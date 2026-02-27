O Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia ήταν ο ταχύτερος αναβάτης την εναρκτήρια ημέρα δράσης του MotoGP στην Ταϊλάνδη.

Το Grand Prix Ταϊλάνδης, ο πρώτος αγώνας του MotoGP στο 2026 ξεκίνησε με… ρεκόρ πίστας. Ο Μάρκο Μπετζέκι με έναν εκπληκτικό γύρο στο 1:28,526 πήρε την 1η θέση στις δοκιμές της Παρασκευής και πλέον είναι ο ταχύτερος αναβάτης που έχει κάνει χρόνο στην πίστα της Μπούριραμ.

Ο ρυθμός της Aprilia ήταν τρομακτικός στις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές, καθώς η διαφορά του Μπετζέκι από τον 2ο, Μαρκ Μάρκεθ ήταν 0,421 δλ. Ο Ισπανός ήταν για το μεγαλύτερο μέρος της μονόωρης διαδικασίας εκτός 10άδας, ωστόσο με δύο γρήγορα περάσματα στο τέλος κατάφερε να γράψει έναν πολύ καλό χρόνο.

Μάχη για μια θέση στη 10άδα

Στην 3η θέση ήταν ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46, o οποίος έκανε σχετικά νωρίς τον καλύτερο χρόνο του στο 1:29,010. Ο Ιταλός ξεπέρασε τον Πέδρο Ακόστα της KTM, ενώ 5ος ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2024, Χόρχε Μαρτίν με τη δεύτερη RS-GP26.

O Άλεξ Μάρκεθ πήρε την 6η θέση στην κατάταξη, ενώ 7ος βρέθηκε ο Τζοάν Μιρ ως ο ταχύτερος αναβάτης της Honda. O Μπραντ Μπίντερ κατάφερε να βρεθεί εντός 10άδας, την οποία συμπλήρωσαν οι Άι Ογκούρα με Trackhouse και Ζοάν Ζαρκό με LCR. Οι 10 ταχύτεροι αναβάτες πήραν απευθείας πρόκριση στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών.

Αρκετές εκπλήξεις είχαμε την Παρασκευή στη Μπούριραμ, με τον Πέκο Μπανάια να είναι μόλις στη 15η θέση, με χρόνο 1 δευτερόλεπτο πιο αργό σε σχέση με αυτόν που έκανε στις χειμερινές δοκιμές πριν από μία εβδομάδα. Αποκαρδιωτική ήταν και η εμφάνιση της Yamaha, με τον Φάμπιο Κουαρταραρό να είναι ο ταχύτερος αναβάτης της στη 16η θέση.

Η επόμενη μέρα

Η δράση στο Grand Prix Ταϊλάνδης για το πρωτάθλημα του MotoGP συνεχίζεται το Σάββατο τα ξημερώματα σε ώρες Ελλάδος. Οι κατατακτήριες δοκιμές είναι προγραμματισμένες για τις 05:50 ώρα Ελλάδος ενώ ο Αγώνας Σπριντ θα ξεκινήσει στις 10:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα