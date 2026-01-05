Volkswagen Amarok με όφελος έως 3.000 ευρώ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου

Παράταση της προωθητικής ενέργειας για τις εκδόσεις Life και Style του γεμανικού pick up.

To Volkswagen Amarok συνεχίζει να προσφέρεται με οικονομικό όφελος, καθώς η προωθητική ενέργεια που αφορά τις εκδόσεις Life και Style παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Amarok Life συνοδεύεται από έκπτωση 2.000 ευρώ, ενώ το Amarok Style από όφελος 3.000 ευρώ, με τα ποσά να περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Η προσφορά ισχύει για ιδιώτες, εταιρικούς και RAC πελάτες, ενώ παράλληλα συνεχίζεται και η ενέργεια για τις εκδόσεις PanAmericana και Aventura, οι οποίες διατίθενται με δώρο το εργοστασιακό ηλεκτρικό Roll Cover, έως εξαντλήσεως των διαθέσιμων αποθεμάτων. Η ύπαρξη άμεσα διαθέσιμων οχημάτων καθιστά το Amarok μια επιλογή χωρίς μεγάλους χρόνους αναμονής, στοιχείο κρίσιμο για την κατηγορία των pick-up.

Το Amarok παραμένει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα μοντέλα της κατηγορίας του, συνδυάζοντας υψηλό επίπεδο άνεσης, σύγχρονες τεχνολογίες και αυξημένες δυνατότητες τόσο σε επαγγελματική όσο και σε καθημερινή χρήση. Πρόσφατα, η γκάμα εμπλουτίστηκε και με το νέο χρώμα Reed Green μεταλλικό, ενώ το μοντέλο έχει διακριθεί για τρίτη φορά με τον τίτλο International Pick-up Award 2024-2025.