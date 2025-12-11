Suzuki Hayabusa 2026: Έφτασε Ελλάδα η Limited Edition

Το θρυλικό γεράκι της Suzuki αναβαθμίζεται για το 2026 και παράλληλα αποκτά μία ειδική έκδοση για όσους θέλουν το κάτι παραπάνω.

Η πρώτη Suzuki Hayabusa Special Edition που έφτασε στην Ελλάδα είναι πιο ξεχωριστή από ποτέ και -για περιορισμένο χρονικό διάστημα- διαθέσιμη για να τη δείτε από κοντά στο νέο κατάστημα Suzuki Motorcycles Sfakianakis S.A. (Λεωφ. Κηφισίας 24Β). Παράλληλα, η Suzuki παρουσιάζει και τη νέα Hayabusa για το 2026, η οποία διατίθεται πλέον σε τρία εντυπωσιακά νέα χρώματα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυναμική παρουσία του μοντέλου: Candy Daring Red / Glass Sparkle Black, Metallic Galaxy Gray / Candy Burnt Gold και Pearl Vigor Blue / Pearl Brilliant White.

Η Hayabusa παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιβλητικές μοτοσυκλέτες στον κόσμο, συνδυάζοντας κορυφαίες επιδόσεις, προηγμένη τεχνολογία και ποιότητα κατασκευής που ξεχωρίζει. Με χαρακτηριστική δύναμη, εντυπωσιακή ευελιξία και μοναδική παρουσία στο δρόμο, συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε απαιτητικό αναβάτη. Με τη νέα χρονιά, η Hayabusa εξοπλίζεται με ελαφρύτερη και αποδοτικότερη μπαταρία ιόντων λιθίου ELIIY Power, ανανεωμένα riding modes με βελτιωμένη απόδοση ροπής στις χαμηλές στροφές, βελτιωμένο Cruise Control που παραμένει ενεργό στις αλλαγές ταχυτήτων και ακόμη πιο ομαλή λειτουργία Launch Control. Η Hayabusa Special Edition διατηρεί το θρυλικό DNA του μοντέλου, αλλά προσθέτει premium λεπτομέρειες και αποκλειστικό εξοπλισμό που υπογραμμίζουν το συλλεκτικό της χαρακτήρα. Με προσεγμένες αισθητικές πινελιές και μοναδικά στοιχεία, αποτελεί μια πιο επιβλητική και ξεχωριστή πρόταση, τόσο για τον δρόμο όσο και για τη συλλογή ενός λάτρη των sport μοτοσυκλετών.

Η Special Edition ξεχωρίζει χάρη στα αποκλειστικά χαρακτηριστικά της, τα οποία περιλαμβάνουν:

Έμβλημα Special Edition στο ρεζερβουάρ

Λευκή διακοσμητική λωρίδα στο φέρινγκ

Ειδικά γραφικά

Ειδικά σχεδιασμένο μονόσελο που περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό

Ανάγλυφο λογότυπο SUZUKI στο ρεζερβουάρ

Ειδική εξάτμιση

Αποκλειστικό χρωματισμό Pearl Vigor Blue

Οι τιμές των μοντέλων είναι 22.595€ για τις βασικές εκδόσεις και 23.795€ για τη Limited Edition. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

