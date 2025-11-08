F1 - Βραζιλία: Στην pole και πάλι ο Νόρις, καταστροφική 16η θέση για τον Φερστάπεν
Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Βραζιλίας, του 21ου αγώνα της Formula 1 στο 2025 εξελίχθηκαν με ανατρεπτικό τρόπο, όμως είχαν τον ίδιο πρωταγωνιστή με τις προηγούμενες επίσημες διαδικασίες.
Ο Λάντο Νόρις με έναν εξαιρετικό γύρο στο τέλος του Q3, έγραψε το 1:09,511 και πήρε την pole position για τον αυριανό αγώνα. Το έργο του δεν ήταν εύκολο καθώς έκανε λάθος στην πρώτη του προσπάθεια που τον έφερε σε δύσκολη θέση. Όμως ο Βρετανός δεν το έβαλε κάτω και αύριο θέλει να κάνει το δύο στα δύο στο Ιντερλάγκος και να αυξήσει κι άλλο τη διαφορά του στη βαθμολογία.
On a roll in São Paulo 🥁#McLaren | #BrazilGP 🇧🇷 pic.twitter.com/exowYKztWt— McLaren (@McLarenF1) November 8, 2025
Δεύτερος θα ξεκινήσει ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG. O Ιταλός ήταν και σήμερα εντυπωσιακός παίρνοντας το καλύτερο αποτέλεσμά του σε κατατακτήριες δοκιμές. Πίσω τους θα είναι οι Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari και Όσκαρ Πιάστρι της McLaren, με τον Αυστραλό να μην έχει την ταχύτητα να επιστρέψει στις pole position.
Σοκαριστικό αποτέλεσμα στη Red Bull Racing, με τον Μαξ Φερστάπεν να μένει μόλις στη 16η θέση έχοντας ένα κακοστημένο μονοθέσιο και λάθος τον τελευταίο του γύρο στο Q1. Έτσι ο Ολλανδός έχει ένα… βουνό να ανέβει στο Grand Prix ώστε να σώσει ό,τι μπορεί βαθμολογικά στη Βραζιλία.
A massive shock as Verstappen tumbles out of Q1 😮 #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/2CAhLTewSg— Formula 1 (@F1) November 8, 2025
Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 19:00 ώρα Ελλάδος την Κυριακή.
Αποτελέσματα