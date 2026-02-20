WEC - 24 Ώρες Λε Μαν: Αυτή είναι η λίστα συμμετοχών του θρυλικού αγώνα
Η 94η έκδοση των 24 Ωρών Λε Μαν θα διεξαχθεί με πλήρες grid 62 αγωνιστικών αυτοκινήτων. Στην κορυφαία κατηγορία Hypercar παρατηρείται μείωση των συμμετοχών από 21 στις 18, ωστόσο αυτό οφείλεται κυρίως στην αποχώρηση της Porsche, η οποία τα τελευταία χρόνια είχε τέσσερα 963 στο θρυλικό αγώνα.
Παρά τη μείωση, η κορυφαία κατηγορία του WEC παραμένει έντονα πολυκατασκευαστική, με οκτώ εργοστασιακές παρουσίες να συνθέτουν το τεχνικό και αγωνιστικό πλαίσιο, με μία ομάδα να κάνει την εμφάνισή της από το πρωτάθλημα της IMSA.
62 cars, 24-hour race, 3 categories: 𝟭 𝘄𝗶𝗻𝗻𝗲𝗿 𝗳𝗼𝗿 𝗲𝘁𝗲𝗿𝗻𝗶𝘁𝘆. Discover the official 2026 24 Hours of Le Mans poster: a tribute to endurance racing, the grit, and the glory. #LeMans24 #FeelLeMans #WEC pic.twitter.com/OJAvJX0kAM— 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) February 19, 2026
Hypercar: Σταθερός πυρήνας, νέα είσοδος η Genesis
Στην κατηγορία Hypercar θα παραταχθούν οι Aston Martin, Toyota, Cadillac, BMW, Genesis, Ferrari, Alpine και Peugeot, με τη μεγαλύτερη προσθήκη να αφορά τη Genesis. Το premium brand της Hyundai εισέρχεται στο WEC με δύο GMR001 LMDh βασισμένα σε σασί της Oreca, σηματοδοτώντας την πρώτη πλήρη συμμετοχή του στη μεγάλη κατηγορία του Le Mans.
Η Cadillac θα εκπροσωπηθεί από τρία V-Series.R LMDh, δύο εργοστασιακά μέσω της Team Jota και ένα από τη Wayne Taylor Racing, η οποία διατηρεί αμετάβλητο το πλήρωμα των Φελίπε Αλμπεκέρκι, Ρίκι Τέιλορ και Τζόρνταν Τέιλορ.
Η Ferrari φτάνει στην πίστα του Σαρτ με τρεις διαδοχικές νίκες στη γενική κατάταξη, ενώ η Toyota θα πάρει μέρος με το ανανεωμένο TR001 Hybrid έπειτα από εκτεταμένο χειμερινό πρόγραμμα εξέλιξης. Η Alpine, από την πλευρά της, προετοιμάζεται για την τελευταία της εμφάνιση στο Λε Μαν στο πλαίσιο του τρέχοντος αγωνιστικού της κύκλου στο WEC.
Le Mans is within touching distance…— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) February 19, 2026
The entry list is live and our countdown to the biggest race of the year begins! 🇫🇷⏰#WEC #LeMans24 @24hoursoflemans pic.twitter.com/xrZmqk1t43
LMP2: 19 συμμετοχές και ενισχυμένη η Pro-Am
Η LMP2 περιλαμβάνει 19 συμμετοχές, εκ των οποίων τα 10 εντάσσονται στην υποκατηγορία Pro-Am. Πρόκειται για ελαφρά αύξηση σε σχέση με τις 17 συμμετοχές του 2025, γεγονός που ενισχύει τον ρόλο της κατηγορίας ως βασικού πυλώνα του αγώνα.
Η Inter Europol επιστρέφει με δύο Oreca 07, όπως και οι United Autosports και Proton Competition. Παράλληλα, εμφανίζονται ή επανέρχονται ομάδες όπως οι DKR Engineering, CrowdStrike Racing by APR, Vector Sport, Duqueine Team, CLX Motorsport και RD Limited.
Σε επίπεδο οδηγών, το ενδιαφέρον συγκεντρώνουν παρουσίες όπως ο Μίκελ Γένσεν στο #22 LMP2 της United, ο Πιέτρο Φιτιπάλντι με τη Vector, οι Τομ Ντίλμαν και Νικ Γέλολι με την Inter Europol, καθώς και οι Λουί Ντέλετραζ και Ντέιν Κάμερον με την AO by TF.
Miss you 🥺#WEC @24hoursoflemans pic.twitter.com/Kn9wUSe2pg— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) February 16, 2026
LMGT3: 25 συμμετοχές από εννέα κατασκευαστές
Η LMGT3 διευρύνεται σε 25 συμμετοχές, με εννέα κατασκευαστές να εκπροσωπούνται στο Σαρτ: Corvette, McLaren, Ferrari, Aston Martin, BMW, Mercedes, Ford, Lexus και Porsche.
Η Aston Martin ενισχύει την παρουσία της με μία τρίτη Vantage GT3, ενώ η Corvette αυξάνει τις συμμετοχές της μέσω της TF. Η Kessel Racing προσθέτει δεύτερη Ferrari 296 GT3 Evo, ενώ η Garage59 αναλαμβάνει το πρόγραμμα της McLaren με δύο 720S GT3 Evo.
Οι BMW, Ford και Lexus διατηρούν τις βασικές δύο συμμετοχές τους από το WEC, ενώ οι υπόλοιποι κατασκευαστές επεκτείνουν την παρουσία τους ειδικά για τον γαλλικό κλασικό αγώνα.
Οι 24 Ώρες Λε Μαν για το 2026 θα ξεκινήσουν με 18 Hypercar, 19 LMP2 και 25 LMGT3, συμπληρώνοντας το ανώτατο όριο των 62 αυτοκινήτων.
Aston Martin has a mission to win Le Mans once more… but this time with the iconic Valkyrie Hypercar.— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) February 11, 2026
Ian James is the man heading this mission, not only as Team Principal, but also as a driver of the #27 @Heart_Of_Racing Vantage.
So, what is it like to have a dual role at the… pic.twitter.com/toFO4HQJ1v
Πλήρης λίστα συμμετοχών
HYPERCAR (18 Cars)
|No.
|Team
|Car
|Drivers
|007
|Aston Martin Thor Team
|Aston Martin Valkyrie
|Harry Tincknell / Tom Gamble / Ross Gunn
|009
|Aston Martin Thor Team
|Aston Martin Valkyrie
|Alex Riberas / Marco Sorensen / Roman De Angelis
|7
|Toyota Racing
|Toyota GR010 Hybrid
|Mike Conway / Kamui Kobayashi / Nyck de Vries
|8
|Toyota Racing
|Toyota GR010 Hybrid
|Sebastien Buemi / Brendon Hartley / Ryo Hirakawa
|12
|Cadillac Hertz Team JOTA
|Cadillac V-Series.R
|Alex Lynn / Will Stevens / Norman Nato
|15
|BMW M Team WRT
|BMW M Hybrid V8
|Kevin Magnussen / Raffaele Marciello / Dries Vanthoor
|17
|Genesis Magma Racing
|Genesis GMR-001
|Andre Lotterer / Pipo Derani / Mathys Jaubert
|19
|Genesis Magma Racing
|Genesis GMR-001
|Mathieu Jaminet / Paul-Loup Chatin / Daniel Juncadella
|20
|BMW M Team WRT
|BMW M Hybrid V8
|Robin Frijns / Rene Rast / Sheldon van der Linde
|35
|Alpine Endurance Team
|Alpine A424
|Antonio Felix da Costa / Charles Milesi / Ferdinand Habsburg
|36
|Alpine Endurance Team
|Alpine A424
|Frederic Makowiecki / Jules Gounon / Victor Martins
|38
|Cadillac Hertz Team JOTA
|Cadillac V-Series.R
|Sebastien Bourdais / Earl Bamber / Jack Aitken
|50
|Ferrari AF Corse
|Ferrari 499P
|Antonio Fuoco / Nicklas Nielsen / Miguel Molina
|51
|Ferrari AF Corse
|Ferrari 499P
|Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi
|83
|AF Corse
|Ferrari 499P
|Yifei Ye / Robert Kubica / Phil Hanson
|93
|Peugeot TotalEnergies
|Peugeot 9X8
|Paul di Resta / Stoffel Vandoorne / Nick Cassidy
|94
|Peugeot TotalEnergies
|Peugeot 9X8
|Loic Duval / Malthe Jakobsen / Theo Pourchaire
|101
|Cadillac WTR
|Cadillac V-Series.R
|Ricky Taylor / Jordan Taylor / Filipe Albuquerque
LMP2 (19 Cars)
|No.
|Team
|Car
|Drivers
|3
|DKR Engineering
|Oreca 07-Gibson
|Alexander Mattschull / TBA / TBA
|4
|Crowdstrike Racing by APR
|Oreca 07-Gibson
|George Kurtz / Alexander Quinn / TBA
|9
|Proton Competition
|Oreca 07-Gibson
|Jonas Ried / TBA / TBA
|14
|TDS Racing
|Oreca 07-Gibson
|Tobias Lutke / Mathias Beche / TBA
|22
|United Autosports
|Oreca 07-Gibson
|Rasmus Lindh / Gregoire Saucy / Mikkel Jensen
|24
|Nielsen Racing
|Oreca 07-Gibson
|Edward Pearson / TBA / TBA
|25
|Algarve Pro Racing
|Oreca 07-Gibson
|Michael Jensen / Enzo Trulli / TBA
|26
|Vector Sport
|Oreca 07-Gibson
|Ryan Cullen / Vladislav Lomko / Pietro Fittipaldi
|28
|IDEC Sport
|Oreca 07-Gibson
|Paul Lafargue / TBA / TBA
|29
|Forestier Racing
|Oreca 07-Gibson
|Louis Rousset / TBA / TBA
|30
|Duqueine Team
|Oreca 07-Gibson
|Doriane Pin / TBA / TBA
|37
|CLX Motorsport
|Oreca 07-Gibson
|Adrien Closmenil / Ian Aguilera / Theodor Jensen
|43
|Inter Europol Competition
|Oreca 07-Gibson
|Jakub Smiechowski / Tom Dillmann / Nicholas Yelloly
|44
|Proton Competition
|Oreca 07-Gibson
|Stefan Aust / TBA / TBA
|48
|RD Limited
|Oreca 07-Gibson
|Fred Poordad / Romain Dumas / TBA
|95
|AO by TF
|Oreca 07-Gibson
|PJ Hyett / Louis Deletraz / Dane Cameron
|183
|AF Corse
|Oreca 07-Gibson
|Francois Perrodo / Matthieu Vaxiviere / TBA
|222
|United Autosports
|Oreca 07-Gibson
|Daniel Schneider / Ben Hanley / Oliver Jarvis
|343
|Inter Europol Competition
|Oreca 07-Gibson
|Bijoy Garg / TBA / TBA
LMGT3 (25 Cars)
|No.
|Team
|Car
|Drivers
|2
|TF Sport
|Corvette Z06 LMGT3.R
|Prince Jefri Ibrahim / TBA / TBA
|10
|Garage 59
|McLaren 720S LMGT3
|Antares Au / Thomas Fleming / Marvin Kirchhofer
|13
|13 Autosport
|Corvette Z06 LMGT3.R
|Orey Fidani / Lars Kern / Matthew Bell
|21
|Vista AF Corse
|Ferrari 296 LMGT3
|Francois Heriau / Simon Mann / Alessio Rovera
|23
|Heart of Racing Team
|Aston Martin Vantage
|Gray Newell / TBA / TBA
|27
|Heart of Racing Team
|Aston Martin Vantage
|Ian James / TBA / TBA
|32
|Team WRT
|BMW M4 LMGT3
|Darren Leung / Sean Gelael / Augusto Farfus
|33
|TF Sport
|Corvette Z06 LMGT3.R
|Ben Keating / Jonny Edgar / Nicky Catsburg
|34
|Racing Team Turkey by TF
|Corvette Z06 LMGT3.R
|Salih Yoluc / Peter Dempsey / Charlie Eastwood
|54
|Vista AF Corse
|Ferrari 296 LMGT3
|Thomas Flohr / Francesco Castellacci / Davide Rigon
|57
|Kessel Racing
|Ferrari 296 LMGT3
|Takeshi Kimura / Daniel Serra / TBA
|58
|Garage 59
|McLaren 720S LMGT3
|Alexander West / Finn Gehrsitz / Benjamin Goethe
|59
|Racing Spirit of Leman
|Aston Martin Vantage
|Clement Mateu / Sebastien Baud / Valentin Hasse Clot
|61
|Iron Lynx
|Mercedes-AMG LMGT3
|Martin Berry / Rui Andrade / Maxime Martin
|62
|Team Qatar by Iron Lynx
|Mercedes-AMG LMGT3
|Abdulla Al-Khelaifi / Julian Hanses / Giuliano Alesi
|69
|Team WRT
|BMW M4 LMGT3
|Anthony McIntosh / Parker Thompson / Dan Harper
|74
|Kessel Racing
|Ferrari 296 LMGT3
|Dustin Blattner / Lorenzo Patrese / Dennis Marschall
|77
|Proton Competition
|Ford Mustang LMGT3
|Eric Powell / Ben Tuck / Sebastian Priaulx
|78
|Akkodis ASP Team
|Lexus RC F LMGT3
|Tom Van Rompuy / Hadrien David / Jack Hawksworth
|79
|Iron Lynx
|Mercedes-AMG LMGT3
|Johannes Zelger / Matteo Cressoni / Lin Hodenius
|87
|Akkodis ASP Team
|Lexus RC F LMGT3
|Petru Umbrarescu / Clemens Schmid / Jose Maria Lopez
|88
|Proton Competition
|Ford Mustang LMGT3
|Stefano Gattuso / Gianmarco Levorato / Logan Sargeant
|91
|Manthey DK Engineering
|Porsche 911 GT3 R
|James Cottingham / Timur Boguslavskiy / Ayhancan Guven
|92
|The Bend Manthey
|Porsche 911 GT3 R
|Yasser Shahin / Riccardo Pera / Richard Lietz
|150
|Richard Mille AF Corse
|Ferrari 296 LMGT3
|Custodio Toledo / Lilou Wadoux / Riccardo Agostini