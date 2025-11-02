Δίπλα στο κορτ του Telekom Center Athens δεσπόζει το ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό SUV iX3.

Μετά από 31 χρόνια η Ελλάδα φιλοξενεί ξανά ένα τουρνουά τένις υψηλού επιπέδου. Το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship της σειράς ATP 250 διεξάγεται έως τις 8 Νοεμβρίου στο Telekom Center Athens, με τη συμμετοχή του Νόβακ Τζόκοβιτς να ξεχωρίζει.

Η BMW Ελλάς συμμετέχει ως χορηγός κινητικότητας του τουρνουά, παρέχοντας υβριδικά μοντέλα της για τις μετακινήσεις αθλητών, προπονητών και επισήμων.

Όσοι έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στο κλειστό γήπεδο θα δουν και τη νέα BMW iX3, το πιο προηγμένο τεχνολογικά αυτοκίνητο των Βαυαρών. Το πρώτο μοντέλο της οικογένειας Neue Klasse κάνει την παρθενική του εμφάνιση σε ελληνικό έδαφος.

Πρώτη έκδοση που θα είναι διαθέσιμη και στην Ελλάδα από το 2026, είναι η iX3 50 xDrive (δείτε εδώ την τιμή της στη χώρα μας). Χάρη σε δύο ηλεκτροκινητήρες προσφέρει ισχύ 469 ίππων, ενώ η μεγάλη μπαταρία χωρητικότητας 108,7 kWh προσφέρει αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα!

Η iX3 υποστηρίζει ταχυφόρτιση DC έως 400 kW, επιτρέποντας την αναπλήρωση της μπαταρίας από 10% σε 80% σε 21 λεπτά. Σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC), η μέγιστη ισχύς φτάνει τα 22 kW, καθιστώντας τη φόρτιση στο σπίτι ή στο γραφείο πιο γρήγορη και ευέλικτη.