To πιο προηγμένο τεχνολογικά ηλεκτρικό μοντέλο της BMW είναι διαθέσιμο για παραγγελία στην έκδοση 50 xDrive.

Στο σαλόνι αυτοκινήτου του Μονάχου έκανε πρεμιέρα η νέα iX3, το πρώτο μοντέλο της γενιάς ηλεκτρικών Neue Klasse της BMW. Ένα αυτοκίνητο που υπόσχεται τη γνωστή οδηγική εμπειρία μίας BMW σε συνδυασμό με πρωτόγνωρη δυνατότητα ταχυφόρτισης και εντυπωσιακή αυτονομία.

Η BMW Ελλάς ανακοίνωσε ότι η τιμή πώλησης της iX3 50 xDrive, η οποία χάρη σε δύο ηλεκτροκινητήρες προσφέρει ισχύ 469 ίππων, ορίζεται στις 69.950 ευρώ.

Η iX3 υποστηρίζει ταχυφόρτιση DC έως 400 kW, επιτρέποντας την αναπλήρωση της μπαταρίας από 10% σε 80% σε 21 λεπτά. Σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC), η μέγιστη ισχύς φτάνει τα 22 kW, καθιστώντας τη φόρτιση στο σπίτι ή στο γραφείο πιο γρήγορη και ευέλικτη. H μπαταρία έχει χωρητικότητα 108,7 kWh, που προσφέρει αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα!

To μεσαίο ηλεκτρικό SUV (φθάνει σε μήκος τα 4,78 μέτρα) επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ/ώρα σε 4,9 δευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη του ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 210 χλμ/ώρα. To επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν και άλλες εκδόσεις της iX3.