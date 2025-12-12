Kymco Dink-X 125 TCS: Για απαιτητικούς αναβάτες

Σχεδιασμένο για όσους δεν σταματούν πουθενά, το νέο Dink-X 125 εγγυάται εξαιρετική απόδοση εντός και εκτός δρόμου στο όνομα της περιπέτειας και της οδηγικής διασκέδασης.

Χωρίς παραχωρήσεις στον τομέα της λειτουργικότητας, αυτό το σκληροτράχηλο μοντέλο έχει κατασκευαστεί με γνώμονα την αντοχή στη σκληρή χρήση, όντας ένα αστικό scooter με πολύπλευρο χαρακτήρα. Η επιβίβαση στη σέλα και η ανακάλυψη νέων προορισμών δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολη, καθώς το νέο Dink-X 125 συνδυάζει πραγματικά χαρακτηριστικά περιπέτειας με έναν πολύ ελκυστικό σχεδιασμό. To στάνταρ σύστημα ελέγχου πρόσφυσης TCS αυξάνει σημαντικά την ενεργητική ασφάλεια του συνόλου, ειδικά σε δρόμους με χαμηλή πρόσφυση. Το Dink-X είναι μια νικηφόρα επιλογή για όποιον θέλει να βιώσει την αστική κινητικότητα με ένα μοντέρνο και πρωτότυπο τρόπο. Η επιθετική εμφάνιση, αποτέλεσμα έντονων γραμμών, ενισχύει την αίσθηση δυναμισμού τοποθετώντας το στο επίκεντρο της προσοχής.

Κορυφαίες προδιαγραφές

Τα πάνελ του αμαξώματος είναι στιβαρά και σε συνδυασμό με το πλαίσιο από χάλυβα υψηλής αντοχής επιτρέπουν στο scooter να χειρίζεται εύκολα απαιτητικές

οδικές συνθήκες σε άσφαλτο και χώμα. Το τιμόνι προέρχεται από τον κόσμο των μοτοσυκλετών διπλής χρήσης και η ανάρτηση έχει τις προδιαγραφές να ανταποκριθεί σε κάθε συνθήκη. Με ειδική βαθμονόμηση για χρήση εκτός δρόμου, αποτελείται από ένα τηλεσκοπικό πιρούνι και ένα ζεύγος υδραυλικών αμορτισέρ με ξεχωριστό δοχείο αζώτου και ρυθμιζόμενη προφόρτιση ελατηρίων. Το σύστημα πέδησης απαρτίζεται από δίσκους 240 και 220mm με κυματιστό προφίλ και διπίστονες δαγκάνες, με το σύστημα συνδυασμένης λειτουργίας CBS να εγγυάται σίγουρο και απόλυτα ασφαλές φρενάρισμα.

Κορυφαίος εξοπλισμός

Οι προβολείς Full LED, εκτός από την εξασφάλιση εξαιρετικής ορατότητας τη νύχτα, συμβάλλουν στην επιθετική εικόνα του μπροστινού τμήματος και η ρυθμιζόμενη σε ύψος ζελατίνα του φέρινγκ μαζί με τα ελαστικά διπλής χρήσης τονίζουν την Adventure πλευρά του scooter. Η επιλογή τοποθέτησης ελαστικών CST σε ζάντες ελαφρού κράματος με διαστάσεις 110/80-14" μπροστά και 130/70-13" πίσω εγγυάται εξαιρετική πρόσφυση ακόμα και σε ολισθηρές επιφάνειες. Το συνολικό βάρος των 132 κιλών υπόσχεται μια εύκολη οδήγηση και μεγάλη ευελιξία στην αστική κίνηση, με το ρεζερβουάρ καυσίμου των 8 λίτρων και την κατανάλωση στα μόλις 2,4 λίτρα να εξασφαλίζουν αυτονομία που ξεπερνά κατά πολύ τα 300 χιλιόμετρα.

Σημασία στη λεπτομέρεια

Mε μοντέρνες κομψές γραμμές και σχολαστικά κατασκευασμένες λεπτομέρειες, το Dink-X δείχνει από την πρώτη επαφή πως είναι ένα μοντέλο προσανατολισμένο στην περιπέτεια. Η αρκετά ψηλή θέση οδήγησης έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει άνεση και ασφάλεια, ακόμη και για δύο άτομα, καθιστώντας το Dink-X τον τέλειο δίτροχο σύντροφο εντός και εκτός πόλης. Ο σύγχρονος σχεδιασμός, εμπνευσμένος από την εκτός δρόμου οδήγηση, αντικατοπτρίζεται επίσης στον γενναιόδωρο χώρο που προσφέρει η σέλα σε αναβάτη και συνεπιβάτη. Τα μαρσπιέ βρίσκονται ακριβώς στην κατάλληλη απόσταση μεταξύ τους, επιτρέποντας μια άνετη και χαλαρή οδήγηση, ενώ το φαρδύ, προσανατολισμένο σε εκτός δρόμου τιμόνι εξασφαλίζει καλύτερη ευελιξία στην κυκλοφορία της πόλης και απόλυτο έλεγχο σε χωματόδρομους.

Χρηστικότητα στα ύψη

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων αποτελείται από μία τελευταίας γενιάς και εξαιρετικά ευανάγνωστη οθόνη υψηλής ευκρίνειας. Όσον αφορά τον χώρο αποσκευών, το Dink-X μπορεί κάλλιστα να φιλοξενήσει ένα κράνος Full Face και άλλα μικροπράγματα κάτω από την ευρύχωρη σέλα. Επιπλέον, η ποδιά είναι εξοπλισμένη με δύο μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους, ικανούς να δεχθούν κινητό τηλέφωνο, πορτοφόλι, κλειδιά κλπ. Και όλα γίνονται πιο εύκολα με το σύστημα ανάφλεξης και λειτουργιών Keyless, την ύπαρξη κεντρικού και πλαϊνού σταντ, φωτιστικών Full LED, διπλής θύρας USB, όπως επίσης και εργονομικών χειρολαβών και αναδιπλούμενων μαρσπιέ για τον συνεπιβάτη.

Υβριδική τεχνολογία

Ο κινητήρας είναι ένας μονοκύλινδρος υγρόψυκτος 125cc Euro5+, με 1 ΕΕΚ και τετραβάλβιδη κεφαλή. Διαθέτει τεχνολογία χαμηλών τριβών, αποδίδει 12 ίππους στις 8.000rpm και 12Nm ροπής στις 8.250, παρέχοντας μία ιδιαίτερα γραμμική απόδοση και εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Μία γεννήτρια τοποθετημένη στο βολάν έχει τον ρόλο της μίζας, παρέχοντας ακαριαία και απόλυτα ήσυχη εκκίνηση, ενώ παράλληλα υποβοηθά τον κινητήρα στο άνοιγμα του γκαζιού, εξασφαλίζοντας ακόμα πιο δυνατές επιταχύνσεις και ρεπρίζ.

Άμεσα διαθέσιμο

Το νέο Dink-X διατίθεται στην τιμή των 2.895€ και σε τέσσερις χρωματικές παραλλαγές: Stealth Black, Ghost White, Crimson Red και Indigo Blue. Όπως κάθε μοντέλο της Kymco καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων και η απόκτησή του μπορεί να γίνει και μέσω των ευνοϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων της αντιπροσωπείας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλ. 210-2585991 και στην ιστοσελίδα της Kymco.