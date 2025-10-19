Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε χωρίς να ιδρώσει τη νίκη στο Όστιν, την ώρα που οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι έμεναν στην 2η και 5η θέση αντίστοιχα – Στο βάθρο ο Λεκλέρ.

Το Grand Prix των ΗΠΑ στο Circuit of the Americas ήταν ο 19ος αγώνας της φετινής σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Formula 1 και ταυτόχρονα η επιβεβαίωση ότι ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull Racing είναι ο ισχυρότερος συνδυασμός σε αυτό το τελευταίο κομμάτι του πρωταθλήματος.

MAX WINS IN DOMINANT STYLE!! 🏆



Verstappen moves himself firmly into the championship fight with an impressive victory in Austin 👏#F1 #USGP pic.twitter.com/iyaFgTycrj October 19, 2025

Ο Φερστάπεν ξεκίνησε από την pole position και δεν ξανακοίταξε πίσω, παίρνοντας άλλη μία νίκη, που είναι η 5η φετινή του. Ο Ολλανδός πρωταθλητής φεύγει από το Όστιν με το μέγιστο των βαθμών (33), μετά τη νίκη του στο Σπριντ του Σαββάτου, και παραμένει μέσα στη μάχη του τίτλου.

Η Ferrari εμφανίστηκε στο Όστιν

Για τη 2η θέση δόθηκε μάχη ανάμεσα στον Λάντο Νόρις της McLaren και στον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari. Οι δύο οδηγοί ακολούθησαν αντίθετες στρατηγικές, με τον Λεκλέρ να αρχίζει τον αγώνα με τη μαλακή γόμα ελαστικών της Pirelli και τον Νόρις με τη μεσαία, κάτι που βοήθησε τον Μονεγάσκο να κερδίσει μία θέση στην εκκίνηση και να βρεθεί μπροστά από τον Βρετανό.

Όταν άλλαξαν ελαστικά, ο Λεκλέρ διατήρησε τη 2η θέση, έχοντας τη μεσαία γόμα ενώ ο Νόρις τη μαλακή. Η στρατηγική της McLaren αποδείχτηκε πιο αποτελεσματική και ο Νόρις στο τέλος με τη μαλακότερη γόμα κατάφερε να φτάσει και να περάσει τον οδηγό της Ferrari, παίρνοντας μια πολύτιμη 2η θέση. Τρίτη θέση και επιστροφή στο βάθρο για τον Λεκλέρ, σε μια πίστα που πέρυσι είχε πανηγυρίσει τη νίκη.

LAP 51/56



Norris sends it at Turn 1, however, Leclerc does the switcheroo... 🤯



But Norris gets it done on the back straight, into P2! #F1 #USGP pic.twitter.com/NEYt8YC3RQ October 19, 2025

«Χλομός» αγώνας από τον Πιάστρι

Ήταν όντως ένας καλός αγώνας για τη Scuderia, καθώς ο Λούις Χάμιλτον πήρε με άνεση την 4η θέση, χωρίς να απειλήσει αλλά και χωρίς να απειληθεί. Αντίθετα, ήταν ένας δύσκολος αγώνας για τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Όσκαρ Πιάστρι. Ο Αυστραλός δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό των πρωτοπόρων και ακόμα και η 5η θέση που πήρε τελικά ήρθε και με λίγο άγχος, αφού στο τέλος δέχτηκε -ελαφριά- πίεση από τον Τζορτζ Ράσελ.

Ο Ράσελ ήρθε στο Όστιν με τον αέρα της νίκης του στον προηγούμενο αγώνα, αλλά η Mercedes δεν είχε την ταχύτητα για να ελπίζει σε επανάληψη. Έτσι, αρκέστηκε στην 6η θέση, που ήταν πιθανότατα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα υπό τις δεδομένες συνθήκες.

Ο Γιούκι Τσουνόντα με την άλλη Red Bull ήταν αισιόδοξος πριν από τον αγώνα στο Τέξας και επιβεβαιώθηκε, παίρνοντας μια πολύ καλή 7η θέση. Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ είχε καλή ταχύτητα όλο το 3ήμερο και το έδειξε την Κυριακή, παίρνοντας την 8η θέση και επιστρέφοντας στους βαθμούς. Ο Όλιβερ Μπέρμαν της Haas και ο Φερνάντο Αλόνσο με την Aston Martin συμπλήρωσαν τη βαθμολογούμενη 10άδα.

Το αποτέλεσμα του αγώνα στο Όστιν κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα την κατάσταση στο πρωτάθλημα, καθώς οι διαφορές μειώθηκαν κι άλλο. Ο Πιάστρι πλέον προηγείται με 14 βαθμούς του Νόρις ενώ ο Φερστάπεν έρχεται 26 βαθμούς πιο πίσω (και 40 από την κορυφή). Game on!

Το αγωνιστικό πρόγραμμα συνεχίζεται χωρίς διακοπή, με τον επόμενο αγώνα να είναι το GP Μεξικού, που θα διεξαχθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο 24-26 Οκτωβρίου.

Αποτελέσματα