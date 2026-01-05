Το Tron Bike είναι αληθινό, ηλεκτρικό και βγαίνει στο σφυρί (vid)

Η εντυπωσιακή NeuTron της Parker Brothers, μια πλήρως λειτουργική μοτοσυκλέτα χωρίς κέντρα στους τροχούς, αναζητά νέο ιδιοκτήτη σε δημοπρασία χωρίς αρχική τιμή.

Αν βλέποντας την ταινία Tron ονειρευόσασταν να οδηγήσετε ένα Light Cycle, η Parker Brothers έκανε το όνειρο πραγματικότητα. Η PBC NeuTron δεν είναι ένα απλό έκθεμα, αλλά μια πλήρως λειτουργική, αμιγώς ηλεκτρική και νόμιμη για κυκλοφορία στον δρόμο μοτοσυκλέτα, η οποία ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια σε δημοπρασία του οίκου Barrett-Jackson μέσα στον Ιανουάριο.

Σχεδιασμός από το μέλλον

Το στοιχείο που κλέβει την παράσταση είναι αναμφίβολα οι τεράστιοι τροχοί 24 ιντσών χωρίς κέντρα (hubless), οι οποίοι σε συνδυασμό με τον έντονο κρυφό φωτισμό δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι η μοτοσυκλέτα ξεπήδησε μόλις από τη μεγάλη οθόνη. Παρά την εξωπραγματική της εμφάνιση, διαθέτει όλα τα απαραίτητα για τον δρόμο: φώτα, φλας, καθρέπτες, ακόμα και βάση για πινακίδα κυκλοφορίας.

Το στιλ πάνω από τις επιδόσεις

Μην περιμένετε βέβαια επιδόσεις που θα τρομάξουν τα σύγχρονα superbikes. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 60 ίππους, με την τελική ταχύτητα να κυμαίνεται μεταξύ 160 και 190 χλμ./ώρα. Ωστόσο, η NeuTron δεν φτιάχτηκε για ρεκόρ στην πίστα, αλλά για να μαγνητίζει τα βλέμματα. Η θέση οδήγησης είναι εξίσου ιδιαίτερη, με τον οδηγό να γέρνει πολύ μπροστά και τα πόδια να τοποθετούνται σε κάθετες πλατφόρμες στο πίσω μέρος.

Πόσο κοστίζει η νοσταλγία;

Η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα είναι η πρώτη από τις μόλις δέκα που κατασκευάστηκαν ποτέ. Η τιμή της παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό, καθώς στο παρελθόν παρόμοια μοντέλα έχουν πωληθεί από 22.000 έως και πάνω από 71.000 ευρώ. Το γεγονός ότι δημοπρατείται χωρίς κατώτατη τιμή (no reserve) σημαίνει ότι ο τελευταίος πλειοδότης θα την πάρει στο σπίτι του, όποιο κι αν είναι το ποσό.

Αν λοιπόν θέλετε να κάνετε τους γείτονές σας να αναρωτιούνται αν προσγειώθηκαν εξωγήινοι στο τετράγωνο, η NeuTron είναι η ιδανική ευκαιρία – αρκεί να αντέχετε την ακραία θέση οδήγησης.

