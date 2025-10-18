O Μαξ Φερστάπεν εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τη σύγκρουση των Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις για να πάρει μια πολύ σημαντική νίκη.

Ο Αγώνας Σπριντ για το Grand Prix των ΗΠΑ στην πίστα του Όστιν, ο τέταρτος αυτού του είδους στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1, είχε επεισοδιακή εξέλιξη και έγινε μια μεγάλη ευκαιρία για τον Μαξ Φερστάπεν, που πήρε τη νίκη.

Ο οδηγός της Red Bull ξεκίνησε από την πρώτη θέση και δεν την έχασε σε κανένα σημείο του αγώνα, για να πάρει τους 8 βαθμούς της νίκης. Το πιο σημαντικό για τον Ολλανδό όμως είναι ότι οι δύο McLaren δεν πήραν καθόλου βαθμούς το Σάββατο στο Όστιν, καθώς οι Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις είχαν εμπλοκή στο συμβάν της πρώτης στροφής, που οδήγησε στη σύγκρουσή τους και τους έθεσε και τους δύο εκτός αγώνα.

Για να φτάσει στη νίκη, ωστόσο, ο Φερστάπεν χρειάστηκε να αμυνθεί στην αποφασιστική επίθεση που έκανε ο Τζορτζ Ράσελ μετά την επανεκκίνηση (η σύγκρουση του πρώτου γύρου είχε στείλει το SC στην πίστα). Ο οδηγός της Mercedes προσπάθησε να περάσει με μια πολύ φιλόδοξη κίνηση, αλλά καθώς δεν τα κατάφερε σε εκείνο το σημείο, χρειάστηκε να αρκεστεί στη 2η θέση, αφού στους γύρους που απέμεναν δεν παρουσιάστηκε άλλη ευκαιρία.

Οι τρεις οδηγοί που ανέβηκαν στο βάθρο στον προηγούμενο αγώνα ήταν και οι τρεις πρώτοι στο Σπριντ του Όστιν, καθώς ο Κάρλος Σάινθ με τη Williams πήρε την 3η θέση. Ο Λούις Χάμιλτον επικράτησε στην ενδοοικογενειακή μάχη της Ferrari, αφού κατάφερε να περάσει τον Σαρλ Λεκλέρ και να πάρει την 4η θέση, έπειτα από ένα λάθος του Μονεγάσκου που πήρε την 5η θέση.

Ο Αλεξ Άλμπον με την άλλη Williams ήταν 6ος και τη βαθμολογούμενη 8άδα συμπλήρωσαν ο Γιούκι Τσουνόντα (Red Bull) και Κίμι Αντονέλι (Mercedes). Εκείνος που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στην 8η θέση ήταν ο Όλι ΜΠέρμαν με τη Haas, αλλά δέχτηκε ποινή 10” για τον τρόπο που αμύνθηκε στον Αντονέλι και έπεσε πολύ πιο πίσω και εκτός βαθμών.

Το Σπριντ ολοκληρώθηκε πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, που χρειάστηκε να βγει στην πίστα μετά τη σύγκρουση του Λανς Στρολ με τον Εστεμπάν Οκόν, μια σύγκρουση που προκάλεσε ο Καναδός της Aston Martin.

Στο πρόγραμμα του 3ημέρου ακολουθούν οι κατατακτήριες δοκιμές για τον αγώνα της Κυριακής, που θα αρχίσουν τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα