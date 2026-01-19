Αρκετά μακριά από τις κορυφαίες θέσεις του grid περιμένει να βρίσκεται η αυστριακή ομάδα στο ξεκίνημα της νέας εποχής της Formula 1.

Η Red Bull Racing έγινε η πρώτη ομάδα της Formula 1 που έκανε την παρουσίασή της για το 2026. Η ομάδα του Μίλτον Κινς μπαίνει σε μία νέα εποχή, καθώς από φέτος θα αγωνίζεται με μονάδα ισχύος δικής της κατασκευής, με την εξέλιξη να πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Ford.

Στο περιθώριο της παρουσίασης, από την αυστριακή ομάδα φρόντισαν να κρατήσουν χαμηλά τον πήχη για το φετινό πρωτάθλημα, καθώς δεν περιμένουν να έχουν άμεσα πρωταγωνιστικό ρόλο.

Πίσω από τον ανταγωνισμό

Ο διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής της Red Bull Racing, Λοράν Μεκίς, εμφανίστηκε ιδιαίτερα προσγειωμένος ως προς τις προσδοκίες:

«Το να μπαίνεις στην πρώτη σου χρονιά ως κατασκευαστής κινητήρων και να πιστεύεις ότι από τον πρώτο αγώνα θα βρίσκεσαι στο επίπεδο των καθιερωμένων ανταγωνιστών θα ήταν αφελές. Ξέρουμε ότι θα υπάρξουν δυσκολίες, πονοκέφαλοι και άγρυπνες νύχτες.

Αυτό όμως είναι που μας κινητοποιεί», ανέφερε.

Ο Γάλλος ζήτησε ουσιαστικά υπομονή από το κοινό και τον περίγυρο της ομάδας: «Να μας δώσετε λίγο χρόνο τους πρώτους μήνες. Αυτές οι αρχικές δυσκολίες θα είναι υπενθύμιση της διαδρομής που χρειάστηκε για να φτάσουμε τελικά στην κορυφή».

Ο τεχνικός διευθυντής της Red Bull Ford Powertrains, Μπεν Χόντγκινσον, πρόσθεσε: «Έχουμε όλα τα συστατικά. Το αν θα καταλήξουν σε ένα γεύμα επιπέδου Michelin, θα το δούμε. Είμαι σίγουρος ότι έχουμε χτίσει τη σωστή εταιρεία και έχουμε τους σωστούς ανθρώπους. Περισσότερη αυτοπεποίθηση από αυτό δεν πρόκειται να ακούσετε από εμένα».

Η Ford αναγνωρίζει την πρόκληση

Από την πλευρά της Ford, το μήνυμα ήταν λιγότερο ενιαίο. Ο πρόεδρος του ομίλου, Μπιλ Φορντ, μίλησε με έντονη αισιοδοξία, δηλώνοντας ότι «μαζί θα είμαστε ασταμάτητοι», μια φράση που προκάλεσε εντύπωση λόγω της έντονης αντίθεσης με τον πιο μετρημένο τόνο της Red Bull Racing.

Πιο ρεαλιστικός εμφανίστηκε ο CEO της Ford, Τζιμ Φάρλεϊ, ο οποίος τόνισε: «Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να κατανοήσει πλήρως πόσο μεγάλο είναι το βουνό που πρέπει να ανέβουμε. Πρόκειται για ένα project αουτσάιντερ. Το σημαντικό είναι ότι ξέρουμε ακριβώς πώς μπορεί η Ford να στηρίξει τη Red Bull. Στόχος μας είναι να κάνουμε επιτυχημένη την αρχή της σεζόν και το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος».

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion