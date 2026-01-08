Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 έστειλε το δικό του μήνυμα ανήμερα της ημέρας των 41ων γενεθλίων του.

Με ένα προσωπικό αλλά ξεκάθαρο μήνυμα, ο Λιούις Χάμιλτον επέστρεψε προσωρινά στα social media ανήμερα των 41ων γενεθλίων του, στέλνοντας το δικό του σήμα για μια νέα αρχή, έπειτα από μια ιδιαίτερα απαιτητική αγωνιστική χρονιά.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 είχε ανακοινώσει στο τέλος της σεζόν πως θα αποσυρθεί για ένα διάστημα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να αποφορτιστεί ψυχολογικά και να ανασυνταχθεί. Ωστόσο, η ημέρα των γενεθλίων του στάθηκε αφορμή για μια σύντομη επιστροφή, με φωτογραφίες από τις διακοπές του και στιγμές με την οικογένειά του.

Μήνυμα ανασυγκρότησης και αλλαγής πορείας

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Χάμιλτον αναφέρθηκε στη σημασία της αποφόρτισης και της προσωπικής ισορροπίας, τονίζοντας:

«Είμαι απίστευτα ευγνώμων για αυτό το διάλειμμα. Ώρα να αποσυνδεθώ, να επαναφορτίσω και να βρω λίγη εσωτερική γαλήνη. Ο χρόνος με την οικογένεια και τους φίλους, με ξεκούραση και γέλιο, ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν μετά από μια πολύ εξαντλητική χρονιά».

Ο Βρετανός στάθηκε ιδιαίτερα στον ρυθμό της σύγχρονης ζωής και στην ανάγκη για ουσιαστική αποσύνδεση: «Σε έναν κόσμο που κινείται τόσο γρήγορα και μας τραβά συνεχώς προς πολλές κατευθύνσεις, η πραγματική αποσύνδεση ήταν η πιο όμορφη εμπειρία».

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Χάμιλτον έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα αλλαγής νοοτροπίας και πορείας:

«Αφήνουμε πίσω τη Χρονιά του Φιδιού και μπαίνουμε στη Χρονιά του Αλόγου. Η ώρα για αλλαγή είναι τώρα. Νέες συνήθειες, απομάκρυνση από παλιά μοτίβα και δουλειά πάνω στην προσωπική εξέλιξη».

Μια μεταβατική σεζόν με τη Ferrari

Το 2025 αποτέλεσε μεταβατική χρονιά για τον Χάμιλτον, καθώς ήταν η πρώτη του σεζόν με τη Ferrari έπειτα από τη μακρόχρονη πορεία του στη Mercedes. Ο Βρετανός χρειάστηκε χρόνο προσαρμογής στο νέο περιβάλλον, καταφέρνοντας πάντως να κατακτήσει νίκη στον Αγώνα Σπριντ στην Κίνα.

Στα Grand Prix, η καλύτερη επίδοσή του ήταν η τέταρτη θέση στους αγώνες της Εμίλια-Ρομάνια, Αυστρίας, Μεγάλης Βρετανίας και ΗΠΑ, χωρίς να ανέβει στο βάθρο.

Πλέον, το βλέμμα του είναι στραμμένο στο 2026, χρονιά που συμπίπτει με τη ριζική αλλαγή τεχνικών κανονισμών στη Formula 1 και την ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα σε αγωνιστικό επίπεδο.



Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion