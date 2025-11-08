O Λάντο Νόρις ήταν ο πρωταγωνιστής στο QP της Formula 1 στο Ιντερλάγκος και πήρε το προβάδισμα για νίκη στον αγώνα της Κυριακής.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Βραζιλίας, του 21ου αγώνα της Formula 1 στο 2025 εξελίχθηκαν με ανατρεπτικό τρόπο, όμως είχαν τον ίδιο πρωταγωνιστή με τις προηγούμενες επίσημες διαδικασίες.

Ο Λάντο Νόρις με έναν εξαιρετικό γύρο στο τέλος του Q3, έγραψε το 1:09,511 και πήρε την pole position για τον αυριανό αγώνα. Το έργο του δεν ήταν εύκολο καθώς έκανε λάθος στην πρώτη του προσπάθεια που τον έφερε σε δύσκολη θέση. Όμως ο Βρετανός δεν το έβαλε κάτω και αύριο θέλει να κάνει το δύο στα δύο στο Ιντερλάγκος και να αυξήσει κι άλλο τη διαφορά του στη βαθμολογία.

Δεύτερος θα ξεκινήσει ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG. O Ιταλός ήταν και σήμερα εντυπωσιακός παίρνοντας το καλύτερο αποτέλεσμά του σε κατατακτήριες δοκιμές. Πίσω τους θα είναι οι Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari και Όσκαρ Πιάστρι της McLaren, με τον Αυστραλό να μην έχει την ταχύτητα να επιστρέψει στις pole position.

Σοκαριστικό αποτέλεσμα στη Red Bull Racing, με τον Μαξ Φερστάπεν να μένει μόλις στη 16η θέση έχοντας ένα κακοστημένο μονοθέσιο και λάθος τον τελευταίο του γύρο στο Q1. Έτσι ο Ολλανδός έχει ένα… βουνό να ανέβει στο Grand Prix ώστε να σώσει ό,τι μπορεί βαθμολογικά στη Βραζιλία.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 19:00 ώρα Ελλάδος την Κυριακή.

Αποτελέσματα