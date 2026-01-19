Περνάς ΚΤΕΟ; Όλες οι αλλαγές που πρέπει να γνωρίζεις για το 2026 (vid)

Ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων γίνεται πιο αυστηρός και ψηφιακός το 2026. Μάθετε όλες τις νέες διαδικασίες, τα σημεία ελέγχου και πώς να αποφύγετε τα πρόστιμα.

Ο θεσμός του ΚΤΕΟ (Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων) εισέρχεται σε μια νέα εποχή το 2026, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τον περιορισμό των επικίνδυνων οχημάτων στους δρόμους. Οι έλεγχοι δεν είναι πλέον μια τυπική διαδικασία, καθώς η διασύνδεση των κέντρων ελέγχου με τις κεντρικές βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Μεταφορών και της ΑΑΔΕ είναι ακαριαία. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες οχημάτων πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί από ποτέ, καθώς η παράλειψη του ελέγχου ή η κυκλοφορία με σοβαρές ελλείψεις επιφέρει πλέον αυτόματα πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις που δεν μπορούν να αποφευχθούν.

Η σημαντικότερη αλλαγή για το 2026 αφορά τον έλεγχο των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (ADAS). Πλέον, τα ΚΤΕΟ διαθέτουν εξειδικευμένο εξοπλισμό για να ελέγχουν τη σωστή λειτουργία συστημάτων όπως το αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, η διατήρηση λωρίδας και οι αισθητήρες τυφλού σημείου. Αν κάποιο από αυτά τα συστήματα εμφανίζει σφάλμα στον εγκέφαλο του αυτοκινήτου, το όχημα μπορεί να απορριφθεί μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης. Επίσης, ο έλεγχος των ρύπων έχει γίνει πολύ πιο αυστηρός, ειδικά για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα, με τη χρήση νέων οργάνων μέτρησης μικροσωματιδίων που εντοπίζουν αμέσως τυχόν αφαιρεμένα ή τροποποιημένα φίλτρα DPF.

Μια άλλη κρίσιμη αλλαγή είναι η ψηφιακή ενημέρωση για την ημερομηνία ελέγχου. Το 2026, οι οδηγοί λαμβάνουν ειδοποίηση στο κινητό τους μέσω του MyAuto αρκετές εβδομάδες πριν τη λήξη του δελτίου τεχνικού ελέγχου. Αν το όχημα περάσει την ημερομηνία λήξης χωρίς να ελεγχθεί, το πρόστιμο των 150 ευρώ (που μειώνεται αν πληρωθεί άμεσα) επιβάλλεται πλέον ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται έλεγχος από την Τροχαία στο δρόμο. Επιπλέον, το κόστος του ελέγχου έχει αναπροσαρμοστεί ελαφρώς για να καλύψει τις νέες απαιτήσεις εξοπλισμού, ενώ η διάρκεια ισχύος παραμένει στα δύο έτη για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (μετά τον πρώτο έλεγχο στα τέσσερα έτη).

Πριν επισκεφθείτε το ΚΤΕΟ, είναι φρόνιμο να κάνετε έναν προ-έλεγχο στο δικό σας συνεργείο. Ελέγξτε τη λειτουργία όλων των φώτων, την κατάσταση των ελαστικών, το σύστημα πέδησης και τα υγρά του κινητήρα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τον απαραίτητο εξοπλισμό (φαρμακείο, πυροσβεστήρα, τρίγωνο) και ότι αυτά δεν έχουν λήξει. Η σωστή προετοιμασία το 2026 θα σας γλιτώσει από την ταλαιπωρία του επανελέγχου και το επιπλέον κόστος, διασφαλίζοντας ότι το αυτοκίνητό σας πληροί όλες τις προδιαγραφές για να κυκλοφορεί με ασφάλεια.