WEC - 24 Ώρες Λε Μαν: Αυτή είναι η λίστα συμμετοχών του θρυλικού αγώνα

Στάθης Κοκκορόγιαννης
WEC - 24 Ώρες Λε Μαν: Αυτή είναι η λίστα συμμετοχών του θρυλικού αγώνα
Γεμάτο από κορυφαίες ομάδες των αγώνων αντοχής θα είναι το grid για τις 24 Ώρες Λε Μαν που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του WEC.

Η 94η έκδοση των 24 Ωρών Λε Μαν θα διεξαχθεί με πλήρες grid 62 αγωνιστικών αυτοκινήτων. Στην κορυφαία κατηγορία Hypercar παρατηρείται μείωση των συμμετοχών από 21 στις 18, ωστόσο αυτό οφείλεται κυρίως στην αποχώρηση της Porsche, η οποία τα τελευταία χρόνια είχε τέσσερα 963 στο θρυλικό αγώνα.

Παρά τη μείωση, η κορυφαία κατηγορία του WEC παραμένει έντονα πολυκατασκευαστική, με οκτώ εργοστασιακές παρουσίες να συνθέτουν το τεχνικό και αγωνιστικό πλαίσιο, με μία ομάδα να κάνει την εμφάνισή της από το πρωτάθλημα της IMSA.

Hypercar: Σταθερός πυρήνας, νέα είσοδος η Genesis

Στην κατηγορία Hypercar θα παραταχθούν οι Aston Martin, Toyota, Cadillac, BMW, Genesis, Ferrari, Alpine και Peugeot, με τη μεγαλύτερη προσθήκη να αφορά τη Genesis. Το premium brand της Hyundai εισέρχεται στο WEC με δύο GMR001 LMDh βασισμένα σε σασί της Oreca, σηματοδοτώντας την πρώτη πλήρη συμμετοχή του στη μεγάλη κατηγορία του Le Mans.

 

Η Cadillac θα εκπροσωπηθεί από τρία V-Series.R LMDh, δύο εργοστασιακά μέσω της Team Jota και ένα από τη Wayne Taylor Racing, η οποία διατηρεί αμετάβλητο το πλήρωμα των Φελίπε Αλμπεκέρκι, Ρίκι Τέιλορ και Τζόρνταν Τέιλορ.

Η Ferrari φτάνει στην πίστα του Σαρτ με τρεις διαδοχικές νίκες στη γενική κατάταξη, ενώ η Toyota θα πάρει μέρος με το ανανεωμένο TR001 Hybrid έπειτα από εκτεταμένο χειμερινό πρόγραμμα εξέλιξης. Η Alpine, από την πλευρά της, προετοιμάζεται για την τελευταία της εμφάνιση στο Λε Μαν στο πλαίσιο του τρέχοντος αγωνιστικού της κύκλου στο WEC.

LMP2: 19 συμμετοχές και ενισχυμένη η Pro-Am

Η LMP2 περιλαμβάνει 19 συμμετοχές, εκ των οποίων τα 10 εντάσσονται στην υποκατηγορία Pro-Am. Πρόκειται για ελαφρά αύξηση σε σχέση με τις 17 συμμετοχές του 2025, γεγονός που ενισχύει τον ρόλο της κατηγορίας ως βασικού πυλώνα του αγώνα.

Η Inter Europol επιστρέφει με δύο Oreca 07, όπως και οι United Autosports και Proton Competition. Παράλληλα, εμφανίζονται ή επανέρχονται ομάδες όπως οι DKR Engineering, CrowdStrike Racing by APR, Vector Sport, Duqueine Team, CLX Motorsport και RD Limited.

Σε επίπεδο οδηγών, το ενδιαφέρον συγκεντρώνουν παρουσίες όπως ο Μίκελ Γένσεν στο #22 LMP2 της United, ο Πιέτρο Φιτιπάλντι με τη Vector, οι Τομ Ντίλμαν και Νικ Γέλολι με την Inter Europol, καθώς και οι Λουί Ντέλετραζ και Ντέιν Κάμερον με την AO by TF.

LMGT3: 25 συμμετοχές από εννέα κατασκευαστές

Η LMGT3 διευρύνεται σε 25 συμμετοχές, με εννέα κατασκευαστές να εκπροσωπούνται στο Σαρτ: Corvette, McLaren, Ferrari, Aston Martin, BMW, Mercedes, Ford, Lexus και Porsche.

Η Aston Martin ενισχύει την παρουσία της με μία τρίτη Vantage GT3, ενώ η Corvette αυξάνει τις συμμετοχές της μέσω της TF. Η Kessel Racing προσθέτει δεύτερη Ferrari 296 GT3 Evo, ενώ η Garage59 αναλαμβάνει το πρόγραμμα της McLaren με δύο 720S GT3 Evo.

Οι BMW, Ford και Lexus διατηρούν τις βασικές δύο συμμετοχές τους από το WEC, ενώ οι υπόλοιποι κατασκευαστές επεκτείνουν την παρουσία τους ειδικά για τον γαλλικό κλασικό αγώνα.

Οι 24 Ώρες Λε Μαν για το 2026 θα ξεκινήσουν με 18 Hypercar, 19 LMP2 και 25 LMGT3, συμπληρώνοντας το ανώτατο όριο των 62 αυτοκινήτων.

Πλήρης λίστα συμμετοχών

HYPERCAR (18 Cars)

No.TeamCarDrivers
007Aston Martin Thor TeamAston Martin ValkyrieHarry Tincknell / Tom Gamble / Ross Gunn
009Aston Martin Thor TeamAston Martin ValkyrieAlex Riberas / Marco Sorensen / Roman De Angelis
7Toyota RacingToyota GR010 HybridMike Conway / Kamui Kobayashi / Nyck de Vries
8Toyota RacingToyota GR010 HybridSebastien Buemi / Brendon Hartley / Ryo Hirakawa
12Cadillac Hertz Team JOTACadillac V-Series.RAlex Lynn / Will Stevens / Norman Nato
15BMW M Team WRTBMW M Hybrid V8Kevin Magnussen / Raffaele Marciello / Dries Vanthoor
17Genesis Magma RacingGenesis GMR-001Andre Lotterer / Pipo Derani / Mathys Jaubert
19Genesis Magma RacingGenesis GMR-001Mathieu Jaminet / Paul-Loup Chatin / Daniel Juncadella
20BMW M Team WRTBMW M Hybrid V8Robin Frijns / Rene Rast / Sheldon van der Linde
35Alpine Endurance TeamAlpine A424Antonio Felix da Costa / Charles Milesi / Ferdinand Habsburg
36Alpine Endurance TeamAlpine A424Frederic Makowiecki / Jules Gounon / Victor Martins
38Cadillac Hertz Team JOTACadillac V-Series.RSebastien Bourdais / Earl Bamber / Jack Aitken
50Ferrari AF CorseFerrari 499PAntonio Fuoco / Nicklas Nielsen / Miguel Molina
51Ferrari AF CorseFerrari 499PAlessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi
83AF CorseFerrari 499PYifei Ye / Robert Kubica / Phil Hanson
93Peugeot TotalEnergiesPeugeot 9X8Paul di Resta / Stoffel Vandoorne / Nick Cassidy
94Peugeot TotalEnergiesPeugeot 9X8Loic Duval / Malthe Jakobsen / Theo Pourchaire
101Cadillac WTRCadillac V-Series.RRicky Taylor / Jordan Taylor / Filipe Albuquerque

LMP2 (19 Cars)

No.TeamCarDrivers
3DKR EngineeringOreca 07-GibsonAlexander Mattschull / TBA / TBA
4Crowdstrike Racing by APROreca 07-GibsonGeorge Kurtz / Alexander Quinn / TBA
9Proton CompetitionOreca 07-GibsonJonas Ried / TBA / TBA
14TDS RacingOreca 07-GibsonTobias Lutke / Mathias Beche / TBA
22United AutosportsOreca 07-GibsonRasmus Lindh / Gregoire Saucy / Mikkel Jensen
24Nielsen RacingOreca 07-GibsonEdward Pearson / TBA / TBA
25Algarve Pro RacingOreca 07-GibsonMichael Jensen / Enzo Trulli / TBA
26Vector SportOreca 07-GibsonRyan Cullen / Vladislav Lomko / Pietro Fittipaldi
28IDEC SportOreca 07-GibsonPaul Lafargue / TBA / TBA
29Forestier RacingOreca 07-GibsonLouis Rousset / TBA / TBA
30Duqueine TeamOreca 07-GibsonDoriane Pin / TBA / TBA
37CLX MotorsportOreca 07-GibsonAdrien Closmenil / Ian Aguilera / Theodor Jensen
43Inter Europol CompetitionOreca 07-GibsonJakub Smiechowski / Tom Dillmann / Nicholas Yelloly
44Proton CompetitionOreca 07-GibsonStefan Aust / TBA / TBA
48RD LimitedOreca 07-GibsonFred Poordad / Romain Dumas / TBA
95AO by TFOreca 07-GibsonPJ Hyett / Louis Deletraz / Dane Cameron
183AF CorseOreca 07-GibsonFrancois Perrodo / Matthieu Vaxiviere / TBA
222United AutosportsOreca 07-GibsonDaniel Schneider / Ben Hanley / Oliver Jarvis
343Inter Europol CompetitionOreca 07-GibsonBijoy Garg / TBA / TBA

LMGT3 (25 Cars)

No.TeamCarDrivers
2TF SportCorvette Z06 LMGT3.RPrince Jefri Ibrahim / TBA / TBA
10Garage 59McLaren 720S LMGT3Antares Au / Thomas Fleming / Marvin Kirchhofer
1313 AutosportCorvette Z06 LMGT3.ROrey Fidani / Lars Kern / Matthew Bell
21Vista AF CorseFerrari 296 LMGT3Francois Heriau / Simon Mann / Alessio Rovera
23Heart of Racing TeamAston Martin VantageGray Newell / TBA / TBA
27Heart of Racing TeamAston Martin VantageIan James / TBA / TBA
32Team WRTBMW M4 LMGT3Darren Leung / Sean Gelael / Augusto Farfus
33TF SportCorvette Z06 LMGT3.RBen Keating / Jonny Edgar / Nicky Catsburg
34Racing Team Turkey by TFCorvette Z06 LMGT3.RSalih Yoluc / Peter Dempsey / Charlie Eastwood
54Vista AF CorseFerrari 296 LMGT3Thomas Flohr / Francesco Castellacci / Davide Rigon
57Kessel RacingFerrari 296 LMGT3Takeshi Kimura / Daniel Serra / TBA
58Garage 59McLaren 720S LMGT3Alexander West / Finn Gehrsitz / Benjamin Goethe
59Racing Spirit of LemanAston Martin VantageClement Mateu / Sebastien Baud / Valentin Hasse Clot
61Iron LynxMercedes-AMG LMGT3Martin Berry / Rui Andrade / Maxime Martin
62Team Qatar by Iron LynxMercedes-AMG LMGT3Abdulla Al-Khelaifi / Julian Hanses / Giuliano Alesi
69Team WRTBMW M4 LMGT3Anthony McIntosh / Parker Thompson / Dan Harper
74Kessel RacingFerrari 296 LMGT3Dustin Blattner / Lorenzo Patrese / Dennis Marschall
77Proton CompetitionFord Mustang LMGT3Eric Powell / Ben Tuck / Sebastian Priaulx
78Akkodis ASP TeamLexus RC F LMGT3Tom Van Rompuy / Hadrien David / Jack Hawksworth
79Iron LynxMercedes-AMG LMGT3Johannes Zelger / Matteo Cressoni / Lin Hodenius
87Akkodis ASP TeamLexus RC F LMGT3Petru Umbrarescu / Clemens Schmid / Jose Maria Lopez
88Proton CompetitionFord Mustang LMGT3Stefano Gattuso / Gianmarco Levorato / Logan Sargeant
91Manthey DK EngineeringPorsche 911 GT3 RJames Cottingham / Timur Boguslavskiy / Ayhancan Guven
92The Bend MantheyPorsche 911 GT3 RYasser Shahin / Riccardo Pera / Richard Lietz
150Richard Mille AF CorseFerrari 296 LMGT3Custodio Toledo / Lilou Wadoux / Riccardo Agostini

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

@Photo credits: 24hourslemans/X

RELATED NEWS

Φόρτωση BOLM...
 