του T-Roc στην Ελλάδα ξεκινά με τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού: Trend, Life, Style και R-Line. Η βασική έκδοση Trend περιλαμβάνει LED προβολείς, Digital Cockpit, Lane Assist και Front Assist. Η έκδοση Life προσθέτει στοιχεία όπως ο φωτισμός περιβάλλοντος και οι φωτιζόμενες λωρίδες εξωτερικά, προσφέροντας ένα πιο ολοκληρωμένο πακέτο.

Οι ανώτερες εκδόσεις Style και R-Line εστιάζουν στην τεχνολογία IQ.LIGHT LED-Matrix. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί 24 μεμονωμένα LED ανά μονάδα προβολέα, επιτρέποντας τη δυναμική διαχείριση της δέσμης φωτός (Dynamic Light Assist). Η έκδοση Style διαθέτει επίσης καθίσματα με λειτουργία μασάζ, ενώ η R-Line φέρει σπορ προφυλακτήρες και ειδικές επενδύσεις στο εσωτερικό.

Στον τομέα της ασφάλειας, το T-Roc εξοπλίζεται με το Travel Assist, το οποίο επιτρέπει την υποβοηθούμενη οδήγηση σε ταχύτητες έως 210 χλμ/ώρα, συνδυάζοντας το Adaptive Cruise Control με το Lane Assist. Επιπλέον, το σύστημα Side Assist ενημερώνει τον οδηγό για οχήματα στο «τυφλό σημείο», ενισχύοντας την προστασία κατά την αλλαγή λωρίδας.

Οι τιμές του νέου μοντέλου ξεκινούν από τα 28.590 € για την έκδοση 1.5 eTSI των 116 ίππων. Η Volkswagen προσφέρει επίσης πακέτα επέκτασης εγγύησης και χρηματοδοτικά προγράμματα, ενώ η διαθεσιμότητα των λειτουργιών εξαρτάται από το επιλεγμένο πακέτο εξοπλισμού και την έκδοση του κινητήρα.

Τιμές νέου Volkswagen T-Roc 1,5 eTSI 116 PS 1,5 eTSI 150 PS Trend 28.590 € Life 29.790 € 31.390 € Style 32.290 € 33.890 € R-Line 35.990 €

Πρώτες οδηγικές εντυπώσεις από την ελληνική παρουσίαση

Η πρώτη επαφή με το νέο T-Roc στους ελληνικούς δρόμους δεν ήταν μεγάλη αλλά πρόσφερε μια αρχική εικόνα για τη συμπεριφορά του οχήματος. Το κύριο χαρακτηριστικό που γίνεται αντιληπτό είναι η βελτίωση της ηχομόνωσης και της ποιότητας κύλισης. Ο κινητήρας eTSI των 116 ίππων παρουσιάζει γραμμική απόδοση, με το υβριδικό σύστημα να καλύπτει αποτελεσματικά την υστέρηση του turbo στις χαμηλές στροφές.

Το κιβώτιο DSG 7 σχέσεων πραγματοποιεί τις αλλαγές με ομαλότητα, ενώ η μετάβαση από τη λειτουργία coasting στην κανονική λειτουργία του κινητήρα γίνεται χωρίς κραδασμούς. Στο δρόμο, το αυτοκίνητο δείχνει σταθερό, με τις αναρτήσεις να φιλτράρουν ικανοποιητικά τις ανωμαλίες, παρά το γεγονός ότι οι τροχοί μεγάλου μεγέθους τείνουν να κάνουν την απόσβεση κάπως πιο σφιχτή.

Το σύστημα διεύθυνσης είναι ελαφρύ και διευκολύνει τους ελιγμούς. Η συνολική αίσθηση είναι αυτή ενός συγκροτημένου οχήματος που δίνει προτεραιότητα στην ευκολία οδήγησης και την άνεση, χωρίς όμως να παραμελεί εντελώς το σπορ χαρακτήρα, αφήνοντας περιθώριο στον οδηγό να ανεβάσει το ρυθμό του.

Αν και η δοκιμή ήταν περιορισμένη χρονικά, το T-Roc δείχνει να έχει βελτιώσει τα σημεία που επιδέχονταν κριτική στην πρώτη γενιά. Η αναβάθμιση του εσωτερικού και ο πλήρης εξηλεκτρισμός των κινητήρων το τοποθετούν με αξιώσεις απέναντι στον ανταγωνισμό, παραμένοντας μια πρόταση που εστιάζει στην ισορροπία μεταξύ καθημερινής χρηστικότητας και σύγχρονης τεχνολογίας.

