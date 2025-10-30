MV Agusta Brutale 800 2026: H επιστροφή του «μικρού» κτήνους (vid)

To νέο μοντέλο της MV Agusta αντιπροσωπεύει τη φυσική συνέχεια της εμβληματικής σειράς Brutale, αποτελώντας την πιο προσιτή πρόταση του Ιταλικού εργοστασίου χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.

Το MV Agusta Brutale 800 παρουσιάστηκε το 2013 και ήταν το δεύτερο μοντέλο της εταιρείας με τρικύλινδρο κινητήρα, o oποίος προερχόταν από το supersport F3 800 και απέδιδε 125 ίππους. Στη νέα του γενιά δεν θέλει να εντυπωσιάσει με τις επιδόσεις του αλλά με όλα τα υπόλοιπα, όντας μία μοτοσικλέτα πραγματικό έργο τέχνης στην κάθε της λεπτομέρεια. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή αποτελεί ένα εισαγωγικό μοντέλο στη μάρκα και σύμφωνα με το gMotion θα βάλει σε πειρασμό πολύ κόσμο.

Ο κινητήρας

Στην καρδιά του Brutale 800 βρίσκεται ο φημισμένος τρικύλινδρος κινητήρας 798cc της MV Agusta, που τώρα συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές Euro5+. Αυτή η συμπαγής αλλά ισχυρή μονάδα αποδίδει 113 ίππους στις 11.000rpm και 85Nm ροπής στις 7.500, προσφέροντας επιτάχυνση 0-100Km/h σε 3,75 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 237Km/h. Η χαρτογράφηση του κινητήρα έχει επίσης αναθεωρηθεί ώστε να πληροί τα πρότυπα εκπομπών ρύπων χωρίς να χάνεται ο χαρακτηριστικός ήχος των τριών κυλίνδρων. Ο αντίθετα περιστρεφόμενος στροφαλοφόρος άξονας, που προέρχεται από την τεχνολογία MotoGP, βελτιώνει την ευελιξία και τον χειρισμό, εξασφαλίζοντας μια άμεση απόκριση. Ένα κιβώτιο 6 ταχυτήτων εξοπλισμένο με ηλεκτρονική υποβοήθηση (EAS) παρέχει απρόσκοπτες αλλαγές ταχυτήτων χωρίς τη χρήση του συμπλέκτη.

Το πλαίσιο

Το Brutale 800 διαθέτει το χαρακτηριστικό ατσάλινο πλαίσιο χωροδικτύωμα της MV Agusta, που ως γνωστόν εξασφαλίζει ακαμψία και ακρίβεια χειρισμού. Το πιρούνι Marzocchi διαμέτρου 43mm και διαδρομής 125mm είναι πλήρως ρυθμιζόμενο για προφόρτιση, συμπίεση και απόσβεση επαναφοράς, ενώ το αμορτισέρ Sachs με διαδρομή 130mm προσφέρει το ίδιο επίπεδο ρύθμισης. Την απόδοση του φρεναρίσματος εγγυώνται οι νέες ακτινικές τετραπίστονες δαγκάνες Brembo M4.32 με πλευστούς δίσκους 320mm, που συμπληρώνονται από μια πίσω δαγκάνα Brembo και δίσκο 220mm. Οι αντλίες φρένου και συμπλέκτη παρέχονται από τη Nissin και υπόσχονται σταθερή απόδοση και αξιοπιστία. Το Brutale 800 φοράει ελαστικά Bridgestone S22 (120/70 μπροστά, 180/55 πίσω) τοποθετημένα σε ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών. Όπως πάντα, το μονόμπρατσο ψαλίδι, ένα χαρακτηριστικό σχεδιαστικό στοιχείο της MV Agusta, παραμένει σήμα κατατεθέν στυλ και μηχανικής αριστείας.

Η τεχνολογία

Ηλεκτρονικά συστήματα αιχμής καθορίζουν το Brutale 800. Μια μονάδα IMU 6 αξόνων παρακολουθεί όλες τις παραμέτρους οδήγησης, διαχειριζόμενη τον έλεγχο πρόσφυσης, το Cornering ABS και το μετριασμό της ανύψωσης του πίσω τροχού (RLM). Τέσσερις λειτουργίες οδήγησης (Rain, Sport, Race και Custom) επιτρέπουν την πλήρη προσαρμογή της απόκρισης του γκαζιού, της παροχής ισχύος και των ρυθμίσεων πρόσφυσης μέσω του ηλεκτρονικού γκαζιού ride-by-wire. Ο αναβάτης αλληλεπιδρά μέσω μιας οθόνης TFT 5,5 ιντσών που προσφέρει συνδεσιμότητα Wi-Fi και Bluetooth, cruise control και πλήρη ενσωμάτωση με την εφαρμογή MV Ride. Αυτή η νέα προηγμένη συσκευή συνδεσιμότητας, στάνταρ στο Brutale 800, περιλαμβάνει ενσωματωμένο σύστημα αντικλεπτικής προστασίας, γεωγραφικό εντοπισμό και λειτουργία SMS έκτακτης ανάγκης. Ο προβολέας LED με λειτουργία στροφής και τα φώτα ημέρας υπογραμμίζουν τη σχεδιαστική γλώσσα του Brutale, συνδυάζοντας ομορφιά, λειτουργικότητα και τεχνολογία.

Ο σχεδιασμός

Το Brutale 800 διατηρεί το διαχρονικό σχεδιασμό που έχει κάνει αυτό το μοντέλο εμβληματικό για τους αναβάτες παγκοσμίως. Από τον προβολέα LED σε σχήμα σταγόνας μέχρι το διαφανές πίσω πλαίσιο, την τριπλή διάταξη της εξάτμισης και το μονόμπρατσο ψαλίδι, κάθε λεπτομέρεια συμβάλλει σε μια σμιλεμένη, μυώδη εμφάνιση που συνδυάζει ιδανικά την απόδοση και την τέχνη. Η έκδοση του 2026 κάνει το ντεμπούτο της στον αποκλειστικό χρωματικό συνδυασμό Rosso Ago Opaco Matt, κοινώς δεν θα διατίθεται σε άλλη χρωματική επιλογή.

Τιμή «πάρε κόσμε» στην Ιταλία

Ένας λόγος για να αγοράσει κάποιος το νέο Brutale 800 δεν είναι μόνο τα 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης που το συνοδεύουν αλλά η τιμή που διατίθεται, καθώς τα ανακοινωθέντα 12.600€ (για την ιταλική αγορά) το καθιστούν μοναδική ευκαιρία. Δεν ξέρουμε που θα διαμορφωθεί όταν έρθει Ελλάδα, ευλεπιστούμε να παραμείνει στα ίδια πάνω κάτω επίπεδα. Όπως επίσης ευλεπιστούμε κάποια στιγμή να το οδηγήσουμε (μας ακούει κανείς;).