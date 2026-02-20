Ανανέωση διπλώματος οδήγησης: Όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις

Η ανανέωση του διπλώματος οδήγησης πρέπει πλέον να γίνεται σε μικρότερα διαστήματα. Μάθε κάθε πότε και πώς στο κείμενο που ακολουθεί.

Οι παλιότεροι κάτοχοι ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης θα θυμούνται ότι αυτή ίσχυε για δεκαετίες, έως την ηλικία των 65 ετών, χωρίς ανάγκη ενδιάμεσης ανανέωσης. Αντίθετα, οι επαγγελματικές άδειες οδήγησης απαιτούσαν ανανέωση κάθε πέντε έτη, γεγονός που ισχύει έως και σήμερα.

Από το 2013 η ανανέωση των ερασιτεχνικών διπλωμάτων οδήγησης επιβάλλεται να πραγματοποιείται συχνότερα, ενώ έχει απλουστευτεί σημαντικά και η διαδικασία, καθώς πλέον μπορεί να γίνει online -αφού φυσικά πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και πληρωθούν τα σχετικά παράβολα. Ας δούμε όμως τι ισχύει αναλυτικά:

Ανανέωση διπλώματος - Διαστήματα και προθεσμίες

Ανανέωση κάθε 15 έτη έως την ηλικία των 65 ετών. Η ημερομηνία λήξης της κάθε άδειας οδήγησης αναγράφεται σε αυτήν.

Μετά την ηλικία των 65 ετών και έως 79 ετών, ανανέωση κάθε 3 έτη

Μετά την ηλικία των 80 ετών, ανανέωση κάθε 2 έτη

Για τα επαγγελματικά διπλώματα, απαιτείται ανανέωση κάθε 5 έτη

Σε όλες τις περιπτώσεις, η διαδικασία ανανέωσης πρέπει να ξεκινήσει 30 έως 50 ημέρες πριν την λήξη της τρέχουσας άδειας οδήγησης, καθώς αυτός είναι ο χρόνος που απαιτεί η όλη διαδικασία.

Ανανέωση διπλώματος - Δικαιολογητικά και κόστη

Ψηφιακή φωτογραφία τύπου διαβατηρίου, σε φωτογράφο - περίπου 10 ευρώ

Πιστοποιητικό από παθολόγο - 10 έως 20 ευρώ

Πιστοποιητικό οφθαλμίατρου - 10 έως 20 ευρώ

Για άνω των 80 ετών, πιστοποιητικό νευρολόγου ή ψυχίατρου - 20 έως 30 ευρώ

Για άνω των 80 ετών, πιστοποιητικό ΩΡΛ - 15 έως 25 ευρώ

Πριν την επίσκεψη στους παραπάνω ιατρούς, πρέπει είτε online είτε στα κατά τόπους ΚΕΠ, λάβετε τετραψήφιο αριθμό (PIN), που θα γωνστοποιήσετε στους ιατρούς μαζί τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας.

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Άδεια παραμονής ή διαμονής για αλλοδαπούς.

Αποδεικτικό διαμονής

Ενιαίο παράβολο 108 ευρώ από ΑΑΔΕ , κωδικός 39

Σύνολο κόστους ανανέωσης: Έως 79 ετών περίπου 150 ευρώ, για άνω των 80 ετών περίπου 200 ευρώ

Ανανέωση διπλώματος - Κατάθεση δικαιλογητικών

Online στη διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ellenes-tou-exoterikou/ananeose-adeias-odegeses

Αυτοπροσώπως σε κατά τόπους ΚΕΠ ή Τμήματα Μεταφορών Περιφερειακών Ενοτήτων

Χρόνος διαδικασίας και παραλαβή νέας άδειας οδήγησης

Από 30 έως 50 ημέρες

Παραλαβή με αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας ή εξουσιοδότηση, από υπηρεσία μεταφορών ή ΚΕΠ

Ταχυδρομικά, αν υποστηρίζεται η αποστολή

Υπάρχει δυνατότητα έκδοσης προσωρινής άδειας οδήγησης, έως την εκτύπωση της ανανεωμένης, αν εντωμεταξύ έχει λήξει η υφιστάμενη. Μην ξεχνάς ότι η οδήγηση με ληγμένο δίπλωμα οδήγησης επιφέρει πρόστιμο 200 ευρώ, ενώ σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να αντιμετωπίσεις άρνηση κάλυψης από την ασφαλιστική σου εταιρεία.