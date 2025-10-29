Από 1 έως 8 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250.

To πρώτο οκταήμερο του Νοεμβρίου η Ελλάδα θα μπει στο επίκεντρο του παγκόσμιου χάρτη του τένις με τη διεξαγωγή του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 στην Αθήνα. Γεγονός που σηματοδεί το πρώτο τουρνουά ATP Tour στη χώρα από το 1994.

Η BMW, ως μία premium μάρκα που συνδυάζει την ποιότητα, την τεχνολογική αρτιότητα και την οδηγική απόλαυση θα υποστηρίξει τη διοργάνωση ως ‘Επίσημο Αυτοκίνητο’. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, το BMW Group Hellas θα προσφέρει premium υπηρεσίες κινητικότητας με ξεχωριστά οχήματα BMW για τις μετακινήσεις κορυφαίων αθλητών, των προπονητικών επιτελείων τους, καθώς και υψηλών προσκεκλημένων, εξασφαλίζοντας άνεση, ασφάλεια και υψηλή ποιότητα σε κάθε διαδρομή.

Οι κορυφαίοι τενίστες όπως ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα μετακινούνται με plug-in υβριδικά μοντέλα, ανάμεσα στα οποία οι λιμουζίνες Σειρά 7 και Σειρά 5, αλλά και μεγάλα SUV.

Ο κ. Christopher Puth, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του BMW Group Hellas, δήλωσε σχετικά: «Στην BMW, η απαράμιλλη αριστεία, η καινοτομία και το πάθος για τις υψηλές επιδόσεις είναι στοιχεία που μας καθορίζουν. Όπως και στο τένις, η επιτυχία βασίζεται στην ακρίβεια, τη στρατηγική και τη διαρκή εξέλιξη. Το συγκεκριμένο άθλημα αποτελεί σημαντικό πυλώνα της στρατηγικής μάρκετινγκ του BMW Group, φέρνοντάς μας πιο κοντά στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο. Με την επιστροφή της διοργάνωσης στην Αθήνα μετά από 30 χρόνια, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η BMW θα είναι το ‘Επίσημο Αυτοκίνητο’ του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, και θα ενισχύσει το αθλητικό πνεύμα, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες κινητικότητας σε κορυφαίους αθλητές και διοργανωτές».

Περισσότεροι από 70 κορυφαίοι αθλητές θα αναμετρηθούν στα indoor hard courts διεκδικώντας μεγάλες διακρίσεις. Η διοργάνωση θα μεταδοθεί ζωντανά σε περισσότερες από 130 χώρες, αναδεικνύοντας την Αθήνα ως σταθμό στο διεθνές ημερολόγιο του τένις.