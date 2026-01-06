H Bugatti ετοιμάζει ένα μοναδικό hypercar ως φόρο τιμής στη Veyron

Ένα one-off μοντέλο θα α τιμά την πρώτη Veyron 16.4, είκοσι χρόνια μετά την επανεκκίνηση της μάρκας.

Η Bugatti φέρεται να ετοιμάζει το επόμενο one-off hypercar της, αυτή τη φορά με σαφή αναφορά στο μοντέλο που άλλαξε για πάντα τους κανόνες του παιχνιδιού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νέα δημιουργία του Programme Solitaire θα αποτελέσει φόρο τιμής στην αρχική Veyron 16.4, και πιο συγκεκριμένα στο σασί με αριθμό 001.

Η συγκεκριμένη Veyron είχε ξεχωρίσει με τον δίχρωμο συνδυασμό κόκκινου και μαύρου στο αμάξωμα και ένα ιδιαίτερα διακριτικό, μπεζ εσωτερικό. Η νέα one-off Bugatti αναμένεται να ακολουθήσει την ίδια χρωματική φιλοσοφία, τόσο εξωτερικά όσο και στο εσωτερικό, ενώ θα διαθέτει μοναδικά σχεδιασμένα πάνελ αμαξώματος, στα πρότυπα της πρόσφατης Brouillard.

Τεχνικά, το αυτοκίνητο αναμένεται να βασίζεται στην πλατφόρμα με τον W16 κινητήρα, στην πιο εξελιγμένη του μορφή, με απόδοση που μπορεί να φτάνει έως και τους 1.800 ίππους. Δεν έχει γίνει σαφές ποιο υπάρχον μοντέλο της Bugatti θα αποτελέσει τη βάση, όμως το πλαίσιο του Programme Solitaire αφήνει περιθώριο για σχεδιαστική και μηχανολογική ελευθερία που ξεπερνά τις ήδη εξαιρετικά εξατομικευμένες εκδόσεις Sur Mesure.

Η Bugatti έχει ξεκαθαρίσει ότι σκοπεύει να κατασκευάζει μόλις δύο αυτοκίνητα το χρόνο στο πλαίσιο του Programme Solitaire, τοποθετώντας τα στην απόλυτη κορυφή της συλλεκτικής αυτοκίνησης. Με δεδομένο ότι η Brouillard εκτιμάται πως κόστισε πάνω από 30 εκατομμύρια δολάρια, το νέο one-off αναμένεται να κινηθεί σε αντίστοιχα επίπεδα αν και για όσους ζητούν από την Bugatti κάτι πραγματικά μοναδικό, το κόστος δεν αποτελεί ποτέ τον βασικό περιορισμό.

