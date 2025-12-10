Benelli Leoncino Bobber 400: Η νέα άφιξη

Μια premium μοτοσυκλέτας με γνήσιο custom χαρακτήρα από την Benelli.

Η Benelli ανακοινώνει την άμεση διάθεση του νέου Leoncino Bobber 400 στην ελληνική αγορά, καλύπτοντας το κενό μιας premium μοτοσυκλέτας με γνήσιο custom χαρακτήρα. Το νέο Leoncino Bobber 400 ενσαρκώνει την επιτυχημένη συνάντηση της κληρονομιάς της Benelli με την κλασική, μίνιμαλ αισθητική των Bobber, προσφέροντας στους Έλληνες αναβάτες ένα μοντέλο με ξεχωριστό στυλ, επιβλητική παρουσία και σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές.

Εμφάνιση - Σχεδίαση

Η σχεδίαση ακολουθεί τη φιλοσοφία Bobber με κοντό πίσω τμήμα, ρεζερβουάρ με τις χαρακτηριστικές καμπύλες του Leoncino, και φαρδιά ελαστικά 16 ιντσών (130/90 εμπρός, 150/80 πίσω) που τονίζουν την επιβλητική του στάση.

Ιταλική Λεπτομέρεια: Το μίνιμαλ εμπρός φτερό φέρει το έμβλημα της Benelli, ενώ το πίσω μέρος διαθέτει αποσπώμενη σέλα συνεπιβάτη.

Εργονομία Οδήγησης: Η θέση οδήγησης είναι φυσική και άνετη, χάρη στο φαρδύ τιμόνι, τους καθρέπτες bar end και τα εμπρόσθια τοποθετημένα μαρσπιέ.

Custom Στοιχεία: Ξεχωρίζουν ο custom-εμπνευσμένος προβολέας, το διπλό τελικό εξάτμισης και το εξωτερικά τοποθετημένο, ορατό φίλτρο αέρα, το οποίο μετατρέπεται από τεχνικό εξάρτημα σε σχεδιαστική λεπτομέρεια.

Κινητήρας - Επιδόσεις

Το Leoncino Bobber 400 κινείται από έναν νέο, καλοσχεδιασμένο V-twin κινητήρα 60°, υγρόψυκτο. Το ψυγείο είναι έξυπνα, κάθετα τοποθετημένο ανάμεσα στο πλαίσιο.

Ισχύς: Αποδίδει 34 hp στις 8.000 σ.α.λ. και 3,57 kgm ροπής στις 5.000 σ.α.λ., προσφέροντας γραμμική απόδοση ιδανική για τον χαρακτήρα του μοντέλου.

Ανάρτηση: Η άνεση εξασφαλίζεται από το ανεστραμμένο πιρούνι 35mm (διαδρομή 125mm) και το διπλό πίσω αμορτισέρ (διαδρομή 100mm) που συνεργάζεται με το ψαλίδι.

Τελική Μετάδοση: Η επιλογή της τελικής μετάδοσης με ιμάντα εξασφαλίζει ομαλότερη λειτουργία, ελάχιστους κραδασμούς και μειωμένη ανάγκη συντήρησης σε σχέση με την αλυσίδα.

Ασφάλεια - Τεχνολογία

Ενεργητική Ασφάλεια: Η μοτοσυκλέτα είναι απόλυτα σύγχρονη, διαθέτοντας δικάναλο σύστημα ABS της Bosch.

Σύστημα Πρόσφυσης: Περιλαμβάνει σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS), το οποίο μπορεί να απενεργοποιηθεί εύκολα μέσω διακόπτη στο τιμόνι.

Προδιαγραφές: Η εξάτμιση είναι πλήρως συμβατή με τις αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές Euro 5+.

Γνήσιος Χαρακτήρας και Σχεδιαστική Αρτιότητα

Το Leoncino Bobber 400 δεν είναι απλώς μια μοτοσυκλέτα, αλλά μια δήλωση. Η σχεδιαστική αρτιότητα του Centro Stile Benelli είναι εμφανής σε κάθε γραμμή και σε κάθε καμπύλη. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για τον αναβάτη που αναζητά ένα όχημα με έντονη προσωπικότητα, ξεχωριστή παρουσία σε συνδυασμό με τον τεχνολογικό εξοπλισμό του σήμερα.

Διαθεσιμότητα - Τιμή