Γεμάτο με σπουδαία γεγονότα από τον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι το «ρεπερτόριο» του Σαν Σήμερα.

H νέα εβδομάδα συνεχίζεται με ένα ακόμη ταξίδι στο παρελθόν στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα πραγματοποιήσουμε σήμερα. Οι ΗΠΑ έχουν την τιμητική τους με τη γέννηση ενός εμβληματικού οδηγού και πρωταθλητή και ενός ανθρώπου που έχει κερδίσει τα πάντα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό και δημιούργησε μία αυτοκρατορία. Επιπλέον θυμόμαστε έναν άνθρωπο που έπαιξε τεράστιο ρόλο στην αυτοκίνηση.

Ας δούμε τι έγινε Σαν Σήμερα, 20/2, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1934, γεννήθηκε ο αείμνηστος θρύλος των παλιών αγώνων IndyCar, Μπόμπι Άνσερ. Ο Αμερικανός αποτελεί γόνο μιας οικογένειας που έγραψε μεγάλη ιστορία στους αγώνες μονοθεσίων των Η.Π.Α. Ξεκίνησε να τρέχει στη διοργάνωση του USAC (η προηγούμενη ονομασία του IndyCar) και κατέγραψε μια λαμπρή αγωνιστική πορεία. Τον Οκτώβριο του 1968, λίγους μήνες μετά τον πρώτο του θρίαμβο στα 500 Μίλια της Ινδιανάπιλις και ενώ βρισκόταν στο δρόμο για τον πρώτο του τίτλο στο USAC, ο Άνσερ αγωνίστηκε σε ένα Grand Prix της Formula 1.

Επρόκειτο για το GP Η.Π.Α. που έλαβε χώρα στο Ουότκινς Γκλεν, με τον Άνσερ να προκρίνεται 19ος με μια BRM P138. Τελικά δεν τερμάτισε, καθώς εγκατέλειψε λίγο μετά το 1/3 του αγώνα με αστοχία στον κινητήρα. Δεν επέστρεψε στην F1, αλλά συνέχισε τις επιτυχίες του στο USAC, κατακτώντας άλλον έναν τίτλο και κερδίζοντας το θρυλικό αγώνα της Ινδιανάπολις άλλες δύο φορές.

Σαν σήμερα το 1937, γεννήθηκε ο Ρότζερ Πένσκε, ένας άνθρωπος που άλλαξε τα δεδομένα στο χώρο του motorsport. Πριν γράψει ανεξίτηλα ιστορία με την αγωνιστική του ομάδα, ο Αμερικανός υπήρξε ένας αξιόλογος οδηγός έως και τα μέσα των ‘60s. Μάλιστα, αγωνίστηκε σε δύο Grand Prix της Formula 1 το 1961 και 1962, στην πίστα του Ουότκινς Γκλεν. Στην πρώτη του απόπειρα τερμάτισε 8ος με μια Cooper T53, ενώ την επόμενη χρονιά τερμάτισε 9ος με μια Lotus 24.

Φωτογραφία: Penske Entertainment

Το 1965 αποσύρθηκε από την οδήγηση και επικεντρώθηκε στη διεύθυνση της ομάδας του, εξελίσσοντάς την σταδιακά σε υπερδύναμη των αγώνων ταχύτητας. Μέχρι σήμερα, η Team Penske μετράει συνολικά πάνω από 500 νίκες σε ποικίλες μορφές αγώνων υψηλού επιπέδου όπως τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολις, το NASCAR, το Can-Am, την IMSA, το ALMS και το IndyCar. Μάλιστα, o «Καπετάνιος» δραστηριοποιήθηκε και στην F1 για ένα εύλογο διάστημα στα ‘70s, σημειώνοντας νίκη στο Grand Prix Αυστρίας του 1976 δια χειρός Τζον Ουάτσον. Πρόκειται για μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. H Penske Corporation μάλιστα, έχει στην ιδιοκτησία της το πρωτάθλημα του Indycar και την πίστα της Ινδιανάπολις.

Σαν σήμερα το 1993, απεβίωσε σε ηλικία 76 χρονών ο Φερούτσιο Λαμποργκίνι, δημιουργός της ομώνυμης φίρμας πολυτελών αυτοκινήτων. Ο Ιταλός υπήρξε ένας πολυπράγμων άνθρωπος στην επαγγελματική του καριέρα, στηρίζοντας ενεργά τη χώρα του μετά τον πόλεμο, μέσω επιχειρήσεων που σχετίζονταν με την παραγωγή γεωργικού εξοπλισμού, ορυκτών καυσίμων και κλιματιστικών συστημάτων. Το 1963 επεκτάθηκε στο χώρο της αυτοκίνησης ιδρύοντας την Automobili Lamborghini και ξεκίνησε έτσι τον θρύλο του «μαινόμενου ταύρου».

Μέχρι σήμερα, η Lamborghini έχει κατασκευάσει εμβληματικά αυτοκίνητα όπως η Miura, η Countach και η Diablo, ενώ έχει δραστηριοποιηθεί σποραδικά και στους αγώνες ταχύτητας. Αξίζει να αναφερθεί το πέρασμά της από την F1 στο διάστημα 1989-1993, στο οποίο προμήθευσε με κινητήρες V12 ομάδες όπως η Larrousse και η ψευδο-εργοστασιακή Modena. Ωστόσο, τα αποτελέσματα ήταν μετριότατα και η φίρμα σημείωσε μόλις μία παρουσία στο βάθρο, με μια τρίτη θέση της Larrousse και του Ακούρι Σουζούκι στο GP Ιαπωνίας του 1990.

Φωτογραφίες: Team Penske