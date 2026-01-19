Με 0-100 σε λιγότερο από 2,9" και βάρος κάτω από 1.400 κιλά, το SC01 έρχεται στην Ευρώπη για να αποδείξει ότι η οδηγική απόλαυση δεν χρειάζεται απαραίτητα βενζίνη.

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφόρησαν «κατασκοπευτικές» φωτογραφίες από δοκιμές ενός μυστηριώδους σπορ αυτοκινήτου στους ιταλικούς δρόμους. Πλέον, όμως, έχουμε την επίσημη επιβεβαίωση: το SC01 έρχεται στην Ευρώπη, και μάλιστα με «ιταλική σφραγίδα».

Τι είναι όμως το SC01 και ποιος κρύβεται πίσω από αυτό; Αν το όνομα δεν σας λέει τίποτα, δεν είστε οι μόνοι. Το SC01 ξεκίνησε ως ένα πρωτότυπο στην Κίνα, με μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή: να μεταφέρει την αίσθηση των κλασικών, ανόθευτων σπορ αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Ωστόσο, η ευρωπαϊκή έκδοση που ανακοινώθηκε επίσημα ακολουθεί έναν εντελώς ανεξάρτητο τεχνικό δρόμο. Το αυτοκίνητο θα κατασκευάζεται στην Ιταλία και η εξέλιξή του γίνεται από μια εξειδικευμένη ομάδα που θέλει να προσφέρει ένα όχημα χωρίς συμβιβασμούς στην οδική συμπεριφορά.

Επιδόσεις που κόβουν την ανάσα

Τα στοιχεία που επιβεβαιώθηκαν επίσημα είναι εντυπωσιακά και δείχνουν ότι το SC01 δεν είναι ένα ακόμα «βαρύ» ηλεκτρικό, αλλά ένα πραγματικό «driver's car»:

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: Σε λιγότερο από 2,9 δευτερόλεπτα.

Βάρος: Κάτω από 1.400 κιλά (εξαιρετικά χαμηλό για ηλεκτρικό με τέτοιες επιδόσεις).

Μετάδοση: Τετρακίνητο, αλλά με τη δυνατότητα στον οδηγό να επιλέξει χειροκίνητα μόνο την εμπρός ή μόνο την πίσω κίνηση, ανάλογα με τα «γούστα» του.

Για λίγους και εκλεκτούς

Μην περιμένετε να το δείτε σε κάθε φανάρι. Η παραγωγή του SC01 για την Ευρώπη θα περιοριστεί σε μόλις 1.000 μονάδες. Η διάθεσή του θα γίνει μέσω μιας διαδικασίας «επιλογής και πρόσκλησης», ενώ ένα μέρος της παραγωγής προορίζεται αποκλειστικά για αγωνιστική χρήση σε πίστα.

Γιατί μας ενδιαφέρει; Γιατί το SC01 υπόσχεται να λύσει το μεγαλύτερο πρόβλημα των ηλεκτρικών σπορ αυτοκινήτων: το βάρος. Με λιγότερα από 1.400 κιλά και την ιταλική τεχνογνωσία στην ανάρτηση και στο στήσιμο, φιλοδοξεί να γίνει το πρώτο ηλεκτρικό που θα λατρέψουν οι φανατικοί της οδήγησης.

Οι δοκιμές των πρωτοτύπων σε ακραίες συνθήκες ολοκληρώνονται και το επίσημο ντεμπούτο έχει προγραμματιστεί για μέσα στο 2026. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί αυτό το «άγνωστο» project μόλις έγινε πολύ ενδιαφέρον.