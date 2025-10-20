F1 - Φερστάπεν: «Απίστευτο τριήμερο, μπορώ να πάρω το πρωτάθλημα»
Απόλυτος κυρίαρχος ο Μαξ Φερστάπεν στο Grand Prix ΗΠΑ, με τον οδηγό της Red Bull Racing να κυριαρχεί στον αγώνα της Κυριακής. Κάνοντας μια καλή εκκίνηση, έμεινε στην πρωτοπορία, την οποία κράτησε μέχρι τέλους.
Έτσι, σε συνδυασμό με τον θρίαμβο στον Αγώνα Σπριντ, ο Φερστάπεν συγκέντρωσε 33 βαθμούς, τους μέγιστους που θα μπορούσε.
Straight into the arms of his Red Bull team! 🤗✨#F1 #USGP pic.twitter.com/KG7TNsrszx— Formula 1 (@F1) October 19, 2025
Ένα απίστευτο τριήμερο
Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τον αγώνα ο Φερστάπεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος, καθώς ξέρει τη σημασία της νίκης. Μάλιστα τόνισε ποιο ήταν το σημείο «κλειδί» που είχε ως αποτέλεσμα να κάνει… περίπατο.
«Ήταν ένα απίστευτο τριήμερο για εμάς. Ήξερα πως ο αγώνας δεν θα ήταν μονότονος. Αν δούμε τον αγώνα συνολικά, ο ρυθμός μου και του Λάντο ήταν πολύ κοντά μεταξύ τους. Κάναμε τη διαφορά στην αρχή του αγώνα και άνοιξα την απόσταση που κρατήσαμε μέχρι τέλους. Έπρεπε να κάνω και διαχείριση στα ελαστικά μου μέχρι το τέλος. Έμεινα στην κορυφή και είμαι τρομερά υπερήφανος για όλους στην ομάδα», είπε.
The top-three from a sweltering Austin! 👏🔥
1. Verstappen 🇳🇱
2. Norris 🇬🇧
3. Leclerc 🇲🇨#F1 #USGP pic.twitter.com/YRvkW0LoWM— Formula 1 (@F1) October 19, 2025
Ο Φερστάπεν «μυρίζει» το πρωτάθλημα
Στη συνέχεια ο οδηγός της Red Bull Racing ρωτήθηκε και για το πρωτάθλημα. Μιλώντας για τις βλέψεις του να γίνει για 5η φορά πρωταθλητής ο Ολλανδός είπε:
«Σίγουρα μπορώ να πάρω το πρωτάθλημα. Έχουμε την ευκαιρία και πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά τα τριήμερα μέχρι το τέλος. Είναι συναρπαστικό πρωτάθλημα και θα είναι μέχρι το τέλος».
Let's go down to Victory Lane 😍🏆#F1 || #USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/AYqcSUg0o8— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 19, 2025