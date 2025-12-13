Nissan και Sonatus φέρνουν την τεχνητή νοημοσύνη στις δοκιμές οχημάτων

Νέα συνεργασία του Technical Centre Europe της Nissan με στόχο ταχύτερη και αποδοτικότερη εξέλιξη των μελλοντικών μοντέλων.

Η Nissan προχωρά σε ένα ακόμη βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού, ανακοινώνοντας τη συνεργασία του Nissan Technical Centre Europe με την αμερικανική εταιρεία λογισμικού οχημάτων Sonatus. Στόχος της συνεργασίας είναι η αξιοποίηση προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία ανάπτυξης και δοκιμών των νέων μοντέλων της ιαπωνικής μάρκας.

Στο κέντρο έρευνας και εξέλιξης της Nissan στο Cranfield του Ηνωμένου Βασιλείου, οι μηχανικοί θα χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της Sonatus για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και από ιστορικά αρχεία δοκιμών. Μέσα από δεδομένα που προέρχονται από αισθητήρες, ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου και συστήματα διάγνωσης, τα νέα εργαλεία μπορούν να εντοπίζουν αυτόματα ανωμαλίες, αποκλίσεις λειτουργίας και πιθανά τεχνικά ζητήματα.

Η βασική διαφοροποίηση της νέας προσέγγισης είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί υποστηρικτικά προς τους μηχανικούς, προσφέροντας άμεσα αξιοποιήσιμες πληροφορίες και ειδοποιήσεις, χωρίς να αντικαθιστά την ανθρώπινη κρίση. Σύμφωνα με τις πρώτες δοκιμές, η χρήση των νέων εργαλείων μπορεί να μειώσει δραστικά τον χρόνο αξιολόγησης τεχνικών ζητημάτων, από εβδομάδες σε λίγες ημέρες, περιορίζοντας παράλληλα την ανάγκη για εκτεταμένη χρήση φυσικών πρωτοτύπων.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο RE:Nissan, το οποίο δίνει έμφαση στην καινοτομία, στις ψηφιακές προσομοιώσεις και στη χρήση «έξυπνων» δεδομένων, με στόχο τη μείωση του συνολικού χρόνου εξέλιξης των νέων οχημάτων. Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να αποτελέσουν βασικό κομμάτι του προγράμματος δοκιμών της Nissan και να εφαρμοστούν σταδιακά και στην εξέλιξη μελλοντικών μοντέλων, όπως το νέο Nissan LEAF και το JUKE.