Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 αφήνει πίσω του το κακό 2025, ενώ δεν λαμβάνει υπόψη όσους του ασκούν κριτική.

Η πρώτη σεζόν του Λιούις Χάμιλτον με τη Ferrari έκλεισε πολύ μακριά από τις προσδοκίες. Ο 7άκις παγκόσμιος πρωταθλητής δεν ανέβηκε στο βάθρο σε κανένα Grand Prix, με μοναδική του «παρηγοριά» να είναι η νίκη στον Αγώνα Σπριντ της Κίνας.

Η κακή του σεζόν στη Scuderia δημιούργησαν για πολλούς αμφιβολίες σχετικά με το μέλλον του Βρετανού στη Formula 1, με πολλούς να τον παροτρύνουν συνεχώς να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Still thinking about these garage moments 😮‍💨 pic.twitter.com/RhGCs06oI2 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 10, 2025

Οι ασήμαντοι επικριτές

Μετά το Grand Prix του Άμπου Ντάμπι, ο Χάμιλτον ρωτήθηκε για τα σχόλια όσων θεωρούν ότι πρέπει να αποχωρήσει πρόωρα. Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη:

«Δεν θα έλεγα τίποτα σε αυτούς. Κανείς τους δεν έχει πετύχει ό,τι έχω κάνει εγώ, δεν είναι καν στο επίπεδό μου».

Παρά τη δύσκολη σεζόν, σημείωσε μία νίκη – το sprint της Κίνας. Αλλά αυτό που τον κρατά ενεργό, όπως λέει, δεν είναι τα αποτελέσματα: «Είναι η αγάπη για αυτό που κάνεις, η αγάπη για τους αγώνες. Έχω απίστευτη στήριξη από όσους είναι γύρω μου, από τους οπαδούς μου. Είναι η συνεχής υπενθύμιση του ονείρου. Έχω ακόμη ένα όνειρο μέσα στην καρδιά μου και προς αυτό δουλεύω».

Lewis in his natural habitat 🔧 pic.twitter.com/z0kl5Srfwc — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 9, 2025

Το όνειρο και η επόμενη εποχή της F1

Όπως είχε δηλώσει και στην ανακοίνωση της μεταγραφής του στη Ferrari, αυτό το όνειρο είναι να κερδίσει αγώνες και πρωταθλήματα με το κόκκινο μονοθέσιο. Με τους νέους τεχνικούς κανονισμούς του 2026 να πλησιάζουν, η Scuderia έχει ήδη εστιάσει τους πόρους της στη νέα εποχή από τον Απρίλιο, κάνοντας τη μετάβαση μια κρίσιμη ευκαιρία για τον Βρετανό.

Ωστόσο, αν τα αποτελέσματα δεν έρθουν, ο Χάμιλτον παραδέχεται ότι υπάρχει κάτι που σίγουρα δεν θα του λείψει από την F1:

«Ανυπομονώ να απαλλαγώ από όλα αυτά. Κάθε εβδομάδα φωτογραφίσεις και όλα τα σχετικά. Αυτό είναι το μοναδικό που θα χαρώ όταν έρθει η στιγμή να μην χρειάζεται να το κάνω πια».