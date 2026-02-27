Με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο προϋπολογισμός του τρίτου κύκλου της δράσης ενισχύεται, ενώ δίνεται τρίμηνη παράταση για την υποβολή των αιτήσεων.

Σημαντικές εξελίξεις προέκυψαν για το πρόγραμμα επιδότησης ηλεκτρικών οχημάτων «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος». Σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 989/26.02.2026), ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης αυξάνεται κατά 3 εκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας πλέον τα 60 εκατομμύρια ευρώ συνολικά.

Η ενίσχυση αυτή στοχεύει στην κάλυψη της αυξημένης ζήτησης, με τους νέους πόρους να κατευθύνονται στοχευμένα σε δύο τομείς. Συγκεκριμένα, τα επιπλέον κονδύλια θα διατεθούν για τις επιδοτήσεις οχημάτων που αφορούν νομικά πρόσωπα, καθώς και για την αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων από φυσικά πρόσωπα.

Παράταση αιτήσεων έως το καλοκαίρι

Παράλληλα με την αύξηση της χρηματοδότησης, το Υπουργείο αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής νέων αιτήσεων για τρεις επιπλέον μήνες. Πλέον, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τους φακέλους τους έως τις 30 Ιουνίου 2026, εκτός εάν οι διαθέσιμοι πόροι εξαντληθούν νωρίτερα.

Πρόθεση της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Για τον λόγο αυτό, εξετάζεται ήδη η εξεύρεση περαιτέρω χρηματοδοτικών πόρων που θα διασφαλίσουν τη ροή των επιδοτήσεων εντός του 2026.

Η νέα κατανομή του προϋπολογισμού ανά κατηγορία

Με τα νέα δεδομένα, η κατανομή της δημόσιας δαπάνης διαμορφώνεται ως εξής: