Βαριοί χαρακτηρισμοί από τον Τότο Βολφ στις κατηγορίες σχετικά με τη νομιμότητα της φετινής μονάδας ισχύος της Mercedes-AMG.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας δοκιμών της Formula 1 στο Μπαχρέιν ο CEO της Mercedes-AMG Τότο Βολφ, ξέσπασε κατά όσων κατηγορούν την ομάδα του για παρανομίες στον κινητήρα της W17.

Μετά από έναν χειμώνα γεμάτο υπονοούμενα γύρω από τη μονάδα ισχύος της Mercedes και την εκμετάλλευση του «παραθύρου» στο λόγο συμπίεσης, το θέμα όχι μόνο δεν έχει κλείσει, αλλά φαίνεται να διευρύνεται. Η FIA έχει ήδη δρομολογήσει ψηφοφορία μεταξύ των κατασκευαστών μονάδων ισχύος για πιθανή αλλαγή στον τρόπο μέτρησης του λόγου συμπίεσης μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα.

Κι ενώ το μέτωπο αυτό παραμένει ανοιχτό, προέκυψε νέα φημολογία, αυτή τη φορά γύρω από το ποια εταιρεία έχει πάρει έγκριση ομολογκαρίσματος για τα βιώσιμα καύσιμα του 2026.

Στο στόχαστρο και τα καύσιμα

Σύμφωνα με φήμες που κυκλοφορούν στο Μπαχρέιν, η Petronas – προμηθευτής καυσίμων της Mercedes – δεν έχει ακόμη λάβει την τελική έγκριση για το καύσιμο που θα χρησιμοποιηθεί στη Μελβούρνη. Αν δεν υπάρξει την ομολογκασιόν εγκαίρως, η ομάδα θα μπορούσε να ξεκινήσει τη σεζόν με προσωρινό, μη πλήρως εγκεκριμένο καύσιμο.

Ο Βολφ, εμφανώς ενοχλημένος από τη διαρκή στοχοποίηση της ομάδας του, αντέδρασε έντονα στις σχετικές ερωτήσεις.

«Μας είπαν ότι με τον λόγο συμπίεσης είμαστε παράνομοι, κάτι που είναι καθαρά μ@λ@κίες. Τώρα προκύπτει ότι το καύσιμό μας είναι παράνομο. Δεν ξέρω από πού ξεκινάνε όλα αυτά. Ίσως αύριο να πουν κάτι άλλο – ότι είμαι και στις λίστες Έπστιν. Ποιος ξέρει;».

Ο Αυστριακός επισήμανε πως πρόκειται για σύνθετη τεχνική διαδικασία και πως δεν υπάρχει καν κάτι ουσιαστικό να σχολιάσει.

That sound 😮‍💨 Another day closer to lights out in Australia 🙏 pic.twitter.com/4qqxqbdW0p February 18, 2026

Δεν αξίζει η μάχη

Παρά τη σκληρή του στάση απέναντι στις κατηγορίες, ο Wolff άφησε να εννοηθεί πως η Mercedes δεν θα δώσει μάχη αν οι κανονισμοί τροποποιηθούν.

«Αν οι αριθμοί που ακούγονταν ήταν αληθινοί, θα καταλάβαινα γιατί κάποιος θα ήθελε να το πολεμήσει. Αλλά τελικά δεν αξίζει καν η μάχη. Δεν αλλάζει τίποτα για εμάς, είτε παραμείνει έτσι είτε αλλάξουν οι κανονισμοί».

