Ένα λαμπερό «Power Couple» των σπορ και μια απίστευτη γλωσσική σύμπτωση που κάνει το όνομα της επαγγελματία γκολφέρ να ακούγεται... πολύ γνώριμο στα αυτιά μας.

Μπορεί στην πίστα να παλεύει με τα χρονόμετρα μέσα στο μονοθέσιο της Williams, αλλά στην προσωπική του ζωή ο Άλεξ Άλμπον φαίνεται πως βρήκε το «λιμάνι» του. Ο Ταϊλανδός οδηγός ανακοίνωσε μέσω Instagram τον αρραβώνα του με την επί χρόνια σύντροφό του, Λίλι Μούνι Χε.

Το ζευγάρι, που είναι μαζί από το 2019, θεωρείται ένα από τα πιο «λαμπερά» στον κόσμο των σπορ, καθώς εκείνη δεν είναι απλώς μια εντυπωσιακή παρουσία, αλλά μια καταξιωμένη επαγγελματίας παίκτρια του γκολφ, πολύ γνωστή στο χώρο της και με εκατομμύρια ακόλουθους .

Ωστόσο, στην ελληνική πλευρά του διαδικτύου, η είδηση δεν σχολιάστηκε μόνο για το λαμπερό μονόπετρο. Το όνομα της Λίλι Μούνι Χε (Lily Muni He) δημιουργεί αναπόφευκτα κάποιους... ιδιαίτερους συνειρμούς στη γλώσσα μας, που είναι βέβαιο ότι θα κάνουν τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση να πάρουν φωτιά.

Όπως και να έχει, εμείς ευχόμαστε στον Άλεξ «η ώρα η καλή», αν και είμαστε σίγουροι ότι από εδώ και πέρα, κάθε φορά που θα όταν έρχονται στην Ελλάδα -μάλλον για διακοπές- ο Άλμπον θα αναρωτιέται γιατί χαμογελούν όλοι πονηρά όταν τους συστήνει τη σύζυγό του...