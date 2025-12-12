Triumph Tiger Sport 800 Tour: Ένας Τίγρης για μεγάλα ταξίδια

Η Triumph προσθέτει ένα νέο adventure sport tourer στην γκάμα της, για όσους θέλουν να κάνουν μακρινά ταξίδια χωρίς παραχωρήσεις σε επιδόσεις και εξοπλισμό.

Είναι προφανές ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα Triumph Tiger 800 Sport που έχει δεχθεί όλα τα απαραίτητα προκειμένου να μετατραπεί σε χιλιομετροφάγο. Ένα μοντέλο που έχει εξοπλιστεί με κεντρικό σταντ, προστατευτικά χεριών, θερμαινόμενα γκριπ, ειδική σέλα Comfort και τριπλέτα βαλιτσών ως στάνταρ. Το Top Cace μάλιστα, που έχει χώρο για δύο κράνη πλήρους μεγέθους, έχει σαν βάση μία αλουμινένια σχάρα και διαθέτει διπλά μαξιλάρια πλάτης για τον συνεπιβάτη. Για πρόσθετη ασφάλεια και ευκολία χρήσης, το Tour περιλαμβάνει επίσης σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (TPMS).

Αποκλειστική εμφάνιση

Η Triumph θα διαθέσει το Tiger Sport 800 Tour σε δύο εντυπωσιακά νέα χρωματικά σχέδια. Το Matt Cobalt προσφέρει μια τολμηρή, σύγχρονη εμφάνιση με βαθύ μπλε τόνους που έρχονται σε αντίθεση με το Matt Sapphire Black και τις διάσπαρτες ματ χρυσές πινελιές. Για τους αναβάτες που προτιμούν μια πιο ζωντανή εμφάνιση, το Carnival Red προσφέρει ένα γυαλιστερό φινίρισμα σε συνδυασμό με λεπτομέρειες Sapphire Black και τις ίδιες χρυσές λεπτομέρειες. Κάθε σχέδιο επεκτείνεται στις ασορτί βαλίτσες, δημιουργώντας ένα premium φινίρισμα.

Με όπλο τον κινητήρα

Ο νέος τρικύλινδρος κινητήρας των 800cc, που τον είδαμε πρόσφατα και πάνω στο τελείως νέο Trident 800, εξακολουθεί να αποδίδει 115 ίππους και 84Nm ροπής, με το 90% αυτής να είναι διαθέσιμο σε όλο το μεσαίο εύρος στροφών προσφέροντας άμεση και δυναμική απόκριση στο άνοιγμα του γκαζιού. Με κύριους “αντιπάλους” τα BMW F 900 XR και Yamaha Tracer 9, το νέο Tiger Sport 800 Tour θα κληθεί να δείξει τα δόντια του προκειμένου να πάρει το μερίδιο που του αναλογεί.

Τα έχει όλα

Με τη ρυθμιζόμενη ανάρτηση Showa, τις ακτινικές δαγκάνες και τον ρυθμιζόμενο ανεμοθώρακα στο βασικό εξοπλισμό, το Tour δείχνει πάνοπλο για να αντιμετωπίσει κάθε οδηγική συνθήκη. Οι δύο πλαϊνές βαλίτσες προσφέρουν 57 λίτρα αποθηκευτικού χώρου και το Top Case προσθέτει ακόμη 49. Η μοτοσικλέτα περιλαμβάνει τρεις λειτουργίες οδήγησης, γκάζι ride by wire και ελεγχόμενο έλεγχο πρόσφυσης, ενώ η υποβοήθηση αλλαγής ταχυτήτων (quickshifter) και το βελτιστοποιημένο Cornering ABS εξασφαλίζουν βέλτιστο έλεγχο ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Τα στάνταρ χαρακτηριστικά, όπως τα φώτα LED, η πολυλειτουργική οθόνη LCD/TFT με πλοήγηση στροφή προς στροφή και η συνδεσιμότητα τηλεφώνου Bluetooth, βελτιώνουν περαιτέρω την εμπειρία οδήγησης.

Η δήλωση

Ο Paul Stroud, Εμπορικός Διευθυντής της Triumph Motorcycles, δήλωσε: «Το Tiger Sport 800 Tour συνδυάζει την αποδεδειγμένη σπορ απόδοση και ευελιξία του Tiger Sport 800 και προσθέτει πλήρεις προδιαγραφές touring. Αυτή είναι μια μοτοσικλέτα που ζητούσαν οι πελάτες μας, σχεδιασμένη για να βελτιώνει την άνεση και τις δυνατότητες σε μεγαλύτερα ταξίδια. Προσφέροντας αυτό το επίπεδο προδιαγραφών σε ελκυστική τιμή, κάνουμε τις σπορ touring πιο προσιτές και δημιουργούμε μια συναρπαστική επιλογή που θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε το μερίδιο αγοράς».

Πότε και πόσο

Η νέα έκδοση Tour θα έρθει στη χώρα μας τον ερχόμενο Φεβρουάριο και η τιμή της έχει ήδη ανακοινωθεί στα 14.190€ (με στάνταρ την τριπλέτα βαλιτσών). Περισσότερες πληροφορίες εδώ.