Σε μία απονομή αφιερωμένη σε παγκόσμιους πρωταθλητές, ο Βρετανός της McLaren έγινε επίσημα παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1.

Ο οδηγός της McLaren, Λάντο Νόρις, παρέλαβε για πρώτη φορά στην καριέρα του το τρόπαιο του πρωταθλήματος οδηγών από τον πρόεδρο της FIA, Μοχάμεντ μπεν Σουλαγιέμ, ο οποίος είχε μόλις επανεκλεγεί για δεύτερη τετραετή θητεία στην ηγεσία της ομοσπονδίας. Έτσι έγινε με κάθε επισημότητα παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1.

Ο 26χρονος Βρετανός εξασφάλισε τον παρθενικό του τίτλο στον τελευταίο αγώνα της σεζόν, στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι, όπου τερμάτισε τρίτος. Ο Νόρις κατέκτησε το πρωτάθλημα με διαφορά μόλις δύο βαθμών από τον Μαξ Φερστάπεν, βάζοντας τέλος στην τετραετή κυριαρχία του οδηγού της Red Bull Racing και επιστρέφοντας τη McLaren στην κορυφή για πρώτη φορά μετά τον τίτλο του Λιούις Χάμιλτον το 2008.

Όλη η McLaren στην απονομή

Στην τελετή παρευρέθηκε και ο Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος ολοκλήρωσε τη σεζόν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας οδηγών, μόλις 13 βαθμούς μακριά από τον τίτλο. Αντίθετα, ο Φερστάπεν απουσίαζε από την εκδήλωση λόγω ασθένειας.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, και ο CEO της ομάδας, Ζακ Μπράουν, παρέλαβαν το τρόπαιο του πρωταθλήματος κατασκευαστών, το οποίο αποτέλεσε το δεύτερο διαδοχικό για την ομάδα του Ουόκινγκ.

McLaren secures consecutive Constructors’ World Championship titles for the first time since 1990–1991 👏#FIAAWARDS2025 pic.twitter.com/yZiYJip49B December 12, 2025

Το τρόπαιο του πρωταθλητή

Η FIA απονέμει το τρόπαιο, κατασκευασμένο από ασήμι και χρυσό και χαραγμένο με τα ονόματα και τις υπογραφές όλων των πρωταθλητών, στο πλαίσιο της ετήσιας γκαλά της, η οποία σηματοδοτεί παραδοσιακά το επίσημο κλείσιμο της αγωνιστικής χρονιάς του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Lando Norris - FIA Formula One World Champion 👏#FIAAWARDS2025 pic.twitter.com/rJy4F8H6YP — FIA (@fia) December 12, 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νόρις δεν είχε τη δυνατότητα να παραλάβει το αυθεντικό τρόπαιο αμέσως μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος στο Άμπου Ντάμπι. Στον τελευταίο αγώνα είχε παρουσιαστεί μόνο αντίγραφο, καθώς το επίσημο τρόπαιο είχε ήδη μεταφερθεί στην Τασκένδη ενόψει της τελετής.