Test Drive Alfa Romeo Junior Veloce

Με ηλεκτρικό κινητήρα που αποδίδει 280 ίππους ισχύος και 345 Nm ροπής, η αμιγώς ηλεκτρική Junior μπορεί να φέρει επάξια το όνομα Veloce.

Θα μπορούσε να είναι ένα hot hatch, ωστόσο επειδή η Alfa Romeo δεν έχει εκπρόσωπο στην κατηγορία των πεντάθυρων hatchback της κατηγορίας B, το μικρότερο SUV της γκάμας της, η Junior, ανέλαβε να τιμήσει την ιστορία της μάρκας σε επίπεδο επιδόσεων. Έτσι, με 280 ίππους ισχύος και 345 Nm ροπής, η Junior είναι Veloce κατ' όνομα αλλά και ουσία.

Τι είναι και που εντάσσεται η Alfa Romeo Junior Veloce

Υπάρχουν πλέον αρκετά -και αναμένονται πολλά ακόμα- μικρά ηλεκτρικά SUV της κατηγορίας B με αξιοσημείωτη ισχύ και επιδόσεις, όπως για παράδειγμα τα Volvo EX30 των 272 ίππων, το Smart #1 των 268 ίππων, το MINI Aceman SE των 218 ίππων ή, το ομόσταυλο της Alfa Romeo, Opel Mokka GSE, επίσης με 280 ίππους.

Με μήκος 4,173 μέτρα και πλάτος 1,808, η Veloce εντάσσεται σαφέστατα στην κατηγορία B και παρότι το αμάξωμα παραμένει αυτό της Junior, έχει δεχτεί σημαντικές διαφοροποιήσεις για να μπορέσει να διαχειριστεί την εντυπωσιακά αυξημένη ισχύ σε σχέση με τις απλές εκδόσεις και να προσδώσει δυναμισμό.

Εκτός του ισχυρότερου κινητήρα που είναι το προφανές, έχουμε νέα, πολύ σκληρότερα ελατήρια και σφιχτά αμορτισέρ με υδραυλικά bumpstop, μείωση της απόστασης από το έδαφος κατά 2,5 εκατοστά, μεγαλύτερες σε διάμετρο αντιστρεπτικές, αναβαθμσιμένα φρένα με δίσκους 380 χλστ. εμπρός με τετραπίστονες δαγκάνες και νέα ρύθμιση τιμονιού με γρήγορη κρεμαγιέρα που μειώνει τις στροφές του τιμονιού σε 2,6.



Τις αλλαγές συμπληρώνουν οι οι ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών με ελαστικά Michelin Pilot Sport EV διάστασης 225/40, κάποιες αισθητικές πινελιές στο αμάξωμα και φυσικά οι επενδύσεις στο εσωτερικό και τα μπάκετ καθίσματα της Sabelt, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, θερμαινόμενα και με μασάζ παρακαλώ. Αυτό όμως που δίνει τον τόνο της έντονης σπορ υπόστασης του μοντέλου, είναι το στάνταρ διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, όταν όλα τα υπόλοιπα ηλεκτρικά μοντέλα του ανταγωνισμού εμπιστεύονται για την τιθάσευση της ισχύος που περνά στους τροχούς μόνο τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου της πρόσφυσης.



Το εσωτερικό μας είναι ήδη γνωστό ως γενική εικόνα από τις μικρότερης ισχύος Junior και χαρακτηρίζεται από απλότητα και οδηγοκεντρική προσέγγιση. Τα σκληρά κατά βάση πλαστικά είναι τυπικής ποιότητας, ενώ η συναρμογή πολύ καλή καθώς, με τόσο σκληρή ανάρτηση, περιμέναμε να βρίσκουμε ανταλλακτικά να περιφέρονται στο χώρο. Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη, ούτε τριγμοί έκαναν την εμφάνισή τους.

Η οθόνη αφής των 10,25 ιντσών δεν είναι από τις μεγαλύτερες της κατηγορίας, αλλά πολύ συμπάθησα τους πιεστικούς διακόπτες συντόμευσης που την συνοδεύουν και το γεγονός ότι τις ρυθμίσεις του κλιματισμού δεν τις ψάχνεις σε υπό - μενού. Τα γραφικά για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων έχουν «άρωμα» Alfa, ενώ αυτά στην κεντρική οθόνη είναι ευκρινή και το interface κατανοητό και εύχρηστο. Μπορεί να μοιάζουν με όλα της συνομοταξίας των μοντέλων της Stellantis, αλλά είναι σαφώς καλύτερα από αυτά των Giulia και Stelvio.



Τον σπορ και λίγο πιο ποιοτικό τόνο δίνουν στο εσωτερικό οι κόκκινες πινελιές χρώματος, το τιμόνι με την επένδυση από αλκαντάρα και δέρμα, καθώς και οι επενδύσεις αλκαντάρα σε διάφορες επιφάνειες και στα καθίσματα. Τα οποία συγκρατούν το σώμα υπέροχα, θα εκτιμούσα όμως κάποιες περισσότερες ρυθμίσεις, όπως κλίση και μήκος της βάσης τους.

Ο χώρος μπροστά είναι καλός, αλλά τα ογκώδη σπορ καθίσματα Sabelt καταλαμβάνουν χώρο από το πίσω μέρος. Στο πίσω κάθισμα ένας ενήλικας με μέσο ύψος θα νιώσει γρήγορα στριμωγμένος. Με ύψος 1,78 μέτρα, δύσκολα κάθισα πίσω με το εμπρός κάθισμα ρυθμισμένο στη δική μου θέση οδήγησης. Σε αντίθεση με το πίσω κάθισμα, ο χώρος αποσκευών έχει να προσφέρει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό όγκο 400 λίτρων.

Επί του δρόμου

Έως την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, δεν έχω οδηγήσει κανένα άλλο SUV σε αυτές τις διαστάσεις και με αυτό το κόστος, το οποίο να διαθέτει αντίστοιχο sport χαρακτήρα. Μπορεί η επιλογή της μετάδοσης της ισχύος μόνο στους εμπρός τροχούς να μην φαντάζει ιδανική. Μπορεί η Smart με το #1 Brabus και η Volvo με το EX30 Performance να προσφέρουν καταιγιστικές επιδόσεις. Όμως εδώ οι αριθμοί δεν λένε την απόλυτη αλήθεια, Διότι sport χαρακτήρας = στροφές και σε αυτές η Veloce θα δείξει πίσω προφυλακτήρα -και μάλιστα από απόσταση- σε κάθε επίδοξο ανταγωνιστή, ακόμα και αν αυτός διαθέτει πλέον των 400 ίππων και τετρακίνηση.

Τέσσερις είναι οι τεχνικές επιλογές που κάνουν τη διαφορά:

Σχετικά μικρή μπαταρία άρα χαμηλότερο βάρος (1.590 κιλά)

Διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης

Ακραία ρύθμιση ανάρτησης

Τιμόνι/διαβήτης

Επιπλέον, οι επιδόσεις της Veloce με επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα σε 6,0 δευτερόλεπτα και μέγιστη ταχύτητα 200 χλμ/ώρα είναι εξαιρετικές και οτιδήποτε περισσότερο σε μέγιστη ταχύτητα ή λιγότερο σε χρόνο επιτάχυνσης, δεν μπορεί πρακτικά να αποφέρει περισσότερη απόλαυση.

Η Alfa Romeo Junior Veloce είναι υπέροχη όσο το οδόστρωμα είναι λείο, οι στροφές μεσαίας ή μικρής ακτίνας και οι απαιτήσεις δεν περιλαμβάνουν την κάλυψη μεγάλων αποστάσεων. Τα φρένα είναι γραμμικά, δυνατά και ακούραστα, η μεταφορά βάρους μικρή, η παρεμβατικότητα των συστημάτων ελέγχου της δυναμικής συμπεριφοράς πολύ διακριτική και η αμεσότητα της απόκρισης στο πρόγραμμα Dynamic, εντυπωσιακή.

Σε αντίθεση με άλλα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα δεν νιώθεις την αδράνεια του βάρους να προσπαθεί να σε εξακοντίσει στη στρατόσφαιρα, ενώ η τάση του πίσω μέρους να ανοίγει την τροχιά του στο άφημα του γκαζιού συμβάλλει στην ευελιξία. Αντίστοιχα, το ελεγχόμενο διαφορικό βάζει το εμπρός μέρος στο εσωτερικό της στροφής εκεί που άλλα δυνατά ηλεκτρικά θα άνοιγαν την τροχιά τους, με τα ηλεκτρονικά να επεμβαίνουν και να μειώνουν την ταχύτητα.

Ως αποτέλεσμα, η απόλαυση της οδήγησης είναι κορυφαία πίσω από το τιμόνι της Veloce, υπάρχουν όμως ορισμένα σοβαρά «αλλά». Πρώτο, η ανάρτηση που σε κατσαρά οδοστρώματα προκαλεί λιθοτριψία -και τέτοια οδοστρώματα στη χώρα μας δεν είναι η εξαίρεση. Δεύτερο, ότι το πίσω κάθισμα είναι φιλόξενο μόνο για παιδιά -και όχι ιδιαίτερα ανεπτυγμένα. Τρίτο, ότι η αυτονομία της με οδήγηση που απολαμβάνεις δύσκολα θα ξεπεράσει τα 250 χιλιόμετρα, καθώς η μέση κατανάλωση σπάνια θα πέσει κάτω από τις 21 kWh/100 χλμ. και η μπαταρία έχει χωρητικότητα μόλις 54kWh -50,8 ωφέλιμες.

Πραγματική Alfa Romeo

Η Junior Veloce είναι η πρώτη συμπαγής σε διαστάσεις Alfa Romeo νέας κοπής, που πλησιάζει σε αίσθηση και δυναμικά χαρακτηριστικά τις «πραγματικές» εκπροσώπους της μάρκας Giulia και Stelvio. Από την άλλη πλευρά, με κόστος 40.400 ευρώ -το οποίο εμπεριέχει και την κρατική επιδότηση- δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι είναι προσιτή. Τουλάχιστον όχι τόσο, όσο αφήνει να φανεί το μικρό αμάξωμά της.

Υπάρχει επίσης και το ζήτημα της εξαιρετικά σκληρής ανάρτησης, που καθιστά τη χρήση της ειδικά σε αστικές διαδρομές με κακό οόστρωμα σχεδόν μαρτύριο, αν δεν είσαι 20 ετών και πρωταθλητής της ενόργανης γυμναστικής. Αυτός είναι ο πιο περιοριστικός συμβιβασμός, μαζί με το χώρο στο πίσω κάθισμα. Αν θέλετε όμως να απολαύσετε το πιο σπορ συμπαγές SUV, η επιλογή είναι μονόδρομος. Προς το παρόν, τουλάχιστον.