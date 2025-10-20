Ένα εξαιρετικό τριήμερο για τον Ολλανδό στο Circuit of the Americas που πλέον κοιτάζει προς τον πέμπτο του τίτλο στη Formula 1.

Απόλυτος κυρίαρχος ο Μαξ Φερστάπεν στο Grand Prix ΗΠΑ, με τον οδηγό της Red Bull Racing να κυριαρχεί στον αγώνα της Κυριακής. Κάνοντας μια καλή εκκίνηση, έμεινε στην πρωτοπορία, την οποία κράτησε μέχρι τέλους.

Έτσι, σε συνδυασμό με τον θρίαμβο στον Αγώνα Σπριντ, ο Φερστάπεν συγκέντρωσε 33 βαθμούς, τους μέγιστους που θα μπορούσε.

Ένα απίστευτο τριήμερο

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τον αγώνα ο Φερστάπεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος, καθώς ξέρει τη σημασία της νίκης. Μάλιστα τόνισε ποιο ήταν το σημείο «κλειδί» που είχε ως αποτέλεσμα να κάνει… περίπατο.

«Ήταν ένα απίστευτο τριήμερο για εμάς. Ήξερα πως ο αγώνας δεν θα ήταν μονότονος. Αν δούμε τον αγώνα συνολικά, ο ρυθμός μου και του Λάντο ήταν πολύ κοντά μεταξύ τους. Κάναμε τη διαφορά στην αρχή του αγώνα και άνοιξα την απόσταση που κρατήσαμε μέχρι τέλους. Έπρεπε να κάνω και διαχείριση στα ελαστικά μου μέχρι το τέλος. Έμεινα στην κορυφή και είμαι τρομερά υπερήφανος για όλους στην ομάδα», είπε.

Ο Φερστάπεν «μυρίζει» το πρωτάθλημα

Στη συνέχεια ο οδηγός της Red Bull Racing ρωτήθηκε και για το πρωτάθλημα. Μιλώντας για τις βλέψεις του να γίνει για 5η φορά πρωταθλητής ο Ολλανδός είπε:

«Σίγουρα μπορώ να πάρω το πρωτάθλημα. Έχουμε την ευκαιρία και πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά τα τριήμερα μέχρι το τέλος. Είναι συναρπαστικό πρωτάθλημα και θα είναι μέχρι το τέλος».